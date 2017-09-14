Якщо комусь щось не подобається, подобається, або з чимось не згоден, згоден, але він заважає , то ... в сад (росю, Варшаву і т.д.)
Всі в сад, а хто залишиться?
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Додано: Вів 22 жов, 2024 09:48
Якщо комусь щось не подобається, подобається, або з чимось не згоден, згоден, але він заважає , то ... в сад (росю, Варшаву і т.д.)
Всі в сад, а хто залишиться?
Додано: Вів 22 жов, 2024 09:54
по классике какая-то фотка с голимого телеграм-канала и подпись про ТЦК — уже возбудили народ
А это точно тцк? а мины зачем с собой принесли? может, это урок ОБЖ на тему «что не нужно трогать руками»? щас времена такие, дураков с камерами и интернетом, информацию словно алмазы в г-не приходится искать
даже если там и агитируют поступать в военные вузы — не вижу в этом ничего плохого.
Додано: Вів 22 жов, 2024 09:57
Додано: Вів 22 жов, 2024 10:43
Додано: Вів 22 жов, 2024 10:59
В точку! Благородна місія ізбраних: Тлумачити лохам що треба йти воювати во ім'я України(фактично во ім'я тих самих ізбраних).
Додано: Вів 22 жов, 2024 10:59
Офігітєльне інтерв'ю:
Практично прямим текстом:
Те, що говорять управлінці (посадовці, політики) не має ніякого спільного з їх реальними намірами, баченням, діями.
Вони говорять те, що хоче чути народ. Тобто те, чого хоче народ.
А діють, як самі вважають доречним, цілесообразним (орієнтуючись на свої розрахунки і т.д. Свої..).
І до чого тоді народ в цій системі координат?
Управлінці йому лапшають на вуха, а роблять, як самі вбачають.
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Орки, поки не побачать загроз для себе, на перемовини не підуть. На зара не бачать, тому не йдуть. Або поки не побачать безперспективність досягти військовим шляхом.
Україна ж зараз що? Зарози ж є, але на перемовини не йде... Про перспективи військовим шляхом вказав ще Залужний (тільки винахід пороху). І ніяких пропозицій на перемовини нема.
А от рфія, коли опиниться перед загрозами та безперспективністю, то піде?
І ми, коли отримаємо більше допомоги або ще чомусь зміниться ситуація, що вже ми побачимо в себе перспективи, то тоді підемо на перемовини?
За саме таких обставин залишається тільки до повного виснаження рфії. Перемоги через повне виснаження оркостану.
Додано: Вів 22 жов, 2024 11:00
Wirująświatła
сфармувався цилый прашарок
кравасисив бюджетных коштив
практика раздачи инвалидностей за бабки существует уже давно, наклепали 4 млн льготников и прочих дармоедов, а теперь удивляются
там по факту тех, кто реально заслуживает помощь от государства — 1/10, и они могли бы получить не 3 копейки, а поприличнее выплату, если перетрусить эти списки. следующие на очереди — чернобыльцы
Додано: Вів 22 жов, 2024 11:05
smdtranz
Таких вже майже нема. 38 років пройшло. Ті, кому було 20-25 тоді (солдати строкової служби, рядовий персонал) , не мали влади собі зробити заліпуху. Це ті кому було біля 40.. так їм зараз має бути 78…
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