Додано: Вів 22 жов, 2024 16:38

andrijk777 написав: sashaqbl написав: andrijk777 написав: -і закінчаться танки і що? Україна своїми танковими армадами піде в атаку?

-ну закінчиться бронетехніка і що? Україна має безмежну кількість бронетехніки?

-ну закінчиться ФНБ і що? Нафта продається на сотні мільярдів доларів! В України є ФНБ, в Україні є нафта?

-яка ціна на мясо в Україні?



Та ще не факт що це все закінчиться. Ракети вже 3 роки закінчуються. Пам'ятаю як їх рахували в перші місяці війни. -і закінчаться танки і що? Україна своїми танковими армадами піде в атаку?-ну закінчиться бронетехніка і що? Україна має безмежну кількість бронетехніки?-ну закінчиться ФНБ і що? Нафта продається на сотні мільярдів доларів! В України є ФНБ, в Україні є нафта?-яка ціна на мясо в Україні?Та ще не факт що це все закінчиться. Ракети вже 3 роки закінчуються. Пам'ятаю як їх рахували в перші місяці війни.

Попри поставки з Ірану, КНДР і нарощування власного виробництва.

Броня теж не закінчиться. Але її буде менше. Її вже зараз менше. І русня вимушена кидати в бій стрілецькі батальйони, як ми на початку війни. Зростання втрат веде до зростання ціни на мясо. Доводиться кореятину купувати.

Доходи від нафти вже зараз не покривають витрат на війну...

Чим менше грошей - тим більша гризня павуків у банці. Попри поставки з Ірану, КНДР і нарощування власного виробництва.Броня теж не закінчиться. Але її буде менше. Її вже зараз менше. І русня вимушена кидати в бій стрілецькі батальйони,. Зростання втрат веде до зростання ціни на мясо. Доводиться кореятину купувати.Доходи від нафти вже зараз не покривають витрат на війну...Чим менше грошей - тим більша гризня павуків у банці.

А зараз ми кидаємо танкові батальйони?

Ти не відповів яка ціна мяса в Україні?

А як у нас покривають витрати на війну? Збільшенням податків.



З того що ти написав, максимум на що ми можемо сподіватись "через 2-3 роки" це то що русня не зможе просуватись вперед.

На те що ми почнемо відвойовувати територію - у тебе аргументів нуль. Та які тут можуть бути аргументи, літо 2023 все прекрасно продемонструвало на практиці. А зараз ми кидаємо танкові батальйони?Ти не відповів яка ціна мяса в Україні?А як у нас покривають витрати на війну? Збільшенням податків.З того що ти написав, максимум на що ми можемо сподіватись "через 2-3 роки" це то що русня не зможе просуватись вперед.На те що ми почнемо відвойовувати територію - у тебе аргументів нуль. Та які тут можуть бути аргументи, літо 2023 все прекрасно продемонструвало на практиці.

а твої які аргументи? без нової мобілізації Московія не зможе просуватися вже в 2025 році. тому навіть м'ясних в них не так багато ресурсів. "мотолиги" здається вже закінчилися, танки виходячи з Т-55 десь вже на підході чи теж все. почитай оцінки Коваленко Олександр, й аргументовано доведи, що він не правий.цю демагогію, що закінчаться ракети хто просував? Арестович? так в нього й питайте. а адекватні люди про ракети в 2022 році нічого не казали. той же Коваленко й оцінку ракетам теж дає - й там немає закінчиться. там є накопичення після будь-якого масованого обстрілу.й так бронетехніка вже йок. нам поки не треба нападати, нам треба закріпитися. в чому зараз перевага - це КАБ (от їх багато). тому так, треба вирішувати питання з літаками. якщо вирішити питання з КАБами, то їх наступ захлинеться відразу. чи в 2025 році й так захлинеться бо м'ясо скінчиться. є ризики, якщо вони почнуть проводити ще одну мобілізацію - але коли почнуть, тоді й поговоримо. бо вони не пояснять своїм громадянам, чому до цього платили 3 млн руб, а тепер треба йти помирати безкоштовно. в їх мобілізації ризиків дуже багато й для них тежа 2023 рік лише показав, що ми цінуємо життя людей, й м'ясні штурми робити не будемо. якби наступали за лекалами Московії, то зовсім не очевидно, де була б лінія фронту...