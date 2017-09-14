За словами Іванішвілі, колишній прем'єр Грузії і нинішній голова "Грузинської мрії" Іраклій Гарібашвілі розповів, що один із високопосадовців Заходу запропонував Грузії "повоювати 3-4 дні, а потім продовжити партизанську боротьбу в лісі".
"У колишнього прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі… з високопосадовцем однієї країни відбулася така розмова. Іраклій запитав: так, але як ви собі уявляєте, скільки днів ми можемо протриматися? Напевно (відповіли йому. – Ред.), 3-4 дні. І тоді він запитав: але ж ви губите нас через 3-4 дні?!" – розповів Іванішвілі.
За його словами, західний співрозмовник відповів, що грузинів – 3 мільйони, і росіяни не зможуть вбити їх за 3-4 дні.
"(Західний посадовець сказав. – Ред.): ви можете піти в ліс, організувавши партизанський рух, і ми забезпечимо вас, допоможемо вам і будемо працювати звідти. Така була реальність", – сказав Іванішвілі.
detroytred написав:За словами Іванішвілі, колишній прем'єр Грузії і нинішній голова "Грузинської мрії" Іраклій Гарібашвілі розповів, що один із високопосадовців Заходу запропонував Грузії "повоювати 3-4 дні, а потім продовжити партизанську боротьбу в лісі".
"У колишнього прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі… з високопосадовцем однієї країни відбулася така розмова. Іраклій запитав: так, але як ви собі уявляєте, скільки днів ми можемо протриматися? Напевно (відповіли йому. – Ред.), 3-4 дні. І тоді він запитав: але ж ви губите нас через 3-4 дні?!" – розповів Іванішвілі.
За його словами, західний співрозмовник відповів, що грузинів – 3 мільйони, і росіяни не зможуть вбити їх за 3-4 дні.
"(Західний посадовець сказав. – Ред.): ви можете піти в ліс, організувавши партизанський рух, і ми забезпечимо вас, допоможемо вам і будемо працювати звідти. Така була реальність", – сказав Іванішвілі.
andrijk777 написав:З того що ти написав, максимум на що ми можемо сподіватись "через 2-3 роки" це то що русня не зможе просуватись вперед. На те що ми почнемо відвойовувати територію - у тебе аргументів нуль. Та які тут можуть бути аргументи, літо 2023 все прекрасно продемонструвало на практиці.
Так зараз ми навіть на це сподіватись не можемо. Чи ти думаєш, що Трамп відправить морпіхів, щоб тримати лінію РПВ? Крім того, була ще й осінь 22го. Лінія оборони працює тільки поки є мясо щоб її захищати.