Додано: Вів 22 жов, 2024 04:30

katso написав: ЛАД написав: Было хорошее высказывание, не помню точно, но речь шла о том, что не надо спрашивать, как человек заработал первый миллион. Было хорошее высказывание, не помню точно, но речь шла о том, что не надо спрашивать, как человек заработал первый миллион.



"Я готов отчитаться за каждый заработанный мной миллион только не спрашивайте за первый", пословица бизнесменов 90х. "Я готов отчитаться за каждый заработанный мной миллион только не спрашивайте за первый", пословица бизнесменов 90х.

Я не знаю сколько вам лет было в тех 90х, но поверьте, не у всех таких бизнесменов были свои собственные кладбища(конкурентов по добыванию миллиона) и не все торговали катаной водкой 30+++ лет назад или пилили заводы на металл(тем более писд...ли его с тех советских складов как летучие мыши)Артём Тарасов, первый советский официальный миллионер, когда то в интервью сказал что налогообложение в позднем совке его кооператива по торговле компами достигало 90%, и только сумасшедший спрос нa новые IBM от отраслей промышленности, где было полно безнала и они были готовы покупать эти компы с двойным подьёмом по любому комм.курсу, спасал ситуациюСомневаюсь что первым шагом Кравчука/Фокина в 92году было снижение налогов до приемлемого уровня.