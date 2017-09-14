pesikot написав:"це ж вже було", коли в 1918 році просрали УНР, через чвари, перед більшовиками
Можна назвати це чварами або хоч чим. Ти тільки продовжи далі: а причиною чвар було що? І далі. От коли дійдеш до корінця, то побачиш, що було Причиною падіння УНР. Спробуй.
Якщо складно, то візьми якійсь випадок, наприклад, просто надай відповідь чому 6000 муравйовців зустрічало лише 600 студентів, юнкерів. Де інші були. Нехай би і з лопатами... (Те, що вважали другорядним напрямком -- пусте. Бо тоді й навіть на другорядний напрямок все рівно треба було направити хоча б пару тисяч. Нехай і з лопатами..) Де бажаючі ("солодко і прекрасно...) були? Закликали отих студентів та юнкерів з м'яких диванів...
Ну а потім можеш і далі: чому з диванів оті не піднялись? Хоча б оті, хто палко закликав. Інших. Хоча чого простіше-то почати з себе. І дати результат. Ніж когось закликати.
detroytred написав:Ну а потім можеш і далі: чому з диванів оті не піднялись?
Можливо тому, що чекали, коли ж професійний військовий Детройт нарешті дійде до фронту? Вже 10 років як дійти не може, проте на форумі цілими днями розповідає як тре воювати, а також на всі інші теми "хвахівець", особливо з питань економічної теорії.
Люди з клану Кадирова вивозять і продають сучасне металургійне обладнання, відправляють металолом у Росію для використання місцевими виробниками та постачають промислові гази (судячи з усього, інертні) Роскосмосу.
За даними російської влади, на які посилається WSJ, за пів року з заводу було експортовано 130 000 тонн побічних продуктів заліза, потенційна вартість яких оцінюється в $16 млн.
Окупанти демонтували та відправили до Росії виробничу лінію вартістю $220 млн, що була встановлена незадовго до війни, повідомляв Метінвест.
Олігархи України нічого не вкладають в розвиток ... І ось оте саме, що не вкладали, асвабадітєлі крадуть та вивозять
detroytred написав:Ну а потім можеш і далі: чому з диванів оті не піднялись?
Можливо тому, що чекали, коли ж професійний військовий Детройт нарешті дійде до фронту? Вже 10 років як дійти не може, проте на форумі цілими днями розповідає як тре воювати, а також на всі інші теми "хвахівець", особливо з питань економічної теорії.
Ніііт! Бо пані доктор наук не вміє навіть читати і не дочитала, обрізавши ключове "Хоча б оті, хто палко закликав. Інших. Хоча чого простіше-то почати з себе. І дати результат. Ніж когось закликати." Саме ота доктор наук, яка чомусь "палко закликає інших", а не свого чоловіка.
Ну і прибріхує знов про "розповідає як тре воювати". І сплутала, що на фронт йшов і ніяк не дійшов, Василь-Рівне, а не Детройт. Чи збрехала, а не сплутала?
Так чому? Якщо вже беретесь відповідати, закликати, то хоча б починайте з себе. Чому я не на фронті? Як мінімум п'ять разів декільком особам я надавав відповідь на їх це питання. Розгорнуту.
detroytred написав:Ну а потім можеш і далі: чому з диванів оті не піднялись?
Можливо тому, що чекали, коли ж професійний військовий Детройт нарешті дійде до фронту? Вже 10 років як дійти не може, проте на форумі цілими днями розповідає як тре воювати, а також на всі інші теми "хвахівець", особливо з питань економічної теорії.
Ніііт! Чому я не на фронті? Як мінімум п'ять разів декільком особам я надавав відповідь на їх це питання. Розгорнуту.
Хіба я питаю чому ви не на фронті? Чи ви погано розумієте прочитане?)))