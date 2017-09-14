21 жовтня в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку. Слідів насилля виявлено не було. На місце події відразу було викликано правохоронців, які розпочали слідчі дії. На пункт попереднього збору військовозобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови. За даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України. Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні усі документи.
Невдячний...
та тоже карась, мог бы пару кацапов с собой забрать, если уже с головой вопросы, семье б льготы заработал и выплаты
andrijk777 написав:Просто сказати що рф виснажиться за 2-3 роки без жодного аргументу - прикольно, але на мене це не діє.
Так поцікався трохи: - танки на базах зберігання закінчиться протягом року - бронетехніка протягом двох - ФНБ закінчиться в цьому році - ціни на мясо ростуть в геометричній прогресії.
-і закінчаться танки і що? Україна своїми танковими армадами піде в атаку? -ну закінчиться бронетехніка і що? Україна має безмежну кількість бронетехніки? -ну закінчиться ФНБ і що? Нафта продається на сотні мільярдів доларів! В України є ФНБ, в Україні є нафта? -яка ціна на мясо в Україні?
Та ще не факт що це все закінчиться. Ракети вже 3 роки закінчуються. Пам'ятаю як їх рахували в перші місяці війни.
andrijk777 написав:-і закінчаться танки і що? Україна своїми танковими армадами піде в атаку? -ну закінчиться бронетехніка і що? Україна має безмежну кількість бронетехніки? -ну закінчиться ФНБ і що? Нафта продається на сотні мільярдів доларів! В України є ФНБ, в Україні є нафта? -яка ціна на мясо в Україні?
Та ще не факт що це все закінчиться. Ракети вже 3 роки закінчуються. Пам'ятаю як їх рахували в перші місяці війни.
Так ти порахуй скільки ракет прилітало по тобі в 22 році і скільки зараз. Попри поставки з Ірану, КНДР і нарощування власного виробництва. Броня теж не закінчиться. Але її буде менше. Її вже зараз менше. І русня вимушена кидати в бій стрілецькі батальйони, як ми на початку війни. Зростання втрат веде до зростання ціни на мясо. Доводиться кореятину купувати. Доходи від нафти вже зараз не покривають витрат на війну... Чим менше грошей - тим більша гризня павуків у банці.
sashaqbl войны выигрываются не стрелковыми батальонами и количеством брони на килограмм "корейскобурятского" мяса а ракетами по инфраструктуре в преддверии сильных морозов или жары или "Норд-Остами", "Бесланами" и "Крокусами". Перечитайте про рейд Басаева в Будёновск и его последствия.
21 жовтня в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку. Слідів насилля виявлено не було. На місце події відразу було викликано правохоронців, які розпочали слідчі дії. На пункт попереднього збору військовозобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови. За даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України. Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні усі документи.
Невдячний...
та тоже карась, мог бы пару кацапов с собой забрать, если уже с головой вопросы, семье б льготы заработал и выплаты
За кацапов с камикадзе йок вопросов и вечная рюмка сакэ на монументе...А с выплатами вопросиков то много, без вести пропавший и точка, если конечно по месту скопления вместе с командирами в тыл не прилетит...
andrijk777 написав:-і закінчаться танки і що? Україна своїми танковими армадами піде в атаку? -ну закінчиться бронетехніка і що? Україна має безмежну кількість бронетехніки? -ну закінчиться ФНБ і що? Нафта продається на сотні мільярдів доларів! В України є ФНБ, в Україні є нафта? -яка ціна на мясо в Україні?
Та ще не факт що це все закінчиться. Ракети вже 3 роки закінчуються. Пам'ятаю як їх рахували в перші місяці війни.
Попри поставки з Ірану, КНДР і нарощування власного виробництва. Броня теж не закінчиться. Але її буде менше. Її вже зараз менше. І русня вимушена кидати в бій стрілецькі батальйони, як ми на початку війни. Зростання втрат веде до зростання ціни на мясо. Доводиться кореятину купувати. Доходи від нафти вже зараз не покривають витрат на війну... Чим менше грошей - тим більша гризня павуків у банці.
А зараз ми кидаємо танкові батальйони? Ти не відповів яка ціна мяса в Україні? А як у нас покривають витрати на війну? Збільшенням податків.
З того що ти написав, максимум на що ми можемо сподіватись "через 2-3 роки" це то що русня не зможе просуватись вперед. На те що ми почнемо відвойовувати територію - у тебе аргументів нуль. Та які тут можуть бути аргументи, літо 2023 все прекрасно продемонструвало на практиці.
andrijk777 написав:Просто сказати що рф виснажиться за 2-3 роки без жодного аргументу - прикольно, але на мене це не діє.
Так поцікався трохи: - танки на базах зберігання закінчиться протягом року - бронетехніка протягом двох - ФНБ закінчиться в цьому році - ціни на мясо ростуть в геометричній прогресії.
Але ти боїшся бусифікації...
Бусификации все боятся, особенно те, кто пашет не на дядю, а на себя, 24/7/365, и знает что без него всё нажитое за 30лет(прапор-строитель-таксобарон) пойдёт прахом на который нагадят конкуренты(с купленной группой инвалидности). Допустим бусифицировали всех кто не забронирован реальной работой, не прокуроришек-инвалидов по геморрою и не мусорков первосортных, пера блатных не пробовавших, все миллионов 5-6 от 18ти до 60ти кто не делает танки со стугнами и не принимает пациентов в хирургии. Стоматологов тоже с окулистами в окоп, потом с зубами и ситкивкой разберёмся. Есть чем всех этих людей вооружить, и на уровне рашиков хотя бы, ну хотя бы половину из этих 5-6млн, и придать к такой бусо-пехоте арту, бронетехнику, авиацию и всё прочее, без которого проще воевать лопатами, копая себе могилы? Харч и соляра откуда браться будут, как и штаны с берцами???