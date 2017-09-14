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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10549105501055110552

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 09:48

  Бетон написав:Якщо тебе турбує корупція в країні - чемодан - вокзал - Варшава

Якщо комусь щось не подобається, подобається, або з чимось не згоден, згоден, але він заважає , то ... в сад (росю, Варшаву і т.д.)
https://m.youtube.com/watch?v=tkiMkBp9vp4
Всі в сад, а хто залишиться?
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 09:54

  Wirująświatła написав:


по классике какая-то фотка с голимого телеграм-канала и подпись про ТЦК — уже возбудили народ
А это точно тцк? а мины зачем с собой принесли? может, это урок ОБЖ на тему «что не нужно трогать руками»? щас времена такие, дураков с камерами и интернетом, информацию словно алмазы в г-не приходится искать
даже если там и агитируют поступать в военные вузы — не вижу в этом ничего плохого.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 09:57

  fler написав:
  Бетон написав:Якщо тебе турбує корупція в країні - чемодан - вокзал - Варшава


Бетон, ми тут стільки чули про твій відїзд... а шо це ти досі в Україні? Коли вже на Варшаву?))

Якби я міг розчленувати мозги судді, винять їх і подивитися із чого вони складаються, то можливо відповів би
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 10:16

Wirująświatła

А вы воюйте.


«Отпетые» патриоты воюют, а ты?
Так кому ти кажеш «ви воюйте»?? Тобі хоч кажи, хоч не кажи, ти ображений школою , і навіть коли ккдирка пошльопає по дупуі - ти будеш казати «не моя війна».
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 10:34

Wirująświatła


это не только хотаб, все


Справа в тому, Віталік, що ти будеш зустрічати (якщо таке трапиться) кацапів зі словами « я свой! Налоги для войны не платил, не донатил, принципиально не переходил на свой родной украинский (хоча все дитинство розмовляв українською в селі на Миколаївщині), давайте я в одном объекте размещу штаб кадырок и мы будем жить с вами в мире, даже триколор повешу».

А от захисникам так не вийде. Тому захисники повинні мати або гроші, або нерухомість за кордоном . З кацапом вони не уживуться
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 10:39

потёрли всё оставили одного мудреца хотаба а потом "куда деваются форумчане с ветки?". хотаба сами жрите
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 10:41

  Wirująświatła написав:потёрли всё оставили одного мудреца хотаба а потом "куда деваются форумчане с ветки?". хотаба сами жрите

Ти коли вже «деваться» будеш? Обіцяв кілька разів.
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