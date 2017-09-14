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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 21 жов, 2024 18:34
lapay написав: pesikot написав:
Путін не хоче нікого чути, ні США, ні Китай, якщо вони не кажуть про капітуляцію України
Він не хоче зупинятись, ми не можемо його зупинити. То хто ж його зупинить, Дніпро чи вже кордон Польщі? Це такий твій план Перемоги, як у Зеленського, - воювати до повної окупації України?
В 2014 вже бігав по наших каналах якийсь хароший руський, який теж верещав, що путіна ніхто не зупинить.
у pesikota путін то якесь вселенське непереможне суперзло, яке не зупинять ні США ні Китай. Але тим не менш він за продовження боротьби (яка виходить що даремна) з допомогою лопат
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Додано: Пон 21 жов, 2024 18:34
fox767676 написав: andrijk777 написав:
Ви надто вдарились в конспірологію.
Чикен спіч по-київські 1991 то хіба конспірологія ?
Очевидно що США були не зацікавлені у надто радикальному переформатуванні Східної Європи, покладали надії на Єльцина, що саме він поведе східних слов'ян до капіталізму та демократії. Лист Ніксона до Клінтона з застереженнями проти такої москвофільної політики не на пустому місці з'явився.
Дострокові вибори на постсовку ну дуже рідкість, а тут ще й у 2 країнах одночасно
Співпадіння ? Не думаю
Ні, виступ Буша - це не конспірологія.
Очевидно, згідний.
Достроковість(в Україні) була визвана внутрішніми проблемами, а не зовнішніми факторами.
Друга країна яка? В Білорусі вибори не були дострокові.
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Додано: Пон 21 жов, 2024 18:39
fox767676 написав:
Народу лишь бы колбаса была. Была бы комманда с Вашингтона на Киев, пошло бы дальше по медиа что натовская колбаса самая вкусная.
народ не правий на рахунок ковбаси? Шо іще Ви йому пропонуєте? Так сказать не ковбасою єдиною...
що іще треба? Право на свободу голосу?
Так там де народ заробляє на ковбасу таких прав стало менше.
Одне діло було буркати деспотичному совковому начальнику інша справа при демократії, особливо власнику бізнесу.
Може прав сексуальних меньшинств народу бракує? )
Та навіть релігійні свободи більшості не важливі.
Головне щоб ковбаса добра, дешева, багато. І попа в теплі і безпеці.
Все.
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Додано: Пон 21 жов, 2024 18:42
Letusrock написав:
у pesikota путін то якесь вселенське непереможне суперзло, яке не зупинять ні США ні Китай. Але тим не менш він за продовження боротьби (яка виходить що даремна) з допомогою лопат
характерник - "сам чорт не брат"
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Додано: Пон 21 жов, 2024 18:46
lapay написав: pesikot написав:
Путін не хоче нікого чути, ні США, ні Китай, якщо вони не кажуть про капітуляцію України
Він не хоче зупинятись, ми не можемо його зупинити. То хто ж його зупинить, Дніпро чи вже кордон Польщі? Це такий твій план Перемоги, як у Зеленського, - воювати до повної окупації України?
В 2014 вже бігав по наших каналах якийсь хароший руський, який теж верещав, що путіна ніхто не зупинить.
Я не знаю, хто там бігав
План перемоги я не озвучував, я писав свої думки
І моя думка дуже проста - згодитись хоть щось віддати Путіну, ще шлях до ще більшого аппетиту у Путіна
Путін не хоче зупинятись, але це не привід нам зупинятись
Зупинимось і тоді Україна залишиться тільки в підручниках історії
Ти цього хочешь ? Так чи ні ?
Чи тобі головне накинути, ну накидай
"це ж вже було", коли в 1918 році просрали УНР, через чвари, перед більшовиками
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Додано: Пон 21 жов, 2024 18:48
fox767676 написав:
Ну вы и наивные самоеды
В 92-93, Клинтон отписал другу Борису Беларусь с Украиной взамен на Прибалтику
Я даже не знаю, где пишут такую конспирологию
Не ходи туда больше
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Додано: Пон 21 жов, 2024 18:50
Banderlog написав: fox767676 написав:
Народу лишь бы колбаса была. Была бы комманда с Вашингтона на Киев, пошло бы дальше по медиа что натовская колбаса самая вкусная.
народ не правий на рахунок ковбаси? Шо іще Ви йому пропонуєте? Так сказать не ковбасою єдиною...
що іще треба? Право на свободу голосу?
Так там де народ заробляє на ковбасу таких прав стало менше.
Одне діло було буркати деспотичному совковому начальнику інша справа при демократії, особливо власнику бізнесу.
Може прав сексуальних меньшинств народу бракує? )
Та навіть релігійні свободи більшості не важливі.
Головне щоб ковбаса добра, дешева, багато. І попа в теплі і безпеці.
Все.
з точки зору порівняльної гносеології ковбаса є контейнером суспільних благ
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Додано: Пон 21 жов, 2024 18:58
pesikot написав:
Путін не хоче зупинятись, але це не привід нам зупинятись
Зупинимось і тоді Україна залишиться тільки в підручниках історії
Так хто ж його зупинив в 2014 ро ЛБЗ - марсіяни? А те, що він у 2023 сам був не проти зупинитись по ЛБЗ, а ти, разом з Зе верещав, що треба далі воювати, тільки, само собою, чужими руками, як вписується в твою формулу Миру?
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Додано: Пон 21 жов, 2024 19:00
pesikot написав: fox767676 написав:
Ну вы и наивные самоеды
В 92-93, Клинтон отписал другу Борису Беларусь с Украиной взамен на Прибалтику
Я даже не знаю, где пишут такую конспирологию
Не ходи туда больше
да, надо ходить в сторону -
"Америка сделает из Украины витрину, только надо .....","пусть русские только рыпнутся -сотни томагавков и минитменов обрушатся на Москву","Это всё агент КГБ Трамп, вот придет Байден он этому путину покажет",
"неполебимой поддержки до конца", "есть еще женщины и дети"
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Додано: Пон 21 жов, 2024 19:02
Letusrock написав:
у pesikota путін то якесь вселенське непереможне суперзло, яке не зупинять ні США ні Китай. Але тим не менш він за продовження боротьби (яка виходить що даремна) з допомогою лопат
Ти можешь продовжувати жити в своїй реальності
Але чугуна реальність сильно б"є по рожевим окулярам
Китай хіба зупиняє Путіна ? Ніт
Китаю подобається, що Путін продає єнергоресурси, умовно, за 3 юаня, а взамін отримає китайські поробки з колесами з ціною в 3 кінця
Китаю, подобається, що Путін вже не має впливу на Середню Азію
Бо там не дурні і розуміють, до кого треба звертатись по допомогу
Нашо Китаю зупиняти Путіна ?
Тим більше, що ця війна трохи виснажує ресурси умовного Заходу, що Китаю дуже подобається
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