Політолог упевнений, що зараз ми набагато ближчі до мирних переговорів, ніж, наприклад, рік тому чи півроку тому.



Прокоментував експерт також неодноразові спроби Кремля повернути Україну та Заходу до так званих Стамбульських угод. Які обговорювалися у перші тижні великої війни.



"Якщо Путін хоче повернутися до Стамбула, то треба це використати у наших інтересах. Не треба боятися цього. Нехай тоді Росія скасовує анексію Донбасу, Запорізької та Херсонської областей. Ця анексія суперечить попереднім домовленостям, які були у Стамбулі. І так далі по низці інших пунктів. Потрібно використати тактику Айкідо, і пропозиції Путіна звернути проти нього", – вважає експерт.



Володимир Фесенко прогнозує, швидше за все, точно буде тупикова ситуація у ключових питаннях переговорів, насамперед – про статус окупованих територій.



"І там, де буде тупикова ситуація, там домовитись не вдасться. Домовлятимуться з тих питань, з яких можна буде домовитись – припинення вогню, обмін полоненими всіх на всіх та деякі інші технічні питання. Обидві сторони зараз готуються до майбутніх переговорів, намагаючись максимально посилити свої позиції. Саме на це спрямований "План перемоги" президента Зеленського та його заклики до союзників посилити тиск на Путіна та підтримку України. А Путін намагається посилити свої позиції перед майбутніми переговорами наступом на Донбасі", – зазначив політолог.

