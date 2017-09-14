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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10545105461054710548

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 75
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
33
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 18:34

  lapay написав:
  pesikot написав:Путін не хоче нікого чути, ні США, ні Китай, якщо вони не кажуть про капітуляцію України

Він не хоче зупинятись, ми не можемо його зупинити. То хто ж його зупинить, Дніпро чи вже кордон Польщі? Це такий твій план Перемоги, як у Зеленського, - воювати до повної окупації України?
В 2014 вже бігав по наших каналах якийсь хароший руський, який теж верещав, що путіна ніхто не зупинить.

у pesikota путін то якесь вселенське непереможне суперзло, яке не зупинять ні США ні Китай. Але тим не менш він за продовження боротьби (яка виходить що даремна) з допомогою лопат
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 18:34

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:Ви надто вдарились в конспірологію.

Чикен спіч по-київські 1991 то хіба конспірологія ?
Очевидно що США були не зацікавлені у надто радикальному переформатуванні Східної Європи, покладали надії на Єльцина, що саме він поведе східних слов'ян до капіталізму та демократії. Лист Ніксона до Клінтона з застереженнями проти такої москвофільної політики не на пустому місці з'явився.
Дострокові вибори на постсовку ну дуже рідкість, а тут ще й у 2 країнах одночасно
Співпадіння ? Не думаю :)

Ні, виступ Буша - це не конспірологія.
Очевидно, згідний.
Достроковість(в Україні) була визвана внутрішніми проблемами, а не зовнішніми факторами.
Друга країна яка? В Білорусі вибори не були дострокові.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 18:39

  fox767676 написав:
Народу лишь бы колбаса была. Была бы комманда с Вашингтона на Киев, пошло бы дальше по медиа что натовская колбаса самая вкусная.
народ не правий на рахунок ковбаси? Шо іще Ви йому пропонуєте? Так сказать не ковбасою єдиною... :lol:
що іще треба? Право на свободу голосу?
Так там де народ заробляє на ковбасу таких прав стало менше.
Одне діло було буркати деспотичному совковому начальнику інша справа при демократії, особливо власнику бізнесу.
Може прав сексуальних меньшинств народу бракує? )
Та навіть релігійні свободи більшості не важливі.
Головне щоб ковбаса добра, дешева, багато. І попа в теплі і безпеці.
Все.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 18:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:у pesikota путін то якесь вселенське непереможне суперзло, яке не зупинять ні США ні Китай. Але тим не менш він за продовження боротьби (яка виходить що даремна) з допомогою лопат


характерник - "сам чорт не брат"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 18:46

  lapay написав:
  pesikot написав:Путін не хоче нікого чути, ні США, ні Китай, якщо вони не кажуть про капітуляцію України

Він не хоче зупинятись, ми не можемо його зупинити. То хто ж його зупинить, Дніпро чи вже кордон Польщі? Це такий твій план Перемоги, як у Зеленського, - воювати до повної окупації України?
В 2014 вже бігав по наших каналах якийсь хароший руський, який теж верещав, що путіна ніхто не зупинить.

Я не знаю, хто там бігав

План перемоги я не озвучував, я писав свої думки
І моя думка дуже проста - згодитись хоть щось віддати Путіну, ще шлях до ще більшого аппетиту у Путіна

Путін не хоче зупинятись, але це не привід нам зупинятись
Зупинимось і тоді Україна залишиться тільки в підручниках історії

Ти цього хочешь ? Так чи ні ?

Чи тобі головне накинути, ну накидай
"це ж вже було", коли в 1918 році просрали УНР, через чвари, перед більшовиками
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 18:48

  fox767676 написав:Ну вы и наивные самоеды
В 92-93, Клинтон отписал другу Борису Беларусь с Украиной взамен на Прибалтику

Я даже не знаю, где пишут такую конспирологию
Не ходи туда больше
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 18:50

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
Народу лишь бы колбаса была. Была бы комманда с Вашингтона на Киев, пошло бы дальше по медиа что натовская колбаса самая вкусная.
народ не правий на рахунок ковбаси? Шо іще Ви йому пропонуєте? Так сказать не ковбасою єдиною... :lol:
що іще треба? Право на свободу голосу?
Так там де народ заробляє на ковбасу таких прав стало менше.
Одне діло було буркати деспотичному совковому начальнику інша справа при демократії, особливо власнику бізнесу.
Може прав сексуальних меньшинств народу бракує? )
Та навіть релігійні свободи більшості не важливі.
Головне щоб ковбаса добра, дешева, багато. І попа в теплі і безпеці.
Все.

з точки зору порівняльної гносеології ковбаса є контейнером суспільних благ
fox767676
 
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