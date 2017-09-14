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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1055110552105531055410555>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 11:07

  Hotab написав:smdtranz

следующие на очереди — чернобыльцы


Таких вже майже нема. 38 років пройшло. Ті, кому було 20-25 тоді (солдати строкової служби, рядовий персонал) , не мали влади собі зробити заліпуху. Це ті кому було біля 40.. так їм зараз має бути 78…

Я тоді якраз оформляв пенсію
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 11:07

Hotab

так в этом и дело. но если копнуть там поди их миллионы, кто рядом с чернобылем 5 минут постоял
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 11:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Так там де народ заробляє на ковбасу таких прав стало менше.
Одне діло було буркати деспотичному совковому начальнику інша справа при демократії, особливо власнику бізнесу.
Може прав сексуальних меньшинств народу бракує? )
Та навіть релігійні свободи більшості не важливі.
Головне щоб ковбаса добра, дешева, багато. І попа в теплі і безпеці.
Все.

Практика показує, що там, де в народу є право голосу, ковбаса з часом стає смачнішою. І доступнішою. За обгрунтування цієї простої істини навіть Нобелівську премію з економіки дали цього року.
Але це занадто складний аналіз для більшої частини народу...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 11:12

  detroytred написав:За саме таких обставин залишається тільки до повного виснаження рфії. Перемоги через повне виснаження оркостану.

Є одна проблемка. Повне виснаження України настане раніше ніж повне виснаження рф.
А повне виснаження України = втрата незалежності України.

Дивно, але люди якось не усвідомлюють цих простих істин.
"якось воно буде", "головне протриматись сьогодні" - типові відмазки, інших я не чув.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 11:15

  Hotab написав:smdtranz

следующие на очереди — чернобыльцы


Таких вже майже нема. 38 років пройшло. Ті, кому було 20-25 тоді (солдати строкової служби, рядовий персонал) , не мали влади собі зробити заліпуху. Це ті кому було біля 40.. так їм зараз має бути 78…

Зазначається, що станом на 1 січня 2021 року серед цієї кількості постраждалих 181 149 - учасники ліквідації наслідків аварії, 1 534 819 – потерпілі від Чорнобильської катастрофи, із них 322 876 дітей.
На соціальний захист населення у 2021 році передбачено 2, 57 млрд грн, додали в соцслужбі.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... ilciv.html

Цілком можливо, що серед аж 180 тис. учасників несправжніх не так вже й мало.
Бо справжні здоров'я отам добряче підсадили.


Хоча отак цифри майже збігаються:
Участь у гасінні пожежі на ЧАЕС брали 240 тис. осіб.
До теперішнього часу не існує єдиних даних щодо кількості людей, які загинули чи згодом померли від наслідків вибуху на ЧАЕС. Так, німецькі представники організації «Лікарі світу за запобігання війні» тільки серед ліквідаторів нарахували 50–100 тис. смертей.
http://www.nbuv.gov.ua/node/5073
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 11:17

  smdtranz написав:Wirująświatła


сфармувався цилый прашарок
кравасисив бюджетных коштив

практика раздачи инвалидностей за бабки существует уже давно, наклепали 4 млн льготников и прочих дармоедов, а теперь удивляются :lol:
там по факту тех, кто реально заслуживает помощь от государства — 1/10, и они могли бы получить не 3 копейки, а поприличнее выплату, если перетрусить эти списки. следующие на очереди — чернобыльцы

Згнило все дуже глибоко. На прикладі прокурорів: пенсія по інвалідності призначається у розмірі 2-3-4 тис гривен. Ці кадри подають в суд - "я пострадал на работє во врємя работи над матєріаламі". І пенсія по рішенню суда стає 30-60-70 тис/міс. ПФ це рішення суду не оскаржує і виплачує щомісяця захмарну пенсію. Тобто, тут ланцюжок МСЕК+прокурор(заявитель)+суддя+рєшала в ПФ. Плюс інвалідність дружині, батькам, судді, дружині судді і т.д. Впевнений, аналогічна ситуація і по іншим службам: в самій МСЕК, ДСНС, судах, СБУ, митниці і т.д.
В МВС є практика при виході на пенсію в 45 років оформлювати собі інвалідність і, відповідно, пенсію. Постраждав на службі, геморой. Точно це знаю, бо маю історію знайомого та його колег, які стали інвалідами по закінченню служби в МВС. "Ніщенські" у зрівнянні з прокурорськими 10-20 тисяч, але в масшатабах країни це мільярди.
Все згнило, країну доїдають зсередини. Тут нічого не врятувати вже. Аномальна активність останніх дней лише для перенаправлення потоків.
п.с. У прокурорів, якщо ти отримав інвалідність під час виконання службових обовʼязків то можна через 10 років піти на пенсію. І приємний бонус - бронювання від мобілізації
Востаннє редагувалось whois2010 в Вів 22 жов, 2024 11:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 11:21

  smdtranz написав:Hotab

так в этом и дело. но если копнуть там поди их миллионы, кто рядом с чернобылем 5 минут постоял

Там є табличка (мабуть в інеті також є) , в якій градація
1. Відстань до реактору
2. На який день після 26 квітня
3. Кількість днів перебування в тій точці..

Ну і дійсно в перші дні, і на короткій відстані , то статус дають навіть за один день перебування.
На а чим пізніше від 26-го, та чим далі від реактору , то там наростала кількість необхідних днів,

Найкласичніша схема заліпухи - домовитись з діловодами/штабом (це в армії, а у цивільних хто там накази шльопає ) , що прізвище є в наказі на відрядження в якийсь населений пункт поблизу Чорнобиля, з ** і до **. Все, це підстава для отримання статусу і пільг. Перевірити чи був фактично - неможливо.,Особливо через роки.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 11:22

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:За саме таких обставин залишається тільки до повного виснаження рфії. Перемоги через повне виснаження оркостану.

Є одна проблемка. Повне виснаження України настане раніше ніж повне виснаження рф.
А повне виснаження України = втрата незалежності України.

Дивно, але люди якось не усвідомлюють цих простих істин.
"якось воно буде", "головне протриматись сьогодні" - типові відмазки, інших я не чув.

Портніков чітко вказав, чому ми папізже)) Точніше - чому рфія виснажиться раніше:
Бо в Зе є добрий дядюшка Ба, і коли Зе попрохає, то допоможе.

Тоді це Перемога!
Але Портніков вказує, що війна закінчиться лише за умови --- обидві сторони виснажаться, побачать безперспективність досягти цілей військовим шляхом. Одночасно опиняться в отакому однаковому стані!!!
І перемовини, перемир'я.

Я ж про це і розкладав -- протиріччя на протиріччі.
Імхо --- теж лапшає... Замість вести мову про реалії.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 22 жов, 2024 11:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 11:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пише Полтавське ТЦК:
21 жовтня в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку. Слідів насилля виявлено не було. На місце події відразу було викликано правохоронців, які розпочали слідчі дії.
На пункт попереднього збору військовозобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови. За даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України.
Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні усі документи.

Невдячний...
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Wirująświatła
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