Не може він бути настільки дурним, щоб не розуміти, чому він так пролетів на виборах... І оскільки він не дурний, а навпаки - досвідчений розумний політик, то не маю сумнівів, що наступником він бачив (і зрозбив.., зачистивши для нього поле від усяких юль, гриценок, безсмертних і т.д.) саме Зе. Свідомо.
В шоколаді... За будь-яких розкладів. І на наступних виборах теж. Геній... Далекоглядний геній. Для себе.
Йому оте крісло презедента на наступних виборах і нафіг не потрібно. Розгрібати оті наслідки... Краще другим, нехай навіть третім. В шоколаді.. Але формально буде битися за крісло акі тигр)) І за рахунок..
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 22 жов, 2024 14:35, всього редагувалось 2 разів.
На россии стартует 16-й саммит БРИКС: ожидается участие 33 стран
Кремлевская пропаганда уже назвала его «самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, когда-либо проводившимся в россии».
«Свое участие подтвердили представители 33 стран, 24 из них будут представлены первыми лицами, 9 – на уровне вторых и третьих лиц. Также Казань примет у себя 6 международных организаций", – рассказал зампремьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров.
Среди участников – премьер Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, главы Египта, Ирана, ОАЭ.
Участие подтвердили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, беларусский диктатор Александр Лукашенко.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приедет из-за травмы головы, которую он получил из-за падения в ванной. Не будет на саммите и президентов Кубы и Сербии. Мигель Диас-Канель решает энергетические проблемы у себя в стране (на Кубе – полный блэкаут почти неделю), а у Александра Вучича «давно запланированные мероприятия».
Там прям "вангування" виявилося, а не прогноз. Дуже точно. Новая реальность состоит в начатой Россией войне за новый мировой порядок, в ходе которой она стремится пересмотреть итоги исторической эволюции Европы 1991-2004 годов. Если Россия победит в этой войне, в Европе сложится новый порядок, в рамках которого Украине, как суверенному государству, места не будет. Захід це чудово розумів, але чому пішов - мабуть дійсно, Україні уготовили долю "м'яса" для послаблення расії
Востаннє редагувалось d44 в Вів 22 жов, 2024 15:14, всього редагувалось 2 разів.
d44 написав:Там прям "вангування" виявилося, а не прогноз. Дуже точно. Новая реальность состоит в начатой Россией войне за новый мировой порядок, в ходе которой она стремится пересмотреть итоги исторической эволюции Европы 1991-2004 годов. Если Россия победит в этой войне, в Европе сложится новый порядок, в рамках которого Украине, как суверенному государству, места не будет.
++ Там прям два шляхи, як уникнути війни, і третій, в якому ми зараз.
"Как Украина может избежать роли следующего объекта русской войны за новый мировой порядок?
Существуют два способа.
Первый: вступление в НАТО в кратчайшие возможные сроки, что практически сделает невозможным внешнее вооруженное нападение. Несмотря на ослабление Запада и потерю им пассионарности в обороне собственных ценностей, все же система коллективной безопасности, основанная на 5 статьи Вашингтонского Договора все еще служит достаточной гарантией против соблазна вооруженного вмешательства извне. Что доказывает опыт Балтийских стран, которые, в отличие от Грузии и Украины, сумели своевременно интегрироваться в эту систему.
Для реализации этого сценария Украине, как минимум, необходимо преодолеть импотенцию собственной центральной власти и убедить глухо-оппозиционную Германию.
Второй: политическая капитуляция перед Россией и отказ от самостоятельной субъектности во внутренней и внешней политике. То есть преобразование Украины в "Россию-2", или "Малороссию" как часть "русского мира" со всеми политическими, общественными и культурными атрибутами.
В данном случае воевать с Россией не будет за что. При этом номинальная независимость государства может быть сохранена, но Украина, как субъект истории и политики, окончательно перестанет существовать.
Если Украину не устраивает ни первый, ни второй вариант, то надо готовиться к войне."