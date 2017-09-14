За словами Іванішвілі, колишній прем'єр Грузії і нинішній голова "Грузинської мрії" Іраклій Гарібашвілі розповів, що один із високопосадовців Заходу запропонував Грузії "повоювати 3-4 дні, а потім продовжити партизанську боротьбу в лісі".
"У колишнього прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі… з високопосадовцем однієї країни відбулася така розмова. Іраклій запитав: так, але як ви собі уявляєте, скільки днів ми можемо протриматися? Напевно (відповіли йому. – Ред.), 3-4 дні. І тоді він запитав: але ж ви губите нас через 3-4 дні?!" – розповів Іванішвілі.
За його словами, західний співрозмовник відповів, що грузинів – 3 мільйони, і росіяни не зможуть вбити їх за 3-4 дні.
"(Західний посадовець сказав. – Ред.): ви можете піти в ліс, організувавши партизанський рух, і ми забезпечимо вас, допоможемо вам і будемо працювати звідти. Така була реальність", – сказав Іванішвілі.
detroytred написав:За словами Іванішвілі, колишній прем'єр Грузії і нинішній голова "Грузинської мрії" Іраклій Гарібашвілі розповів, що один із високопосадовців Заходу запропонував Грузії "повоювати 3-4 дні, а потім продовжити партизанську боротьбу в лісі".
"У колишнього прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі… з високопосадовцем однієї країни відбулася така розмова. Іраклій запитав: так, але як ви собі уявляєте, скільки днів ми можемо протриматися? Напевно (відповіли йому. – Ред.), 3-4 дні. І тоді він запитав: але ж ви губите нас через 3-4 дні?!" – розповів Іванішвілі.
За його словами, західний співрозмовник відповів, що грузинів – 3 мільйони, і росіяни не зможуть вбити їх за 3-4 дні.
"(Західний посадовець сказав. – Ред.): ви можете піти в ліс, організувавши партизанський рух, і ми забезпечимо вас, допоможемо вам і будемо працювати звідти. Така була реальність", – сказав Іванішвілі.
andrijk777 написав:З того що ти написав, максимум на що ми можемо сподіватись "через 2-3 роки" це то що русня не зможе просуватись вперед. На те що ми почнемо відвойовувати територію - у тебе аргументів нуль. Та які тут можуть бути аргументи, літо 2023 все прекрасно продемонструвало на практиці.
Так зараз ми навіть на це сподіватись не можемо. Чи ти думаєш, що Трамп відправить морпіхів, щоб тримати лінію РПВ? Крім того, була ще й осінь 22го. Лінія оборони працює тільки поки є мясо щоб її захищати.
detroytred написав:За словами Іванішвілі, колишній прем'єр Грузії і нинішній голова "Грузинської мрії" Іраклій Гарібашвілі розповів, що один із високопосадовців Заходу запропонував Грузії "повоювати 3-4 дні, а потім продовжити партизанську боротьбу в лісі".
"У колишнього прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі… з високопосадовцем однієї країни відбулася така розмова. Іраклій запитав: так, але як ви собі уявляєте, скільки днів ми можемо протриматися? Напевно (відповіли йому. – Ред.), 3-4 дні. І тоді він запитав: але ж ви губите нас через 3-4 дні?!" – розповів Іванішвілі.
За його словами, західний співрозмовник відповів, що грузинів – 3 мільйони, і росіяни не зможуть вбити їх за 3-4 дні.
"(Західний посадовець сказав. – Ред.): ви можете піти в ліс, організувавши партизанський рух, і ми забезпечимо вас, допоможемо вам і будемо працювати звідти. Така була реальність", – сказав Іванішвілі.
21 жовтня в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку. Слідів насилля виявлено не було. На місце події відразу було викликано правохоронців, які розпочали слідчі дії. На пункт попереднього збору військовозобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови. За даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України. Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні усі документи.
Невдячний...
Цікаво, що ТЦК вже провели розслідування і експертизу? Це ж мають робити інваліди-прокурори і інваліди-судді.