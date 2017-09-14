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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10546105471054810549

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 75
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
33
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 19:05

  pesikot написав:"це ж вже було", коли в 1918 році просрали УНР, через чвари, перед більшовиками

Можна назвати це чварами або хоч чим.
Ти тільки продовжи далі: а причиною чвар було що? І далі.
От коли дійдеш до корінця, то побачиш, що було Причиною падіння УНР.
Спробуй.

Якщо складно, то візьми якійсь випадок, наприклад, просто надай відповідь чому 6000 муравйовців зустрічало лише 600 студентів, юнкерів.
Де інші були. Нехай би і з лопатами...
(Те, що вважали другорядним напрямком -- пусте. Бо тоді й навіть на другорядний напрямок все рівно треба було направити хоча б пару тисяч. Нехай і з лопатами..)
Де бажаючі ("солодко і прекрасно...) були?
Закликали отих студентів та юнкерів з м'яких диванів...

Ну а потім можеш і далі: чому з диванів оті не піднялись? Хоча б оті, хто палко закликав. Інших.
Хоча чого простіше-то почати з себе. І дати результат. Ніж когось закликати.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 19:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пакет допомоги від США на $400 млн. Пентагон опублікував повний список зброї
Пакет містить:

→ снаряди для HIMARS;

→ артилерійські снаряди 155 мм і 105 мм;

→ мінометні системи 60 мм, 81 мм та 120 мм і снаряди до них;

→ ракети TOW;

→ протитанкові системи Javelin і AT-4;

→ бронетранспортери M113;

→ обладнання супутникового зв’язку;

→ стрілецька зброя та боєприпаси;

→ гранати й навчальне спорядження;

→ обладнання для захисту критичної інфраструктури;

→ запчастини й допоміжне обладнання.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 19:45

  detroytred написав:Ну а потім можеш і далі: чому з диванів оті не піднялись?

Можливо тому, що чекали, коли ж професійний військовий Детройт нарешті дійде до фронту? Вже 10 років як дійти не може, проте на форумі цілими днями розповідає як тре воювати, а також на всі інші теми "хвахівець", особливо з питань економічної теорії. :D
fler
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 19:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Люди Кадирова розкрадають меткомбінат ім. Ілліча в окупованому РФ Маріуполі – WSJ
Люди з клану Кадирова вивозять і продають сучасне металургійне обладнання, відправляють металолом у Росію для використання місцевими виробниками та постачають промислові гази (судячи з усього, інертні) Роскосмосу.

За даними російської влади, на які посилається WSJ, за пів року з заводу було експортовано 130 000 тонн побічних продуктів заліза, потенційна вартість яких оцінюється в $16 млн.

Окупанти демонтували та відправили до Росії виробничу лінію вартістю $220 млн, що була встановлена ​​незадовго до війни, повідомляв Метінвест.

Олігархи України нічого не вкладають в розвиток ...
І ось оте саме, що не вкладали, асвабадітєлі крадуть та вивозять
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 20:11

  fler написав:
  detroytred написав:Ну а потім можеш і далі: чому з диванів оті не піднялись?

Можливо тому, що чекали, коли ж професійний військовий Детройт нарешті дійде до фронту? Вже 10 років як дійти не може, проте на форумі цілими днями розповідає як тре воювати, а також на всі інші теми "хвахівець", особливо з питань економічної теорії. :D

Ніііт!
Бо пані доктор наук не вміє навіть читати і не дочитала, обрізавши ключове "Хоча б оті, хто палко закликав. Інших.
Хоча чого простіше-то почати з себе. І дати результат. Ніж когось закликати."
Саме ота доктор наук, яка чомусь "палко закликає інших", а не свого чоловіка.

Ну і прибріхує знов про "розповідає як тре воювати".
І сплутала, що на фронт йшов і ніяк не дійшов, Василь-Рівне, а не Детройт. Чи збрехала, а не сплутала?

Так чому?
Якщо вже беретесь відповідати, закликати, то хоча б починайте з себе.
Чому я не на фронті? Як мінімум п'ять разів декільком особам я надавав відповідь на їх це питання. Розгорнуту.

А Флер у чому тут хфахівець? У фото ...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 20:13

уже день как Остин в Киеве а на ветке тишина...
не вписывается в концепцию "зрады"?
оффтоп???
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 20:21

  Прохожий написав:уже день как Остин в Киеве а на ветке тишина...
не вписывается в концепцию "зрады"?
оффтоп???
А є "преможні" новини?
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 20:24

  detroytred написав:
  fler написав:
  detroytred написав:Ну а потім можеш і далі: чому з диванів оті не піднялись?

Можливо тому, що чекали, коли ж професійний військовий Детройт нарешті дійде до фронту? Вже 10 років як дійти не може, проте на форумі цілими днями розповідає як тре воювати, а також на всі інші теми "хвахівець", особливо з питань економічної теорії. :D

Ніііт!
Чому я не на фронті? Як мінімум п'ять разів декільком особам я надавав відповідь на їх це питання. Розгорнуту.

Хіба я питаю чому ви не на фронті? Чи ви погано розумієте прочитане?)))
fler
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