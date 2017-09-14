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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 105501055110552105531055410555>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 09:48

  Бетон написав:Якщо тебе турбує корупція в країні - чемодан - вокзал - Варшава

Якщо комусь щось не подобається, подобається, або з чимось не згоден, згоден, але він заважає , то ... в сад (росю, Варшаву і т.д.)
https://m.youtube.com/watch?v=tkiMkBp9vp4
Всі в сад, а хто залишиться?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 09:54

  Wirująświatła написав:


по классике какая-то фотка с голимого телеграм-канала и подпись про ТЦК — уже возбудили народ
А это точно тцк? а мины зачем с собой принесли? может, это урок ОБЖ на тему «что не нужно трогать руками»? щас времена такие, дураков с камерами и интернетом, информацию словно алмазы в г-не приходится искать
даже если там и агитируют поступать в военные вузы — не вижу в этом ничего плохого.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 09:57

  fler написав:
  Бетон написав:Якщо тебе турбує корупція в країні - чемодан - вокзал - Варшава


Бетон, ми тут стільки чули про твій відїзд... а шо це ти досі в Україні? Коли вже на Варшаву?))

Якби я міг розчленувати мозги судді, винять їх і подивитися із чого вони складаються, то можливо відповів би
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 10:43

  Wirująświatła написав:

Дивно що в Афгані воювали переважно строковики 18-20 років.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 10:50

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 10:54

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 10:59

  detroytred написав:
  fler написав:
  buratinyo написав:Скажу одно - не верить этой хуйне. Берем пример Финляндии, Вьетнама, Афганистана, Израиля. И вспоминаем проебы росии в войнах, о которых их пропаганда предпочитает молчать.
Самую большую опасность для Украины сегодня, на мой взгляд, представляют пораженческие настроения.

Вже третій рік тлумачимо це на цій гілці((

Тоді не треба тлумачити, треба робити -- практично брати і реалізовувати ці приклади.
Особливо в'єтнамців!

Ну це ж абсурд: фронт вимагає свідомих вмотивованих, а вони лише тлумачать на хфорумах для невмотивованих чи друг для друга.

В точку! Благородна місія ізбраних: Тлумачити лохам що треба йти воювати во ім'я України(фактично во ім'я тих самих ізбраних).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 10:59

Офігітєльне інтерв'ю:
https://m.youtube.com/watch?v=sjRdQ-rl1 ... FIAQ%3D%3D

Практично прямим текстом:
Те, що говорять управлінці (посадовці, політики) не має ніякого спільного з їх реальними намірами, баченням, діями.
Вони говорять те, що хоче чути народ. Тобто те, чого хоче народ.
А діють, як самі вважають доречним, цілесообразним (орієнтуючись на свої розрахунки і т.д. Свої..).

І до чого тоді народ в цій системі координат?
Управлінці йому лапшають на вуха, а роблять, як самі вбачають.
____________________________
Орки, поки не побачать загроз для себе, на перемовини не підуть. На зара не бачать, тому не йдуть. Або поки не побачать безперспективність досягти військовим шляхом.
Україна ж зараз що? Зарози ж є, але на перемовини не йде... Про перспективи військовим шляхом вказав ще Залужний (тільки винахід пороху). І ніяких пропозицій на перемовини нема.
А от рфія, коли опиниться перед загрозами та безперспективністю, то піде?
І ми, коли отримаємо більше допомоги або ще чомусь зміниться ситуація, що вже ми побачимо в себе перспективи, то тоді підемо на перемовини?

За саме таких обставин залишається тільки до повного виснаження рфії. Перемоги через повне виснаження оркостану.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 11:00

Wirująświatła


сфармувався цилый прашарок
кравасисив бюджетных коштив

практика раздачи инвалидностей за бабки существует уже давно, наклепали 4 млн льготников и прочих дармоедов, а теперь удивляются :lol:
там по факту тех, кто реально заслуживает помощь от государства — 1/10, и они могли бы получить не 3 копейки, а поприличнее выплату, если перетрусить эти списки. следующие на очереди — чернобыльцы
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 11:05

smdtranz

следующие на очереди — чернобыльцы


Таких вже майже нема. 38 років пройшло. Ті, кому було 20-25 тоді (солдати строкової служби, рядовий персонал) , не мали влади собі зробити заліпуху. Це ті кому було біля 40.. так їм зараз має бути 78…
Hotab
 
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