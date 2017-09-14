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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 21 жов, 2024 22:05
🤦♂️ ТЦК прийшли до львівських шкіл і агітували вступати до військових навчальних закладів, – ТЦК.
Замість випускного — призовна кампанія!😄 А замість диплома - повістка!
Со школьной скамьи и сразу Флер с буратино защищать
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Додано: Пон 21 жов, 2024 22:10
fler написав: buratinyo написав:
Скажу одно - не верить этой хуйне. Берем пример Финляндии, Вьетнама, Афганистана, Израиля. И вспоминаем проебы росии в войнах, о которых их пропаганда предпочитает молчать.
Самую большую опасность для Украины сегодня, на мой взгляд, представляют пораженческие настроения.
Вже третій рік тлумачимо це на цій гілці((
Тоді не треба тлумачити, треба робити -- практично брати і реалізовувати ці приклади.
Особливо в'єтнамців!
Ну це ж абсурд: фронт вимагає свідомих вмотивованих, а вони лише тлумачать на хфорумах для невмотивованих чи друг для друга.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 21 жов, 2024 22:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 жов, 2024 22:38
Бетон написав:
Якщо тебе турбує корупція в країні - чемодан - вокзал - Варшава
Якщо тебе більше ніж втрата країни турбує корупція в країні - чемодан - вокзал - Варшава.
Бетон, если хромое чувство юмора можно вылечить, то хромой интеллект - нет.
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Додано: Пон 21 жов, 2024 23:20
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3
Додано: Вів 22 жов, 2024 00:05
stm написав: Бетон написав:
Якщо тебе турбує корупція в країні - чемодан - вокзал - Варшава
Якщо тебе більше ніж втрата країни турбує корупція в країні - чемодан - вокзал - Варшава.
Бетон, если хромое чувство юмора можно вылечить, то хромой интеллект - нет.
Действительно, что-то у вас с интеллектом совсем беда.
Вы країну защищать хотите или корупцію? Или для вашего айкью это тождественные вещи?
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Бетон
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Додано: Вів 22 жов, 2024 00:20
ЛАД написав:
Было хорошее высказывание, не помню точно, но речь шла о том, что не надо спрашивать, как человек заработал первый миллион.
"Я готов отчитаться за каждый заработанный мной миллион только не спрашивайте за первый", пословица бизнесменов 90х.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 00:22
stm написав: Бетон написав:
Якщо тебе турбує корупція в країні - чемодан - вокзал - Варшава
Якщо тебе більше ніж втрата країни турбує корупція в країні - чемодан - вокзал - Варшава.
Да чемодан-вокзал а стоп границы ж закрыты
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