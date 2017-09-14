Якщо комусь щось не подобається, подобається, або з чимось не згоден, згоден, але він заважає , то ... в сад (росю, Варшаву і т.д.)
Всі в сад, а хто залишиться?
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Додано: Вів 22 жов, 2024 09:48
Якщо комусь щось не подобається, подобається, або з чимось не згоден, згоден, але він заважає , то ... в сад (росю, Варшаву і т.д.)
Всі в сад, а хто залишиться?
Додано: Вів 22 жов, 2024 09:54
по классике какая-то фотка с голимого телеграм-канала и подпись про ТЦК — уже возбудили народ
А это точно тцк? а мины зачем с собой принесли? может, это урок ОБЖ на тему «что не нужно трогать руками»? щас времена такие, дураков с камерами и интернетом, информацию словно алмазы в г-не приходится искать
даже если там и агитируют поступать в военные вузы — не вижу в этом ничего плохого.
Додано: Вів 22 жов, 2024 09:57
Додано: Вів 22 жов, 2024 10:16
Wirująświatła
«Отпетые» патриоты воюют, а ты?
Так кому ти кажеш «ви воюйте»?? Тобі хоч кажи, хоч не кажи, ти ображений школою , і навіть коли ккдирка пошльопає по дупуі - ти будеш казати «не моя війна».
Додано: Вів 22 жов, 2024 10:34
Wirująświatła
Справа в тому, Віталік, що ти будеш зустрічати (якщо таке трапиться) кацапів зі словами « я свой! Налоги для войны не платил, не донатил, принципиально не переходил на свой родной украинский (хоча все дитинство розмовляв українською в селі на Миколаївщині), давайте я в одном объекте размещу штаб кадырок и мы будем жить с вами в мире, даже триколор повешу».
А от захисникам так не вийде. Тому захисники повинні мати або гроші, або нерухомість за кордоном . З кацапом вони не уживуться
Додано: Вів 22 жов, 2024 10:39
потёрли всё оставили одного мудреца хотаба а потом "куда деваются форумчане с ветки?". хотаба сами жрите
Додано: Вів 22 жов, 2024 10:41
Додано: Вів 22 жов, 2024 10:43
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