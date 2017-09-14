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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1054710548105491055010551>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 19:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пакет допомоги від США на $400 млн. Пентагон опублікував повний список зброї
Пакет містить:

→ снаряди для HIMARS;

→ артилерійські снаряди 155 мм і 105 мм;

→ мінометні системи 60 мм, 81 мм та 120 мм і снаряди до них;

→ ракети TOW;

→ протитанкові системи Javelin і AT-4;

→ бронетранспортери M113;

→ обладнання супутникового зв’язку;

→ стрілецька зброя та боєприпаси;

→ гранати й навчальне спорядження;

→ обладнання для захисту критичної інфраструктури;

→ запчастини й допоміжне обладнання.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 19:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Люди Кадирова розкрадають меткомбінат ім. Ілліча в окупованому РФ Маріуполі – WSJ
Люди з клану Кадирова вивозять і продають сучасне металургійне обладнання, відправляють металолом у Росію для використання місцевими виробниками та постачають промислові гази (судячи з усього, інертні) Роскосмосу.

За даними російської влади, на які посилається WSJ, за пів року з заводу було експортовано 130 000 тонн побічних продуктів заліза, потенційна вартість яких оцінюється в $16 млн.

Окупанти демонтували та відправили до Росії виробничу лінію вартістю $220 млн, що була встановлена ​​незадовго до війни, повідомляв Метінвест.

Олігархи України нічого не вкладають в розвиток ...
І ось оте саме, що не вкладали, асвабадітєлі крадуть та вивозять
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 20:13

уже день как Остин в Киеве а на ветке тишина...
не вписывается в концепцию "зрады"?
оффтоп???
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 20:21

  Прохожий написав:уже день как Остин в Киеве а на ветке тишина...
не вписывается в концепцию "зрады"?
оффтоп???
А є "преможні" новини?
d44
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 20:35

  Прохожий написав:уже день как Остин в Киеве а на ветке тишина...
не вписывается в концепцию "зрады"?
оффтоп???

бла-бла-бла
детально обговорили кроки з реалізації Плану перемоги президента України
бла-бла-бла. Ніочьом
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 20:44

детально обговорили кроки з реалізації Плану перемоги

Нєпоколєбимость потужно зустрілась з незламністю
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 20:52

Факт з минулого

А напередодні цього Раммштайна раптом увесь світ здивували... марокканці.

Марокко відправила в Україну майже сотню тих же Т-72, причому зробила на цьому «гешефт століття»: всі ці танки були кілька років тому куплені в Білорусії (поки там панує батько Лукашенко, мені важко називати цю країну справжнім ім'ям — Білорусь), причому за цю покупку росія списала марокканцям її борги, які обчислюються кількома мільярдами доларів... А тепер ці танки, повторно сплачені цього разу вже американськими грошима, пішли в Україну. Мені здається, незабутньої пам'яті Михайло Самуелевич Паніковський, який, як відомо, «всіх продасть і купить, і знову продасть, але вже дорожче», тихо плаче від заздрощів у якомусь марокканському куточку…
https://strelaua.com/index.php?option=c ... 1-13-34-10
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 20:53

там ботоксний на днях зустрічається багато з ким, Ердоганом, Сі, то я думаю американець приїхав сказати, що на днях буде пропозиція - погоджуйся, інших не буде
d44
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 20:55

  whois2010 написав:Тобто щомісяця мобілізовано має бути більше 100 тис осіб. Припустимо, план виконується на 80%. Це не менше 80 тис щомісяця
была инфа от какого то депутата, что план выполняется емнип на 30%. лень гуглить, если интересно найдёте.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 21:01

  Wirująświatła написав:
  whois2010 написав:Тобто щомісяця мобілізовано має бути більше 100 тис осіб. Припустимо, план виконується на 80%. Це не менше 80 тис щомісяця
была инфа от какого то депутата, что план выполняется емнип на 30%. лень гуглить, если интересно найдёте.
Стандартний підхід під назвою напів-правда...
1 Якийсь неадекват придумав цифру 6000 , потім помножив її на +/-20 областей і отримав 100000.
2 Після цього зробив припущення що план виконується на 80% (100 000*12місяців*80%=1млн в рік)
3 Потім кілька спеціально підготовлених голів , почали вкидувати цифри в 30-60%

І всі забули що
а - Залужний говорив про 500 000 в рік
б - його наступник говорив про 200 000 в рік....

То кому повіримо?
Дурнику який припускає 1 млн в рік?
Чи Главкомам?
budivelnik
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  #<1 ... 1054710548105491055010551>
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