Я тоді якраз оформляв пенсію
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Додано: Вів 22 жов, 2024 11:07
Додано: Вів 22 жов, 2024 11:07
Hotab
так в этом и дело. но если копнуть там поди их миллионы, кто рядом с чернобылем 5 минут постоял
Додано: Вів 22 жов, 2024 11:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Практика показує, що там, де в народу є право голосу, ковбаса з часом стає смачнішою. І доступнішою. За обгрунтування цієї простої істини навіть Нобелівську премію з економіки дали цього року.
Але це занадто складний аналіз для більшої частини народу...
Додано: Вів 22 жов, 2024 11:12
Є одна проблемка. Повне виснаження України настане раніше ніж повне виснаження рф.
А повне виснаження України = втрата незалежності України.
Дивно, але люди якось не усвідомлюють цих простих істин.
"якось воно буде", "головне протриматись сьогодні" - типові відмазки, інших я не чув.
Додано: Вів 22 жов, 2024 11:15
Зазначається, що станом на 1 січня 2021 року серед цієї кількості постраждалих 181 149 - учасники ліквідації наслідків аварії, 1 534 819 – потерпілі від Чорнобильської катастрофи, із них 322 876 дітей.
На соціальний захист населення у 2021 році передбачено 2, 57 млрд грн, додали в соцслужбі.
Цілком можливо, що серед аж 180 тис. учасників несправжніх не так вже й мало.
Бо справжні здоров'я отам добряче підсадили.
Хоча отак цифри майже збігаються:
Участь у гасінні пожежі на ЧАЕС брали 240 тис. осіб.
До теперішнього часу не існує єдиних даних щодо кількості людей, які загинули чи згодом померли від наслідків вибуху на ЧАЕС. Так, німецькі представники організації «Лікарі світу за запобігання війні» тільки серед ліквідаторів нарахували 50–100 тис. смертей.
Додано: Вів 22 жов, 2024 11:17
Згнило все дуже глибоко. На прикладі прокурорів: пенсія по інвалідності призначається у розмірі 2-3-4 тис гривен. Ці кадри подають в суд - "я пострадал на работє во врємя работи над матєріаламі". І пенсія по рішенню суда стає 30-60-70 тис/міс. ПФ це рішення суду не оскаржує і виплачує щомісяця захмарну пенсію. Тобто, тут ланцюжок МСЕК+прокурор(заявитель)+суддя+рєшала в ПФ. Плюс інвалідність дружині, батькам, судді, дружині судді і т.д. Впевнений, аналогічна ситуація і по іншим службам: в самій МСЕК, ДСНС, судах, СБУ, митниці і т.д.
В МВС є практика при виході на пенсію в 45 років оформлювати собі інвалідність і, відповідно, пенсію. Постраждав на службі, геморой. Точно це знаю, бо маю історію знайомого та його колег, які стали інвалідами по закінченню служби в МВС. "Ніщенські" у зрівнянні з прокурорськими 10-20 тисяч, але в масшатабах країни це мільярди.
Все згнило, країну доїдають зсередини. Тут нічого не врятувати вже. Аномальна активність останніх дней лише для перенаправлення потоків.
п.с. У прокурорів, якщо ти отримав інвалідність під час виконання службових обовʼязків то можна через 10 років піти на пенсію. І приємний бонус - бронювання від мобілізації
Востаннє редагувалось whois2010 в Вів 22 жов, 2024 11:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 жов, 2024 11:21
Там є табличка (мабуть в інеті також є) , в якій градація
1. Відстань до реактору
2. На який день після 26 квітня
3. Кількість днів перебування в тій точці..
Ну і дійсно в перші дні, і на короткій відстані , то статус дають навіть за один день перебування.
На а чим пізніше від 26-го, та чим далі від реактору , то там наростала кількість необхідних днів,
Найкласичніша схема заліпухи - домовитись з діловодами/штабом (це в армії, а у цивільних хто там накази шльопає ) , що прізвище є в наказі на відрядження в якийсь населений пункт поблизу Чорнобиля, з ** і до **. Все, це підстава для отримання статусу і пільг. Перевірити чи був фактично - неможливо.,Особливо через роки.
Додано: Вів 22 жов, 2024 11:22
Портніков чітко вказав, чому ми папізже)) Точніше - чому рфія виснажиться раніше:
Бо в Зе є добрий дядюшка Ба, і коли Зе попрохає, то допоможе.
Тоді це Перемога!
Але Портніков вказує, що війна закінчиться лише за умови --- обидві сторони виснажаться, побачать безперспективність досягти цілей військовим шляхом. Одночасно опиняться в отакому однаковому стані!!!
І перемовини, перемир'я.
Я ж про це і розкладав -- протиріччя на протиріччі.
Імхо --- теж лапшає... Замість вести мову про реалії.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 22 жов, 2024 11:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 жов, 2024 11:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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