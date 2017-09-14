buratinyo написав:Скажу одно - не верить этой хуйне. Берем пример Финляндии, Вьетнама, Афганистана, Израиля. И вспоминаем проебы росии в войнах, о которых их пропаганда предпочитает молчать. Самую большую опасность для Украины сегодня, на мой взгляд, представляют пораженческие настроения.
Вже третій рік тлумачимо це на цій гілці((
Тоді не треба тлумачити, треба робити -- практично брати і реалізовувати ці приклади. Особливо в'єтнамців!
Ну це ж абсурд: фронт вимагає свідомих вмотивованих, а вони лише тлумачать на хфорумах для невмотивованих чи друг для друга.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 21 жов, 2024 22:12, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Было хорошее высказывание, не помню точно, но речь шла о том, что не надо спрашивать, как человек заработал первый миллион.
"Я готов отчитаться за каждый заработанный мной миллион только не спрашивайте за первый", пословица бизнесменов 90х.
Я не знаю сколько вам лет было в тех 90х, но поверьте, не у всех таких бизнесменов были свои собственные кладбища(конкурентов по добыванию миллиона) и не все торговали катаной водкой 30+++ лет назад или пилили заводы на металл(тем более писд...ли его с тех советских складов как летучие мыши) Артём Тарасов, первый советский официальный миллионер, когда то в интервью сказал что налогообложение в позднем совке его кооператива по торговле компами достигало 90%, и только сумасшедший спрос нa новые IBM от отраслей промышленности, где было полно безнала и они были готовы покупать эти компы с двойным подьёмом по любому комм.курсу, спасал ситуацию Сомневаюсь что первым шагом Кравчука/Фокина в 92году было снижение налогов до приемлемого уровня.
Самий поміркований із зелеботів, Фесенко, про переговори:
Політолог упевнений, що зараз ми набагато ближчі до мирних переговорів, ніж, наприклад, рік тому чи півроку тому.
Прокоментував експерт також неодноразові спроби Кремля повернути Україну та Заходу до так званих Стамбульських угод. Які обговорювалися у перші тижні великої війни.
"Якщо Путін хоче повернутися до Стамбула, то треба це використати у наших інтересах. Не треба боятися цього. Нехай тоді Росія скасовує анексію Донбасу, Запорізької та Херсонської областей. Ця анексія суперечить попереднім домовленостям, які були у Стамбулі. І так далі по низці інших пунктів. Потрібно використати тактику Айкідо, і пропозиції Путіна звернути проти нього", – вважає експерт.
Володимир Фесенко прогнозує, швидше за все, точно буде тупикова ситуація у ключових питаннях переговорів, насамперед – про статус окупованих територій.
"І там, де буде тупикова ситуація, там домовитись не вдасться. Домовлятимуться з тих питань, з яких можна буде домовитись – припинення вогню, обмін полоненими всіх на всіх та деякі інші технічні питання. Обидві сторони зараз готуються до майбутніх переговорів, намагаючись максимально посилити свої позиції. Саме на це спрямований "План перемоги" президента Зеленського та його заклики до союзників посилити тиск на Путіна та підтримку України. А Путін намагається посилити свої позиції перед майбутніми переговорами наступом на Донбасі", – зазначив політолог.
Також, за даними СБУ, для переховування нелегальних доходів посадовиця оформила на свого сина три незадекларовані квартири. Протягом 2015-2023 років очільниця МСЕК зазначала у своїх деклараціях винятково офіційні прибутки на загальну суму трохи понад 2 млн грн.
Крім того, у 2023 році посадовиця оформила собі та сину 2 групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат.