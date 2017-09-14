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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10548105491055010551

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 22:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

🤦‍♂️ ТЦК прийшли до львівських шкіл і агітували вступати до військових навчальних закладів, – ТЦК.

Замість випускного — призовна кампанія!😄 А замість диплома - повістка!

Со школьной скамьи и сразу Флер с буратино защищать
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 22:09

  Бетон написав:Якщо тебе турбує корупція в країні - чемодан - вокзал - Варшава


чудово гасло для зими 2013-2014, а ось зараз з цим є нюанси непереборної сили...
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 22:10

  fler написав:
  buratinyo написав:Скажу одно - не верить этой хуйне. Берем пример Финляндии, Вьетнама, Афганистана, Израиля. И вспоминаем проебы росии в войнах, о которых их пропаганда предпочитает молчать.
Самую большую опасность для Украины сегодня, на мой взгляд, представляют пораженческие настроения.

Вже третій рік тлумачимо це на цій гілці((

Тоді не треба тлумачити, треба робити -- практично брати і реалізовувати ці приклади.
Особливо в'єтнамців!

Ну це ж абсурд: фронт вимагає свідомих вмотивованих, а вони лише тлумачать на хфорумах для невмотивованих чи друг для друга.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 21 жов, 2024 22:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 22:38

  Бетон написав:Якщо тебе турбує корупція в країні - чемодан - вокзал - Варшава

Якщо тебе більше ніж втрата країни турбує корупція в країні - чемодан - вокзал - Варшава.

Бетон, если хромое чувство юмора можно вылечить, то хромой интеллект - нет.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 23:20

Трамп розмовляв з Путіним і погрожував ударом по центру Москви, якщо той вирішить напасти на Україну, стало відомо з інтерв'ю (https://www.wsj.com/opinion/donald-trum ... n-dd922dd6) WSJ.
Wirująświatła
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