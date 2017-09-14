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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 22 жов, 2024 16:27
ЛАД написав: sashaqbl написав: ЛАД написав:
"Ракеты закончатся через неделю-две".
Ну хоч ви не прикидайтесь ідіотом...
Не притворяюсь.
Но разговоры о "виснаженні РФ через 2-3 роки" мне очень напоминают те самые "прогнозы" о ракетах. Война "на виснаження" явно не в нашу пользу. Даже если надеяться, что помощь партнёров действительно будет столько, "скільки треба".
Я, например, не очень понимаю, почему ракетные удары, сильно разрушившие нашу электро- и теплогенерацию (в Харькове практически уничтожившие) РФ нанесла весной 2024, а не осенью 2023, когда это было бы значительно болезненнее. Возможно из-за нехватки ракет, накапливали нужное количество? И у меня нет никакой уверенности, что они не накапливают ракеты сейчас, чтобы повторить такие удары, например, в декабре.
Кроме того, "виснаження" это не только об оружии. И andrijk777
правильно сказал о "бусифікації (тобто тотальному небажанні людей йти на війну)". Если с оружием мы можем надеяться на продолжение западной помощи, то с людьми Запад нам явно не поможет, войск НАТО здесь не будет, разве то в совсем уж крайней ситуации, и то вряд ли. А людские ресурсы у РФ явно в разы больше.
По виснаженню хороший пример с началом отопительного сезона. Раньше была просто дата - 15 октября. Потом появилось требование - 3 дня среднесуточная температура ниже +8°C. Сейчас я уже встретил условие, что после этого должна быть "тенденция к дальнейшему понижению температуры". Как это будут оценивать? По метеопрогнозам?
В Харькове уже Синегубов заявил, что отопительный сезон для жилых домов области начнется не раньше 1 ноября.
Якщо це не перші ознаки виснаження, то що це?
Скоріше за все, показова порка, бо щось зробили що не мали б робити, або навпаки не зробили, залишили рівно стільки, щоб паціент залишався більш-менш притомним.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 16:38
andrijk777 написав: sashaqbl написав: andrijk777 написав:
-і закінчаться танки і що? Україна своїми танковими армадами піде в атаку?
-ну закінчиться бронетехніка і що? Україна має безмежну кількість бронетехніки?
-ну закінчиться ФНБ і що? Нафта продається на сотні мільярдів доларів! В України є ФНБ, в Україні є нафта?
-яка ціна на мясо в Україні?
Та ще не факт що це все закінчиться. Ракети вже 3 роки закінчуються. Пам'ятаю як їх рахували в перші місяці війни.
Попри поставки з Ірану, КНДР і нарощування власного виробництва.
Броня теж не закінчиться. Але її буде менше. Її вже зараз менше. І русня вимушена кидати в бій стрілецькі батальйони, як ми на початку війни
. Зростання втрат веде до зростання ціни на мясо. Доводиться кореятину купувати.
Доходи від нафти вже зараз не покривають витрат на війну...
Чим менше грошей - тим більша гризня павуків у банці.
А зараз ми кидаємо танкові батальйони?
Ти не відповів яка ціна мяса в Україні?
А як у нас покривають витрати на війну? Збільшенням податків.
З того що ти написав, максимум на що ми можемо сподіватись "через 2-3 роки" це то що русня не зможе просуватись вперед.
На те що ми почнемо відвойовувати територію - у тебе аргументів нуль. Та які тут можуть бути аргументи, літо 2023 все прекрасно продемонструвало на практиці.
а твої які аргументи? без нової мобілізації Московія не зможе просуватися вже в 2025 році. тому навіть м'ясних в них не так багато ресурсів. "мотолиги" здається вже закінчилися, танки виходячи з Т-55 десь вже на підході чи теж все. почитай оцінки Коваленко Олександр, й аргументовано доведи, що він не правий.
цю демагогію, що закінчаться ракети хто просував? Арестович? так в нього й питайте. а адекватні люди про ракети в 2022 році нічого не казали. той же Коваленко й оцінку ракетам теж дає - й там немає закінчиться. там є накопичення після будь-якого масованого обстрілу.
й так бронетехніка вже йок. нам поки не треба нападати, нам треба закріпитися. в чому зараз перевага - це КАБ (от їх багато). тому так, треба вирішувати питання з літаками. якщо вирішити питання з КАБами, то їх наступ захлинеться відразу. чи в 2025 році й так захлинеться бо м'ясо скінчиться. є ризики, якщо вони почнуть проводити ще одну мобілізацію - але коли почнуть, тоді й поговоримо. бо вони не пояснять своїм громадянам, чому до цього платили 3 млн руб, а тепер треба йти помирати безкоштовно. в їх мобілізації ризиків дуже багато й для них теж
а 2023 рік лише показав, що ми цінуємо життя людей, й м'ясні штурми робити не будемо. якби наступали за лекалами Московії, то зовсім не очевидно, де була б лінія фронту...
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Додано: Вів 22 жов, 2024 16:43
ЛАД написав: sashaqbl написав: ЛАД написав:
"Ракеты закончатся через неделю-две".
Ну хоч ви не прикидайтесь ідіотом...
Не притворяюсь.
Но разговоры о "виснаженні РФ через 2-3 роки" мне очень напоминают те самые "прогнозы" о ракетах. Война "на виснаження" явно не в нашу пользу. Даже если надеяться, что помощь партнёров действительно будет столько, "скільки треба".
Я, например, не очень понимаю, почему ракетные удары, сильно разрушившие нашу электро- и теплогенерацию (в Харькове практически уничтожившие) РФ нанесла весной 2024, а не осенью 2023, когда это было бы значительно болезненнее. Возможно из-за нехватки ракет, накапливали нужное количество? И у меня нет никакой уверенности, что они не накапливают ракеты сейчас, чтобы повторить такие удары, например, в декабре.
Кроме того, "виснаження" это не только об оружии. И andrijk777
правильно сказал о "бусифікації (тобто тотальному небажанні людей йти на війну)". Если с оружием мы можем надеяться на продолжение западной помощи, то с людьми Запад нам явно не поможет, войск НАТО здесь не будет, разве то в совсем уж крайней ситуации, и то вряд ли. А людские ресурсы у РФ явно в разы больше.
По виснаженню хороший пример с началом отопительного сезона. Раньше была просто дата - 15 октября. Потом появилось требование - 3 дня среднесуточная температура ниже +8°C. Сейчас я уже встретил условие, что после этого должна быть "тенденция к дальнейшему понижению температуры". Как это будут оценивать? По метеопрогнозам?
В Харькове уже Синегубов заявил, что отопительный сезон для жилых домов области начнется не раньше 1 ноября.
Якщо це не перші ознаки виснаження, то що це?
є виснаження, хто заперечує. але ж треба дивитися й виснаження противника, а не шукати у нас лише проблеми, а у них лише гаразди
й перехід від 15 числа до 3 днів пройшов, коли газ став дорогим. на приватних підприємствах - опалювальний сезон починається в листопаді, а закінчується в березні.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 16:43
andrijk777 написав:
.............
Стаття вірна на свій час але нічого такого особливого у ній немає.
Зокрема
Бедная Грузия тратит в 5 раз больше средств на одного военного, чем куда более зажиточная Украина. Грузия на протяжении последних лет приобрела сотни единиц новой военной техники, Украина – почти ничего.
Грузія програла за тиждень.
Україна воює вже 3 роки, а може й 10, залежно як рахувати.
Многие из них будут с цветами встречать оккупантов.
Существует и другой, "ментальный" аспект отечественной обороноспособности. "Три украинца – это партизанский отряд с предателем".
Но, опыт Грузии свидетельствует и о другом. Даже увеличив военный бюджет за 4 года почти в 30 раз (!), вышколив целую генерацию профессиональных и преданных воинов, закупив достаточно техники и сплотив нацию, все же невозможно продолжительное время противостоять на равных в десятки раз превосходящей военной машине большого государства-агрессора. Поэтому улучшение обороноспособности – крайне необходимо, но недостаточно.
Виявилось можна.
Майже очевидний його прогноз результату війни - "Київ за 3 дні" виявився абсолютно не вірним.
Передёргиваете.
Нельзя сравнивать Грузию и Украину. Разница в количестве населения - в 10 раз, в территории - почти в 9 раз.
И "виявилось можна" - можно, с огромной помощью Запада, уверенности в которой не было не то что в 2008, но и за несколько дней до вторжения росс. войск в Украину. Да и после вторжения не в первый день появилась.
Так что статья Александра Сушко даёт очень хороший прогноз (в смысле качества). Другое дело, что, согласен с вами, когда есть очень много самых разных прогнозов, один из них может сбыться.
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