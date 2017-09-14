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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10549105501055110552

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 08:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Я не знаю, хто там бігав

Ілларіонов.
Тих виступів на ТБ вже не знайти, але є його цікаве пророче інтерв'ю від 7.02.2014. Раджу всім почитати чи подивитись https://www.radiosvoboda.org/a/25256774.html
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 08:25

начали бить по святому по спиртзаводам

для русских водка как кислород. как они теперь?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 08:27

Самий поміркований із зелеботів, Фесенко, про переговори:
Політолог упевнений, що зараз ми набагато ближчі до мирних переговорів, ніж, наприклад, рік тому чи півроку тому.

Прокоментував експерт також неодноразові спроби Кремля повернути Україну та Заходу до так званих Стамбульських угод. Які обговорювалися у перші тижні великої війни.

"Якщо Путін хоче повернутися до Стамбула, то треба це використати у наших інтересах. Не треба боятися цього. Нехай тоді Росія скасовує анексію Донбасу, Запорізької та Херсонської областей. Ця анексія суперечить попереднім домовленостям, які були у Стамбулі. І так далі по низці інших пунктів. Потрібно використати тактику Айкідо, і пропозиції Путіна звернути проти нього", – вважає експерт.

Володимир Фесенко прогнозує, швидше за все, точно буде тупикова ситуація у ключових питаннях переговорів, насамперед – про статус окупованих територій.

"І там, де буде тупикова ситуація, там домовитись не вдасться. Домовлятимуться з тих питань, з яких можна буде домовитись – припинення вогню, обмін полоненими всіх на всіх та деякі інші технічні питання. Обидві сторони зараз готуються до майбутніх переговорів, намагаючись максимально посилити свої позиції. Саме на це спрямований "План перемоги" президента Зеленського та його заклики до союзників посилити тиск на Путіна та підтримку України. А Путін намагається посилити свої позиції перед майбутніми переговорами наступом на Донбасі", – зазначив політолог.

https://society.comments.ua/ua/news/war ... 745713.amp
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 08:59

  Wirująświatła написав:для русских водка как кислород. как они теперь?

з цього потрібно було починати
flyman
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