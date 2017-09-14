🤦♂️ ТЦК прийшли до львівських шкіл і агітували вступати до військових навчальних закладів, – ТЦК.
Замість випускного — призовна кампанія!😄 А замість диплома - повістка!
Со школьной скамьи и сразу Флер с буратино защищать
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Додано: Пон 21 жов, 2024 22:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
🤦♂️ ТЦК прийшли до львівських шкіл і агітували вступати до військових навчальних закладів, – ТЦК.
Замість випускного — призовна кампанія!😄 А замість диплома - повістка!
Со школьной скамьи и сразу Флер с буратино защищать
Додано: Пон 21 жов, 2024 22:09
Додано: Пон 21 жов, 2024 22:10
Тоді не треба тлумачити, треба робити -- практично брати і реалізовувати ці приклади.
Особливо в'єтнамців!
Ну це ж абсурд: фронт вимагає свідомих вмотивованих, а вони лише тлумачать на хфорумах для невмотивованих чи друг для друга.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 21 жов, 2024 22:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 жов, 2024 22:38
Додано: Пон 21 жов, 2024 23:20
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