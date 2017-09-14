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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10554105551055610557

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 14:26

https://m.youtube.com/watch?v=gHgNr9NTcpc
Це треба дивитись.

Не може він бути настільки дурним, щоб не розуміти, чому він так пролетів на виборах...
І оскільки він не дурний, а навпаки - досвідчений розумний політик, то не маю сумнівів, що наступником він бачив (і зрозбив.., зачистивши для нього поле від усяких юль, гриценок, безсмертних і т.д.) саме Зе. Свідомо.

В шоколаді...
За будь-яких розкладів.
І на наступних виборах теж.
Геній... Далекоглядний геній.
Для себе.

Йому оте крісло презедента на наступних виборах і нафіг не потрібно. Розгрібати оті наслідки...
Краще другим, нехай навіть третім. В шоколаді..
Але формально буде битися за крісло акі тигр))
І за рахунок..
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 22 жов, 2024 14:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 14:30

На россии стартует 16-й саммит БРИКС: ожидается участие 33 стран

Кремлевская пропаганда уже назвала его «самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, когда-либо проводившимся в россии».

«Свое участие подтвердили представители 33 стран, 24 из них будут представлены первыми лицами, 9 – на уровне вторых и третьих лиц. Также Казань примет у себя 6 международных организаций", – рассказал зампремьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров.

Среди участников – премьер Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, главы Египта, Ирана, ОАЭ.

Участие подтвердили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, беларусский диктатор Александр Лукашенко.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приедет из-за травмы головы, которую он получил из-за падения в ванной. Не будет на саммите и президентов Кубы и Сербии. Мигель Диас-Канель решает энергетические проблемы у себя в стране (на Кубе – полный блэкаут почти неделю), а у Александра Вучича «давно запланированные мероприятия».
fler
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 14:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:В 2008 ніхто і приблизно не міг прогнозувати сьогоднішню ситуацію.
хтось написав у серпні 2008 ( та і Саакашвілі тоді казав, що Україна наступна)
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 14:51

  d44 написав:
  andrijk777 написав:В 2008 ніхто і приблизно не міг прогнозувати сьогоднішню ситуацію.
хтось написав у серпні 2008 ( та і Саакашвілі тоді казав, що Україна наступна)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1 ... D0%9E_2008
Відбувся в квітні 2008 року!
"Україна наступна" - це не прогноз. Я сам можу дати десяток таких "прогнозів".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 14:55

Цікаве опитування:
https://charter97.org/ru/news/2024/10/22/615731/
72% россиян сказали, что поддержат решение Путина прекратить войну. Однако если одним из условий будет возвращение Украине захваченных территорий, то с этим согласятся только 31% респондентов.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 15:02

  andrijk777 написав:Цікаве опитування:
https://charter97.org/ru/news/2024/10/22/615731/
72% россиян сказали, что поддержат решение Путина прекратить войну. Однако если одним из условий будет возвращение Украине захваченных территорий, то с этим согласятся только 31% респондентов.

https://www.svoboda.org/a/pochti-80-rossiyan-otkazyvayutsya-uchastvovatj-v-sotsoprosah-o-voyne-/32557641.html
80% росіян відмовляються від участі в опитуваннях. Це все, що треба знати про опитування в РФ.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 15:06

  andrijk777 написав:
  d44 написав:
  andrijk777 написав:В 2008 ніхто і приблизно не міг прогнозувати сьогоднішню ситуацію.
хтось написав у серпні 2008 ( та і Саакашвілі тоді казав, що Україна наступна)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1 ... D0%9E_2008
Відбувся в квітні 2008 року!
"Україна наступна" - це не прогноз. Я сам можу дати десяток таких "прогнозів".
Там прям "вангування" виявилося, а не прогноз. Дуже точно.
Новая реальность состоит в начатой Россией войне за новый мировой порядок, в ходе которой она стремится пересмотреть итоги исторической эволюции Европы 1991-2004 годов. Если Россия победит в этой войне, в Европе сложится новый порядок, в рамках которого Украине, как суверенному государству, места не будет.
Захід це чудово розумів, але чому пішов - мабуть дійсно, Україні уготовили долю "м'яса" для послаблення расії
Востаннє редагувалось d44 в Вів 22 жов, 2024 15:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 15:08

  andrijk777 написав:
  d44 написав:
  andrijk777 написав:В 2008 ніхто і приблизно не міг прогнозувати сьогоднішню ситуацію.
хтось написав у серпні 2008 ( та і Саакашвілі тоді казав, що Україна наступна)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1 ... D0%9E_2008
Відбувся в квітні 2008 року!
"Україна наступна" - це не прогноз. Я сам можу дати десяток таких "прогнозів".

Аргументовано і змістовно як це було викладено в статті?
Цікаво буде почитати, і не мені одному... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 15:13

  d44 написав:Там прям "вангування" виявилося, а не прогноз. Дуже точно.
Новая реальность состоит в начатой Россией войне за новый мировой порядок, в ходе которой она стремится пересмотреть итоги исторической эволюции Европы 1991-2004 годов. Если Россия победит в этой войне, в Европе сложится новый порядок, в рамках которого Украине, как суверенному государству, места не будет.

++ Там прям два шляхи, як уникнути війни, і третій, в якому ми зараз.

"Как Украина может избежать роли следующего объекта русской войны за новый мировой порядок?

Существуют два способа.

Первый: вступление в НАТО в кратчайшие возможные сроки, что практически сделает невозможным внешнее вооруженное нападение. Несмотря на ослабление Запада и потерю им пассионарности в обороне собственных ценностей, все же система коллективной безопасности, основанная на 5 статьи Вашингтонского Договора все еще служит достаточной гарантией против соблазна вооруженного вмешательства извне. Что доказывает опыт Балтийских стран, которые, в отличие от Грузии и Украины, сумели своевременно интегрироваться в эту систему.

Для реализации этого сценария Украине, как минимум, необходимо преодолеть импотенцию собственной центральной власти и убедить глухо-оппозиционную Германию.

Второй: политическая капитуляция перед Россией и отказ от самостоятельной субъектности во внутренней и внешней политике. То есть преобразование Украины в "Россию-2", или "Малороссию" как часть "русского мира" со всеми политическими, общественными и культурными атрибутами.

В данном случае воевать с Россией не будет за что. При этом номинальная независимость государства может быть сохранена, но Украина, как субъект истории и политики, окончательно перестанет существовать.

Если Украину не устраивает ни первый, ни второй вариант, то надо готовиться к войне."
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