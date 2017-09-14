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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10552105531055410555>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 11:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Є одна проблемка. Повне виснаження України настане раніше ніж повне виснаження рф.
А повне виснаження України = втрата незалежності України.

Повне виснаження України напряму залежить від партнерів.
Повне виснаження Росії плюс мінус очевидне на протязі 2-3 років. І знвоу ж таки, значною мірою залежить від партнерів...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 11:50

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Є одна проблемка. Повне виснаження України настане раніше ніж повне виснаження рф.
А повне виснаження України = втрата незалежності України.

Повне виснаження України напряму залежить від партнерів.
Повне виснаження Росії плюс мінус очевидне на протязі 2-3 років. І знвоу ж таки, значною мірою залежить від партнерів...

Ще один ключовий момент в Портнікова -- пу піде на припинення, не коли набібуліна йому скаже "все. грошей йок", а - "через рік в нас грошей йок".

Ну і він наполягав, що війна - це лише розрахунки...
(Тобто ні про які свідомість, справедливість тощо мови не було. Фактично повторив Буланова. Тільки без теки).
Калькулятор...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 22 жов, 2024 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 11:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ще один ключовий момент в Портнікова -- пу піде на припинення, не коли набібуліна йому скаже "все. грошей йок", а - "через рік в нас грошей йок".

Хз. В мене таке враження що пу не дуже слухає її
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 12:02

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Ще один ключовий момент в Портнікова -- пу піде на припинення, не коли набібуліна йому скаже "все. грошей йок", а - "через рік в нас грошей йок".

Хз. В мене таке враження що пу не дуже слухає її

Так справа не в ній. І мова не про неї. А про пу. Що він дивиться на гроші і, до речі, на рівень життя населення россі. --- за думкою Портнікова.

А як там воно насправді - хз.
Я про протиріччя в начебто стройних поглядах ЛОМа.

В тому і питання: де б знайти інфо про хоч якийсь один реальний камінець, від якого можна відштовхуватися, щоб хоч щось будувати далі?
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 12:02

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Ще один ключовий момент в Портнікова -- пу піде на припинення, не коли набібуліна йому скаже "все. грошей йок", а - "через рік в нас грошей йок".

Хз. В мене таке враження що пу не дуже слухає її

Це якщо прийняти, що пу переймається за населення (по знищенню населенних пунктів в курськ.обл., бачимо, що ні). Пу не цікавить, що буде с населенням рф. Війна для нього це вже діло збереження існуючої вертікалі. Нарід рфії варять потрохи і запас там ще великий. Якщо "зненацька" не стане коштів, то повернуться в ніщєту для усіх, як було в срср і більша частина населення жила в тих умовах, або є живий приклад - півн.корея. З гаслами "весь світ проти нас", можна існувати дуже довго, доводячи населення до зубожіння і патріотичного екстазу водночас. Коштів від продажів нафти-газу навіть на мінімалках вистачить для вертикалі та силовіків.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 12:04

  whois2010 написав:
  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Ще один ключовий момент в Портнікова -- пу піде на припинення, не коли набібуліна йому скаже "все. грошей йок", а - "через рік в нас грошей йок".

Хз. В мене таке враження що пу не дуже слухає її

Це якщо прийняти, що пу переймається за населення

Портніков будує саме на цій тезі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 12:07

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Є одна проблемка. Повне виснаження України настане раніше ніж повне виснаження рф.
А повне виснаження України = втрата незалежності України.

Повне виснаження України напряму залежить від партнерів.
Повне виснаження Росії плюс мінус очевидне на протязі 2-3 років. І знвоу ж таки, значною мірою залежить від партнерів...

Очевидно? :D :D Це що за фантазії?
Ось пройшло майже 3 роки війни. Я ніякого особливого виснаження рф не бачу, а ось виснаження України я бачу, зокрема бусифікацію(тобто тотальне небажання людей йти на війну).

Просто сказати що рф виснажиться за 2-3 роки без жодного аргументу - прикольно, але на мене це не діє.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 12:09

  whois2010 написав:
  smdtranz написав:Wirująświatła


сфармувався цилый прашарок
кравасисив бюджетных коштив

практика раздачи инвалидностей за бабки существует уже давно, наклепали 4 млн льготников и прочих дармоедов, а теперь удивляются :lol:
там по факту тех, кто реально заслуживает помощь от государства — 1/10, и они могли бы получить не 3 копейки, а поприличнее выплату, если перетрусить эти списки. следующие на очереди — чернобыльцы

Згнило все дуже глибоко. На прикладі прокурорів: пенсія по інвалідності призначається у розмірі 2-3-4 тис гривен. Ці кадри подають в суд - "я пострадал на работє во врємя работи над матєріаламі". І пенсія по рішенню суда стає 30-60-70 тис/міс. ПФ це рішення суду не оскаржує і виплачує щомісяця захмарну пенсію. Тобто, тут ланцюжок МСЕК+прокурор(заявитель)+суддя+рєшала в ПФ. Плюс інвалідність дружині, батькам, судді, дружині судді і т.д. Впевнений, аналогічна ситуація і по іншим службам: в самій МСЕК, ДСНС, судах, СБУ, митниці і т.д.
В МВС є практика при виході на пенсію в 45 років оформлювати собі інвалідність і, відповідно, пенсію. Постраждав на службі, геморой. Точно це знаю, бо маю історію знайомого та його колег, які стали інвалідами по закінченню служби в МВС. "Ніщенські" у зрівнянні з прокурорськими 10-20 тисяч, але в масшатабах країни це мільярди.
Все згнило, країну доїдають зсередини. Тут нічого не врятувати вже. Аномальна активність останніх дней лише для перенаправлення потоків.
п.с. У прокурорів, якщо ти отримав інвалідність під час виконання службових обовʼязків то можна через 10 років піти на пенсію. І приємний бонус - бронювання від мобілізації

крім зміни вивіски УРСР мало що відбулося, сортність залилася, тільки преференційні групи вищосортних час від часу змінюються
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 12:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Просто сказати що рф виснажиться за 2-3 роки без жодного аргументу - прикольно, але на мене це не діє.

Так поцікався трохи:
- танки на базах зберігання закінчиться протягом року
- бронетехніка протягом двох
- ФНБ закінчиться в цьому році
- ціни на мясо ростуть в геометричній прогресії.

Але ти боїшся бусифікації...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 12:13

  Vadim_ написав:Дивно що в Афгані воювали переважно строковики 18-20 років.

В Афганістані радянська армія чинила не менші воєнні злочини чим зараз чинить російська армія на території України. Зачистки кишлаків пакетами градів чи вертушками чим це відрізнялося від того як зараз росіяни рівняють з землею наші міста і села?
Подивіться скільки загинуло мирного населення в Афганістані від радянських "воїнів-інтернаціоналістів".
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 22 жов, 2024 12:14, всього редагувалось 1 раз.
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