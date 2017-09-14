Додано: Вів 22 жов, 2024 15:13

d44 написав: Там прям "вангування" виявилося, а не прогноз. Дуже точно.

Новая реальность состоит в начатой Россией войне за новый мировой порядок, в ходе которой она стремится пересмотреть итоги исторической эволюции Европы 1991-2004 годов. Если Россия победит в этой войне, в Европе сложится новый порядок, в рамках которого Украине, как суверенному государству, места не будет. Там прям "вангування" виявилося, а не прогноз. Дуже точно.

++ Там прям два шляхи, як уникнути війни, і третій, в якому ми зараз."Как Украина может избежать роли следующего объекта русской войны за новый мировой порядок?Существуют два способа.Первый: вступление в НАТО в кратчайшие возможные сроки, что практически сделает невозможным внешнее вооруженное нападение. Несмотря на ослабление Запада и потерю им пассионарности в обороне собственных ценностей, все же система коллективной безопасности, основанная на 5 статьи Вашингтонского Договора все еще служит достаточной гарантией против соблазна вооруженного вмешательства извне. Что доказывает опыт Балтийских стран, которые, в отличие от Грузии и Украины, сумели своевременно интегрироваться в эту систему.Для реализации этого сценария Украине, как минимум, необходимо преодолеть импотенцию собственной центральной власти и убедить глухо-оппозиционную Германию.Второй: политическая капитуляция перед Россией и отказ от самостоятельной субъектности во внутренней и внешней политике. То есть преобразование Украины в "Россию-2", или "Малороссию" как часть "русского мира" со всеми политическими, общественными и культурными атрибутами.В данном случае воевать с Россией не будет за что. При этом номинальная независимость государства может быть сохранена, но Украина, как субъект истории и политики, окончательно перестанет существовать.Если Украину не устраивает ни первый, ни второй вариант, то надо готовиться к войне."