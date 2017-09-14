Люди з клану Кадирова вивозять і продають сучасне металургійне обладнання, відправляють металолом у Росію для використання місцевими виробниками та постачають промислові гази (судячи з усього, інертні) Роскосмосу.
За даними російської влади, на які посилається WSJ, за пів року з заводу було експортовано 130 000 тонн побічних продуктів заліза, потенційна вартість яких оцінюється в $16 млн.
Окупанти демонтували та відправили до Росії виробничу лінію вартістю $220 млн, що була встановлена незадовго до війни, повідомляв Метінвест.
Олігархи України нічого не вкладають в розвиток ... І ось оте саме, що не вкладали, асвабадітєлі крадуть та вивозять
А напередодні цього Раммштайна раптом увесь світ здивували... марокканці.
Марокко відправила в Україну майже сотню тих же Т-72, причому зробила на цьому «гешефт століття»: всі ці танки були кілька років тому куплені в Білорусії (поки там панує батько Лукашенко, мені важко називати цю країну справжнім ім'ям — Білорусь), причому за цю покупку росія списала марокканцям її борги, які обчислюються кількома мільярдами доларів... А тепер ці танки, повторно сплачені цього разу вже американськими грошима, пішли в Україну. Мені здається, незабутньої пам'яті Михайло Самуелевич Паніковський, який, як відомо, «всіх продасть і купить, і знову продасть, але вже дорожче», тихо плаче від заздрощів у якомусь марокканському куточку… https://strelaua.com/index.php?option=c ... 1-13-34-10
whois2010 написав:Тобто щомісяця мобілізовано має бути більше 100 тис осіб. Припустимо, план виконується на 80%. Це не менше 80 тис щомісяця
была инфа от какого то депутата, что план выполняется емнип на 30%. лень гуглить, если интересно найдёте.
Стандартний підхід під назвою напів-правда... 1 Якийсь неадекват придумав цифру 6000 , потім помножив її на +/-20 областей і отримав 100000. 2 Після цього зробив припущення що план виконується на 80% (100 000*12місяців*80%=1млн в рік) 3 Потім кілька спеціально підготовлених голів , почали вкидувати цифри в 30-60%
І всі забули що а - Залужний говорив про 500 000 в рік б - його наступник говорив про 200 000 в рік....
То кому повіримо? Дурнику який припускає 1 млн в рік? Чи Главкомам?