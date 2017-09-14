ЛАД написав:

sashaqbl написав: ЛАД написав: "Ракеты закончатся через неделю-две". "Ракеты закончатся через неделю-две".

Ну хоч ви не прикидайтесь ідіотом... Ну хоч ви не прикидайтесь ідіотом...

Не притворяюсь.Но разговоры о "виснаженні РФ через 2-3 роки" мне очень напоминают те самые "прогнозы" о ракетах. Война "на виснаження" явно не в нашу пользу. Даже если надеяться, что помощь партнёров действительно будет столько, "скільки треба".Я, например, не очень понимаю, почему ракетные удары, сильно разрушившие нашу электро- и теплогенерацию (в Харькове практически уничтожившие) РФ нанесла весной 2024, а не осенью 2023, когда это было бы значительно болезненнее. Возможно из-за нехватки ракет, накапливали нужное количество? И у меня нет никакой уверенности, что они не накапливают ракеты сейчас, чтобы повторить такие удары, например, в декабре.Кроме того, "виснаження" это не только об оружии. Иправильно сказал о "бусифікації (тобто тотальному небажанні людей йти на війну)". Если с оружием мы можем надеяться на продолжение западной помощи, то с людьми Запад нам явно не поможет, войск НАТО здесь не будет, разве то в совсем уж крайней ситуации, и то вряд ли. А людские ресурсы у РФ явно в разы больше.По виснаженню хороший пример с началом отопительного сезона. Раньше была просто дата - 15 октября. Потом появилось требование - 3 дня среднесуточная температура ниже +8°C. Сейчас я уже встретил условие, что после этого должна быть "тенденция к дальнейшему понижению температуры". Как это будут оценивать? По метеопрогнозам?В Харькове уже Синегубов заявил, что отопительный сезон для жилых домов области начнется не раньше 1 ноября.Якщо це не перші ознаки виснаження, то що це?