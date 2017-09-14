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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10554105551055610557>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 13:20

За словами Іванішвілі, колишній прем'єр Грузії і нинішній голова "Грузинської мрії" Іраклій Гарібашвілі розповів, що один із високопосадовців Заходу запропонував Грузії "повоювати 3-4 дні, а потім продовжити партизанську боротьбу в лісі".

"У колишнього прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі… з високопосадовцем однієї країни відбулася така розмова. Іраклій запитав: так, але як ви собі уявляєте, скільки днів ми можемо протриматися? Напевно (відповіли йому. – Ред.), 3-4 дні. І тоді він запитав: але ж ви губите нас через 3-4 дні?!" – розповів Іванішвілі.

За його словами, західний співрозмовник відповів, що грузинів – 3 мільйони, і росіяни не зможуть вбити їх за 3-4 дні.

"(Західний посадовець сказав. – Ред.): ви можете піти в ліс, організувавши партизанський рух, і ми забезпечимо вас, допоможемо вам і будемо працювати звідти. Така була реальність", – сказав Іванішвілі.

Він також заявив, що 2008 року Грузію та Україну не прийняли в НАТО "реальні координатори" Альянсу, тому що приберігали їх для "живої сили" у війні проти РФ.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7196735/

Передвиборчі казки чи реалії?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 13:25

  detroytred написав:За словами Іванішвілі, колишній прем'єр Грузії і нинішній голова "Грузинської мрії" Іраклій Гарібашвілі розповів, що один із високопосадовців Заходу запропонував Грузії "повоювати 3-4 дні, а потім продовжити партизанську боротьбу в лісі".

"У колишнього прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі… з високопосадовцем однієї країни відбулася така розмова. Іраклій запитав: так, але як ви собі уявляєте, скільки днів ми можемо протриматися? Напевно (відповіли йому. – Ред.), 3-4 дні. І тоді він запитав: але ж ви губите нас через 3-4 дні?!" – розповів Іванішвілі.

За його словами, західний співрозмовник відповів, що грузинів – 3 мільйони, і росіяни не зможуть вбити їх за 3-4 дні.

"(Західний посадовець сказав. – Ред.): ви можете піти в ліс, організувавши партизанський рух, і ми забезпечимо вас, допоможемо вам і будемо працювати звідти. Така була реальність", – сказав Іванішвілі.

Він також заявив, що 2008 року Грузію та Україну не прийняли в НАТО "реальні координатори" Альянсу, тому що приберігали їх для "живої сили" у війні проти РФ.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7196735/

Передвиборчі казки чи реалії?

самому тяжко додуматися, чи має товаріщ політрук на політінформації розтлумачити політку партії
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 13:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:З того що ти написав, максимум на що ми можемо сподіватись "через 2-3 роки" це то що русня не зможе просуватись вперед.
На те що ми почнемо відвойовувати територію - у тебе аргументів нуль. Та які тут можуть бути аргументи, літо 2023 все прекрасно продемонструвало на практиці.

Так зараз ми навіть на це сподіватись не можемо. Чи ти думаєш, що Трамп відправить морпіхів, щоб тримати лінію РПВ?
Крім того, була ще й осінь 22го. Лінія оборони працює тільки поки є мясо щоб її захищати.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 13:33

  flyman написав:самому тяжко додуматися, чи має товаріщ політрук на політінформації розтлумачити політку партії

Це ти живеш у світі, де на інфі без будь-яких об'єктивних даних (навіть посадовця не названо) або *сам додумаєшся*, або *політрук має розтлумачити*.

Те, що ти обрав для себе на пустому місці *самому додумуватися* не означає, що ти далеко уйшов від отих, кому *політрук повинен розтлумачити*. Одного рівня...

Правда, ти чомусь ще розтлумачення політрука Соскіна потребуєш)))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 13:37

Поліцейський вимагав у жителя Львівщини 4000 доларів за те, що не повезе його у ТЦК
https://zaxid.net/politseyskiy_vimagav_ ... k_n1596153

шикарний бізнес...
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 13:50

  detroytred написав:За словами Іванішвілі, колишній прем'єр Грузії і нинішній голова "Грузинської мрії" Іраклій Гарібашвілі розповів, що один із високопосадовців Заходу запропонував Грузії "повоювати 3-4 дні, а потім продовжити партизанську боротьбу в лісі".

"У колишнього прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі… з високопосадовцем однієї країни відбулася така розмова. Іраклій запитав: так, але як ви собі уявляєте, скільки днів ми можемо протриматися? Напевно (відповіли йому. – Ред.), 3-4 дні. І тоді він запитав: але ж ви губите нас через 3-4 дні?!" – розповів Іванішвілі.

За його словами, західний співрозмовник відповів, що грузинів – 3 мільйони, і росіяни не зможуть вбити їх за 3-4 дні.

"(Західний посадовець сказав. – Ред.): ви можете піти в ліс, організувавши партизанський рух, і ми забезпечимо вас, допоможемо вам і будемо працювати звідти. Така була реальність", – сказав Іванішвілі.

Думаю це близько до правди.
  detroytred написав:Він також заявив, що 2008 року Грузію та Україну не прийняли в НАТО "реальні координатори" Альянсу, тому що приберігали їх для "живої сили" у війні проти РФ.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7196735/

Думаю це передвиборчі казки. В 2008 ніхто і приблизно не міг прогнозувати сьогоднішню ситуацію.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 13:53

  whois2010 написав:Пише Полтавське ТЦК:
21 жовтня в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку. Слідів насилля виявлено не було. На місце події відразу було викликано правохоронців, які розпочали слідчі дії.
На пункт попереднього збору військовозобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови. За даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України.
Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні усі документи.

Невдячний...

Цікаво, що ТЦК вже провели розслідування і експертизу?
Це ж мають робити інваліди-прокурори і інваліди-судді.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 13:59

  BIGor написав:Цікаво, що ТЦК вже провели розслідування і експертизу?
Це ж мають робити інваліди-прокурори і інваліди-судді.

жити, та лікуватися згідну прейскуранту
Востаннє редагувалось Примат в Вів 22 жов, 2024 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 14:04

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Просто сказати що рф виснажиться за 2-3 роки без жодного аргументу - прикольно, але на мене це не діє.

Так поцікався трохи:
- танки на базах зберігання закінчиться протягом року
- бронетехніка протягом двох
- ФНБ закінчиться в цьому році
- ціни на мясо ростуть в геометричній прогресії.

Але ти боїшся бусифікації...

"Ракеты закончатся через неделю-две".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 14:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:"Ракеты закончатся через неделю-две".

Ну хоч ви не прикидайтесь ідіотом...
sashaqbl
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