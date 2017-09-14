В Судані збили вантажний літак, на якому могли бути росіяни
На заході Судану збили вантажний літак, на борту якого, ймовірно, перебували росіяни. Про це повідомляє посольство Росії в Судані.
“Представники СБР повідомляють через свої соцмережі, що на заході Судану збили вантажний літак, до складу екіпажу якого, за їхньою версією, входили російські громадяни”, – йдеться в повідомленні.
Як зазначили в посольстві, ситуація ускладнюється тим, що зона катастрофи знаходиться в охопленому боями Дарфурі.
Sudan War Monitor повідомляє, що інцидент стався приблизно о 04:00 (близько 03:00 за Києвом). Військові RSF заявили, що знищили літак Антонов, який суданські військові використовували як бомбардувальник. Однак, судячи з фото, був збитий російський Іл-76, який, імовірно, перевозив вантаж для самих RSF.
Один із загиблих під час катастрофи літака мав значок екіпажу, що ідентифікує його як головного інженера Airline Transport Incorporation FZC. Ця компанія базується в ОАЕ і пов’язана з Киргизстаном.
В іншого члена екіпажу був російський паспорт. Про тих, хто вижив під час аварії літака, не повідомляють.
Чинна президентка Молдови Майя Санду перемогла у першому турі президентських виборів, які відбулися 20 жовтня. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії республіки.
За Санду проголосувало 42,45% виборців, а за її головного конкурента Олександра Стояногло — 25,98%.
На цих президентських виборах Молдова мала 11 кандидатів. Президентка Молдови Майя Санду просуває свій проєвропейський курс на референдумі щодо ЄС, який підтримало 50,46% виборців. Водночас 25,98% громадян виступили проти.
Явка виборців сягнула 51,68 %, тому результати референдуму визнають дійсними, адже для цього було потрібно, щоб явка виборців становила щонайменше 33%.
pesikot написав:Путін не хоче нікого чути, ні США, ні Китай, якщо вони не кажуть про капітуляцію України
Він не хоче зупинятись, ми не можемо його зупинити. То хто ж його зупинить, Дніпро чи вже кордон Польщі? Це такий твій план Перемоги, як у Зеленського, - воювати до повної окупації України? В 2014 вже бігав по наших каналах якийсь хароший руський, який теж верещав, що путіна ніхто не зупинить.
Я не знаю, хто там бігав
План перемоги я не озвучував, я писав свої думки І моя думка дуже проста - згодитись хоть щось віддати Путіну, ще шлях до ще більшого аппетиту у Путіна
Путін не хоче зупинятись, але це не привід нам зупинятись Зупинимось і тоді Україна залишиться тільки в підручниках історії
Ти цього хочешь ? Так чи ні ?
Чи тобі головне накинути, ну накидай "це ж вже було", коли в 1918 році просрали УНР, через чвари, перед більшовиками
Самое интересное, что кремлевская пропаганда через так называемых лидеров мнений в интернете аккуратно и не очень делает вбросы о том, что росия непобедима и это признают буквально уже все... Типа и США, и Китай, и Великобритания, и Германия с Францией. Поэтому все согласны на заморозку конфликта на ЛБЗ и отдать территории Украины агрессору чтобы он успокоился.
Кто не согласен того торпедируют со спящих аккаунтов.
Скажу одно - не верить этой хуйне. Берем пример Финляндии, Вьетнама, Афганистана, Израиля. И вспоминаем проебы росии в войнах, о которых их пропаганда предпочитает молчать. И победа (выйти на границы 1991 года) уже не кажется фантастикой, хотя это точно не будет легкой прогулкой.
Самую большую опасность для Украины сегодня, на мой взгляд, представляют пораженческие настроения. Победа будет лишь тогда, когда в нее будет вера и тотальное желание достичь ее.
buratinyo написав:Поэтому все согласны на заморозку конфликта на ЛБЗ и отдать территории Украины агрессору чтобы он успокоился.
Ви трохи сплутали. Віддавати території України рфії не збираються. При рпв, заморзці мова йде про відтермінування повернення територій. І максимум - це відмова від повернення військовим шляхом; тобто дипломатичним, політичним.
А про малоймовірність перемоги рфії військовим шляхом заявляли Пісторіус, Міллі, Павел - це тільки перші з пригаданих. На росахентів вони не тягнуть))
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 21 жов, 2024 21:39, всього редагувалось 1 раз.
tester7336 написав:В Судані збили вантажний літак, на якому могли бути росіяни
На заході Судану збили вантажний літак, на борту якого, ймовірно, перебували росіяни. Про це повідомляє посольство Росії в Судані.
“Представники СБР повідомляють через свої соцмережі, що на заході Судану збили вантажний літак, до складу екіпажу якого, за їхньою версією, входили російські громадяни”, – йдеться в повідомленні.
Як зазначили в посольстві, ситуація ускладнюється тим, що зона катастрофи знаходиться в охопленому боями Дарфурі.
Sudan War Monitor повідомляє, що інцидент стався приблизно о 04:00 (близько 03:00 за Києвом). Військові RSF заявили, що знищили літак Антонов, який суданські військові використовували як бомбардувальник. Однак, судячи з фото, був збитий російський Іл-76, який, імовірно, перевозив вантаж для самих RSF.
Один із загиблих під час катастрофи літака мав значок екіпажу, що ідентифікує його як головного інженера Airline Transport Incorporation FZC. Ця компанія базується в ОАЕ і пов’язана з Киргизстаном.
В іншого члена екіпажу був російський паспорт. Про тих, хто вижив під час аварії літака, не повідомляють.
В Судані треба збивати більше. Як в південному, так і просто В ЦАР треба збивати все, що не по місії ООН. Бо воно все вагнерівське. Але це вже моя проблема.
buratinyo написав:Самое интересное, что кремлевская пропаганда через так называемых лидеров мнений в интернете аккуратно и не очень делает вбросы о том, что росия непобедима и это признают буквально уже все... Типа и США, и Китай, и Великобритания, и Германия с Францией. Поэтому все согласны на заморозку конфликта на ЛБЗ и отдать территории Украины агрессору чтобы он успокоился.
Ми чудово бачимо і розуміємо це тут на форумі, коли "перелякані"(не буду називати їх поіменно) приносять сюди звідусіль те кремлівське лайно та закликають до капітуляції.
buratinyo написав:Скажу одно - не верить этой хуйне. Берем пример Финляндии, Вьетнама, Афганистана, Израиля. И вспоминаем проебы росии в войнах, о которых их пропаганда предпочитает молчать. Самую большую опасность для Украины сегодня, на мой взгляд, представляют пораженческие настроения.