_Mykola_ написав:++ Там прям два шляхи, як уникнути війни, і третій, в якому ми зараз.
"Как Украина может избежать роли следующего объекта русской войны за новый мировой порядок?
Существуют два способа.
Первый: вступление в НАТО в кратчайшие возможные сроки, что практически сделает невозможным внешнее вооруженное нападение. Несмотря на ослабление Запада и потерю им пассионарности в обороне собственных ценностей, все же система коллективной безопасности, основанная на 5 статьи Вашингтонского Договора все еще служит достаточной гарантией против соблазна вооруженного вмешательства извне. Что доказывает опыт Балтийских стран, которые, в отличие от Грузии и Украины, сумели своевременно интегрироваться в эту систему.
Для реализации этого сценария Украине, как минимум, необходимо преодолеть импотенцию собственной центральной власти и убедить глухо-оппозиционную Германию.
Второй: политическая капитуляция перед Россией и отказ от самостоятельной субъектности во внутренней и внешней политике. То есть преобразование Украины в "Россию-2", или "Малороссию" как часть "русского мира" со всеми политическими, общественными и культурными атрибутами.
В данном случае воевать с Россией не будет за что. При этом номинальная независимость государства может быть сохранена, но Украина, как субъект истории и политики, окончательно перестанет существовать.
Если Украину не устраивает ни первый, ни второй вариант, то надо готовиться к войне."
Стаття вірна на свій час але нічого такого особливого у ній немає. Зокрема
Бедная Грузия тратит в 5 раз больше средств на одного военного, чем куда более зажиточная Украина. Грузия на протяжении последних лет приобрела сотни единиц новой военной техники, Украина – почти ничего.
Грузія програла за тиждень. Україна воює вже 3 роки, а може й 10, залежно як рахувати.
Многие из них будут с цветами встречать оккупантов.
Существует и другой, "ментальный" аспект отечественной обороноспособности. "Три украинца – это партизанский отряд с предателем".
Но, опыт Грузии свидетельствует и о другом. Даже увеличив военный бюджет за 4 года почти в 30 раз (!), вышколив целую генерацию профессиональных и преданных воинов, закупив достаточно техники и сплотив нацию, все же невозможно продолжительное время противостоять на равных в десятки раз превосходящей военной машине большого государства-агрессора. Поэтому улучшение обороноспособности – крайне необходимо, но недостаточно.
Виявилось можна. Майже очевидний його прогноз результату війни - "Київ за 3 дні" виявився абсолютно не вірним.
Banderlog написав:Так там де народ заробляє на ковбасу таких прав стало менше. Одне діло було буркати деспотичному совковому начальнику інша справа при демократії, особливо власнику бізнесу. Може прав сексуальних меньшинств народу бракує? ) Та навіть релігійні свободи більшості не важливі. Головне щоб ковбаса добра, дешева, багато. І попа в теплі і безпеці. Все.
Практика показує, що там, де в народу є право голосу, ковбаса з часом стає смачнішою. І доступнішою. За обгрунтування цієї простої істини навіть Нобелівську премію з економіки дали цього року. Але це занадто складний аналіз для більшої частини народу...
піждіть, з часом то значить що буде поступальний рух? Чи ковбаса пропаде і тільки ті хто 40 років пройде по пустелі доживуть до благодатних часів?)))) Підіждем поки вмре останній совок? Ну так воно вже не довго осталось років 6?
fler написав:На россии стартует 16-й саммит БРИКС: ожидается участие 33 стран
Кремлевская пропаганда уже назвала его «самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, когда-либо проводившимся в россии».
«Свое участие подтвердили представители 33 стран, 24 из них будут представлены первыми лицами, 9 – на уровне вторых и третьих лиц. Также Казань примет у себя 6 международных организаций", – рассказал зампремьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров.
Среди участников – премьер Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, главы Египта, Ирана, ОАЭ.
Участие подтвердили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, беларусский диктатор Александр Лукашенко.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приедет из-за травмы головы, которую он получил из-за падения в ванной. Не будет на саммите и президентов Кубы и Сербии. Мигель Диас-Канель решает энергетические проблемы у себя в стране (на Кубе – полный блэкаут почти неделю), а у Александра Вучича «давно запланированные мероприятия».
Академик Кормышкин из магаданской академии золотопромывочных наук приедет на саммит с презентом в виде мешочка самородков?
після обміну полонені росіяни кілька місяців перебували у спеціальному фільтраційному таборі, після чого їх, як покарання за здачу, знову відправили на фронт і відправили у самовбивчу атаку на позиції тієї самої 110-ї бригади.
й чого я не здивований... методи ж за 80 років зовсім не змінилися...
Banderlog написав:Так там де народ заробляє на ковбасу таких прав стало менше. Одне діло було буркати деспотичному совковому начальнику інша справа при демократії, особливо власнику бізнесу. Може прав сексуальних меньшинств народу бракує? ) Та навіть релігійні свободи більшості не важливі. Головне щоб ковбаса добра, дешева, багато. І попа в теплі і безпеці. Все.
Практика показує, що там, де в народу є право голосу, ковбаса з часом стає смачнішою. І доступнішою. За обгрунтування цієї простої істини навіть Нобелівську премію з економіки дали цього року. Але це занадто складний аналіз для більшої частини народу...
піждіть, з часом то значить що буде поступальний рух? Чи ковбаса пропаде і тільки ті хто 40 років пройде по пустелі доживуть до благодатних часів?)))) Підіждем поки вмре останній совок? Ну так воно вже не довго осталось років 6?
в колишніх совків вже виросли діти та внуки, які тепер влада, так що починати потрібно буде від 0, а не 34.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 22 жов, 2024 16:09, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:піждіть, з часом то значить що буде поступальний рух? Чи ковбаса пропаде і тільки ті хто 40 років пройде по пустелі доживуть до благодатних часів?)))) Підіждем поки вмре останній совок? Ну так воно вже не довго осталось років 6?
Не вмре. Нових ростять. Гляньте не вибори у молдаван)))) ПРям як в нас в 19 - європейці не справились, давайте виберем назло їм якесь гівно... Під лежачий камінь вода не тече...
Не притворяюсь. Но разговоры о "виснаженні РФ через 2-3 роки" мне очень напоминают те самые "прогнозы" о ракетах. Война "на виснаження" явно не в нашу пользу. Даже если надеяться, что помощь партнёров действительно будет столько, "скільки треба". Я, например, не очень понимаю, почему ракетные удары, сильно разрушившие нашу электро- и теплогенерацию (в Харькове практически уничтожившие) РФ нанесла весной 2024, а не осенью 2023, когда это было бы значительно болезненнее. Возможно из-за нехватки ракет, накапливали нужное количество? И у меня нет никакой уверенности, что они не накапливают ракеты сейчас, чтобы повторить такие удары, например, в декабре. Кроме того, "виснаження" это не только об оружии. И andrijk777 правильно сказал о "бусифікації (тобто тотальному небажанні людей йти на війну)". Если с оружием мы можем надеяться на продолжение западной помощи, то с людьми Запад нам явно не поможет, войск НАТО здесь не будет, разве то в совсем уж крайней ситуации, и то вряд ли. А людские ресурсы у РФ явно в разы больше. По виснаженню хороший пример с началом отопительного сезона. Раньше была просто дата - 15 октября. Потом появилось требование - 3 дня среднесуточная температура ниже +8°C. Сейчас я уже встретил условие, что после этого должна быть "тенденция к дальнейшему понижению температуры". Как это будут оценивать? По метеопрогнозам? В Харькове уже Синегубов заявил, что отопительный сезон для жилых домов области начнется не раньше 1 ноября. Якщо це не перші ознаки виснаження, то що це?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 22 жов, 2024 16:44, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:За саме таких обставин залишається тільки до повного виснаження рфії. Перемоги через повне виснаження оркостану.
Є одна проблемка. Повне виснаження України настане раніше ніж повне виснаження рф. А повне виснаження України = втрата незалежності України.
Дивно, але люди якось не усвідомлюють цих простих істин. "якось воно буде", "головне протриматись сьогодні" - типові відмазки, інших я не чув.
це твоя особиста помилкова думка. бо з економічної точки зору ми воюємо не самі, а з допомогою колективного Заходу, розмір якого з Московією взагалі не співставний. а от Московія воює сама, й за допомогу має платити - навіть КНДР та Ірану, про Китай та Індію взагалі мовчу.
так протриматися важко, але це єдиний шлях. бо якраз капітуляція = втрата незалежності України, при чому повна, з елементами геноциду.
ти по життю теж так легко здаєшся при будь-яких складностях? важко тобі...