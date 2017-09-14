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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10553105541055510556>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 12:13

  whois2010 написав:Пише Полтавське ТЦК:
21 жовтня в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку. Слідів насилля виявлено не було. На місце події відразу було викликано правохоронців, які розпочали слідчі дії.
На пункт попереднього збору військовозобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови. За даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України.
Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні усі документи.

Невдячний...


та тоже карась, мог бы пару кацапов с собой забрать, если уже с головой вопросы, семье б льготы заработал и выплаты
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 12:14

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 12:14

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Є одна проблемка. Повне виснаження України настане раніше ніж повне виснаження рф.
А повне виснаження України = втрата незалежності України.

Повне виснаження України напряму залежить від партнерів.
Повне виснаження Росії плюс мінус очевидне на протязі 2-3 років. І знвоу ж таки, значною мірою залежить від партнерів...

два-три тижні (с)(тм)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 12:26

  detroytred написав:
  whois2010 написав:Це якщо прийняти, що пу переймається за населення

Портніков будує саме на цій тезі.

навіть якщо його маніпулятивна логіка вірна, невірне базове припущення веде до фальшивих висновків
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 12:33

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Просто сказати що рф виснажиться за 2-3 роки без жодного аргументу - прикольно, але на мене це не діє.

Так поцікався трохи:
- танки на базах зберігання закінчиться протягом року
- бронетехніка протягом двох
- ФНБ закінчиться в цьому році
- ціни на мясо ростуть в геометричній прогресії.

-і закінчаться танки і що? Україна своїми танковими армадами піде в атаку?
-ну закінчиться бронетехніка і що? Україна має безмежну кількість бронетехніки?
-ну закінчиться ФНБ і що? Нафта продається на сотні мільярдів доларів! В України є ФНБ, в Україні є нафта?
-яка ціна на мясо в Україні?

Та ще не факт що це все закінчиться. Ракети вже 3 роки закінчуються. Пам'ятаю як їх рахували в перші місяці війни.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:-і закінчаться танки і що? Україна своїми танковими армадами піде в атаку?
-ну закінчиться бронетехніка і що? Україна має безмежну кількість бронетехніки?
-ну закінчиться ФНБ і що? Нафта продається на сотні мільярдів доларів! В України є ФНБ, в Україні є нафта?
-яка ціна на мясо в Україні?

Та ще не факт що це все закінчиться. Ракети вже 3 роки закінчуються. Пам'ятаю як їх рахували в перші місяці війни.

Так ти порахуй скільки ракет прилітало по тобі в 22 році і скільки зараз.
Попри поставки з Ірану, КНДР і нарощування власного виробництва.
Броня теж не закінчиться. Але її буде менше. Її вже зараз менше. І русня вимушена кидати в бій стрілецькі батальйони, як ми на початку війни. Зростання втрат веде до зростання ціни на мясо. Доводиться кореятину купувати.
Доходи від нафти вже зараз не покривають витрат на війну...
Чим менше грошей - тим більша гризня павуків у банці.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 12:55

sashaqbl
войны выигрываются не стрелковыми батальонами и количеством брони на килограмм "корейскобурятского" мяса а ракетами по инфраструктуре в преддверии сильных морозов или жары или "Норд-Остами", "Бесланами" и "Крокусами".
Перечитайте про рейд Басаева в Будёновск и его последствия.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 13:01

  smdtranz написав:
  whois2010 написав:Пише Полтавське ТЦК:
21 жовтня в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку. Слідів насилля виявлено не було. На місце події відразу було викликано правохоронців, які розпочали слідчі дії.
На пункт попереднього збору військовозобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови. За даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України.
Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні усі документи.

Невдячний...


та тоже карась, мог бы пару кацапов с собой забрать, если уже с головой вопросы, семье б льготы заработал и выплаты

За кацапов с камикадзе йок вопросов и вечная рюмка сакэ на монументе...А с выплатами вопросиков то много, без вести пропавший и точка, если конечно по месту скопления вместе с командирами в тыл не прилетит...
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 13:09

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:-і закінчаться танки і що? Україна своїми танковими армадами піде в атаку?
-ну закінчиться бронетехніка і що? Україна має безмежну кількість бронетехніки?
-ну закінчиться ФНБ і що? Нафта продається на сотні мільярдів доларів! В України є ФНБ, в Україні є нафта?
-яка ціна на мясо в Україні?

Та ще не факт що це все закінчиться. Ракети вже 3 роки закінчуються. Пам'ятаю як їх рахували в перші місяці війни.

Попри поставки з Ірану, КНДР і нарощування власного виробництва.
Броня теж не закінчиться. Але її буде менше. Її вже зараз менше. І русня вимушена кидати в бій стрілецькі батальйони, як ми на початку війни. Зростання втрат веде до зростання ціни на мясо. Доводиться кореятину купувати.
Доходи від нафти вже зараз не покривають витрат на війну...
Чим менше грошей - тим більша гризня павуків у банці.

А зараз ми кидаємо танкові батальйони? :D :D
Ти не відповів яка ціна мяса в Україні?
А як у нас покривають витрати на війну? Збільшенням податків.

З того що ти написав, максимум на що ми можемо сподіватись "через 2-3 роки" це то що русня не зможе просуватись вперед.
На те що ми почнемо відвойовувати територію - у тебе аргументів нуль. Та які тут можуть бути аргументи, літо 2023 все прекрасно продемонструвало на практиці.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 13:14

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Просто сказати що рф виснажиться за 2-3 роки без жодного аргументу - прикольно, але на мене це не діє.

Так поцікався трохи:
- танки на базах зберігання закінчиться протягом року
- бронетехніка протягом двох
- ФНБ закінчиться в цьому році
- ціни на мясо ростуть в геометричній прогресії.

Але ти боїшся бусифікації...

Бусификации все боятся, особенно те, кто пашет не на дядю, а на себя, 24/7/365, и знает что без него всё нажитое за 30лет(прапор-строитель-таксобарон) пойдёт прахом на который нагадят конкуренты(с купленной группой инвалидности).
Допустим бусифицировали всех кто не забронирован реальной работой, не прокуроришек-инвалидов по геморрою и не мусорков первосортных, пера блатных не пробовавших, все миллионов 5-6 от 18ти до 60ти кто не делает танки со стугнами и не принимает пациентов в хирургии.
Стоматологов тоже с окулистами в окоп, потом с зубами и ситкивкой разберёмся.
Есть чем всех этих людей вооружить, и на уровне рашиков хотя бы, ну хотя бы половину из этих 5-6млн, и придать к такой бусо-пехоте арту, бронетехнику, авиацию и всё прочее, без которого проще воевать лопатами, копая себе могилы?
Харч и соляра откуда браться будут, как и штаны с берцами???
барабашов
 
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