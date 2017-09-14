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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 21 жов, 2024 22:03
fler написав: buratinyo написав:
Самое интересное, что кремлевская пропаганда через так называемых лидеров мнений в интернете аккуратно и не очень делает вбросы о том, что росия непобедима и это признают буквально уже все...
Типа и США, и Китай, и Великобритания, и Германия с Францией. Поэтому все согласны на заморозку конфликта на ЛБЗ и отдать территории Украины агрессору чтобы он успокоился.
Ми чудово бачимо і розуміємо це тут на форумі, коли "перелякані"(не буду називати їх поіменно) приносять сюди звідусіль те кремлівське лайно та закликають до капітуляції.
buratinyo написав:
Скажу одно - не верить этой хуйне. Берем пример Финляндии, Вьетнама, Афганистана, Израиля. И вспоминаем проебы росии в войнах, о которых их пропаганда предпочитает молчать.
Самую большую опасность для Украины сегодня, на мой взгляд, представляют пораженческие настроения.
Вже третій рік тлумачимо це на цій гілці((
Бідні нещасні. Тлумачать вони. А хлопці тисячами гинуть. А території все одно втрачаються.
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Додано: Пон 21 жов, 2024 22:05
🤦♂️ ТЦК прийшли до львівських шкіл і агітували вступати до військових навчальних закладів, – ТЦК.
Замість випускного — призовна кампанія!😄 А замість диплома - повістка!
Со школьной скамьи и сразу Флер с буратино защищать
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Додано: Пон 21 жов, 2024 22:09
Бетон написав:
Якщо тебе турбує корупція в країні - чемодан - вокзал - Варшава
чудово гасло для зими 2013-2014, а ось зараз з цим є нюанси непереборної сили...
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Додано: Пон 21 жов, 2024 22:09
Бетон написав:
🤦♂️ ТЦК прийшли до львівських шкіл і агітували вступати до військових навчальних закладів, – ТЦК.
Замість випускного — призовна кампанія!😄 А замість диплома - повістка!
Со школьной скамьи и сразу Флер с буратино защищать
буратіно той самий муж Флер?
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 21 жов, 2024 22:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 жов, 2024 22:10
fler написав: buratinyo написав:
Скажу одно - не верить этой хуйне. Берем пример Финляндии, Вьетнама, Афганистана, Израиля. И вспоминаем проебы росии в войнах, о которых их пропаганда предпочитает молчать.
Самую большую опасность для Украины сегодня, на мой взгляд, представляют пораженческие настроения.
Вже третій рік тлумачимо це на цій гілці((
Тоді не треба тлумачити, треба робити -- практично брати і реалізовувати ці приклади.
Особливо в'єтнамців!
Ну це ж абсурд: фронт вимагає свідомих вмотивованих, а вони лише тлумачать на хфорумах для невмотивованих.
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