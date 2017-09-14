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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 22 жов, 2024 16:27
ЛАД написав: sashaqbl написав: ЛАД написав:
"Ракеты закончатся через неделю-две".
Ну хоч ви не прикидайтесь ідіотом...
Не притворяюсь.
Но разговоры о "виснаженні РФ через 2-3 роки" мне очень напоминают те самые "прогнозы" о ракетах. Война "на виснаження" явно не в нашу пользу. Даже если надеяться, что помощь партнёров действительно будет столько, "скільки треба".
Я, например, не очень понимаю, почему ракетные удары, сильно разрушившие нашу электро- и теплогенерацию (в Харькове практически уничтожившие) РФ нанесла весной 2024, а не осенью 2023, когда это было бы значительно болезненнее. Возможно из-за нехватки ракет, накапливали нужное количество? И у меня нет никакой уверенности, что они не накапливают ракеты сейчас, чтобы повторить такие удары, например, в декабре.
Кроме того, "виснаження" это не только об оружии. И andrijk777
правильно сказал о "бусифікації (тобто тотальному небажанні людей йти на війну)". Если с оружием мы можем надеяться на продолжение западной помощи, то с людьми Запад нам явно не поможет, войск НАТО здесь не будет, разве то в совсем уж крайней ситуации, и то вряд ли. А людские ресурсы у РФ явно в разы больше.
По виснаженню хороший пример с началом отопительного сезона. Раньше была просто дата - 15 октября. Потом появилось требование - 3 дня среднесуточная температура ниже +8°C. Сейчас я уже встретил условие, что после этого должна быть "тенденция к дальнейшему понижению температуры". Как это будут оценивать? По метеопрогнозам?
В Харькове уже Синегубов заявил, что отопительный сезон для жилых домов области начнется не раньше 1 ноября.
Якщо це не перші ознаки виснаження, то що це?
Скоріше за все, показова порка, бо щось зробили що не мали б робити, або навпаки не зробили, залишили рівно стільки, щоб паціент залишався більш-менш притомним.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 16:38
andrijk777 написав: sashaqbl написав: andrijk777 написав:
-і закінчаться танки і що? Україна своїми танковими армадами піде в атаку?
-ну закінчиться бронетехніка і що? Україна має безмежну кількість бронетехніки?
-ну закінчиться ФНБ і що? Нафта продається на сотні мільярдів доларів! В України є ФНБ, в Україні є нафта?
-яка ціна на мясо в Україні?
Та ще не факт що це все закінчиться. Ракети вже 3 роки закінчуються. Пам'ятаю як їх рахували в перші місяці війни.
Попри поставки з Ірану, КНДР і нарощування власного виробництва.
Броня теж не закінчиться. Але її буде менше. Її вже зараз менше. І русня вимушена кидати в бій стрілецькі батальйони, як ми на початку війни
. Зростання втрат веде до зростання ціни на мясо. Доводиться кореятину купувати.
Доходи від нафти вже зараз не покривають витрат на війну...
Чим менше грошей - тим більша гризня павуків у банці.
А зараз ми кидаємо танкові батальйони?
Ти не відповів яка ціна мяса в Україні?
А як у нас покривають витрати на війну? Збільшенням податків.
З того що ти написав, максимум на що ми можемо сподіватись "через 2-3 роки" це то що русня не зможе просуватись вперед.
На те що ми почнемо відвойовувати територію - у тебе аргументів нуль. Та які тут можуть бути аргументи, літо 2023 все прекрасно продемонструвало на практиці.
а твої які аргументи? без нової мобілізації Московія не зможе просуватися вже в 2025 році. тому навіть м'ясних в них не так багато ресурсів. "мотолиги" здається вже закінчилися, танки виходячи з Т-55 десь вже на підході чи теж все. почитай оцінки Коваленко Олександр, й аргументовано доведи, що він не правий.
цю демагогію, що закінчаться ракети хто просував? Арестович? так в нього й питайте. а адекватні люди про ракети в 2022 році нічого не казали. той же Коваленко й оцінку ракетам теж дає - й там немає закінчиться. там є накопичення після будь-якого масованого обстрілу.
й так бронетехніка вже йок. нам поки не треба нападати, нам треба закріпитися. в чому зараз перевага - це КАБ (от їх багато). тому так, треба вирішувати питання з літаками. якщо вирішити питання з КАБами, то їх наступ захлинеться відразу. чи в 2025 році й так захлинеться бо м'ясо скінчиться. є ризики, якщо вони почнуть проводити ще одну мобілізацію - але коли почнуть, тоді й поговоримо. бо вони не пояснять своїм громадянам, чому до цього платили 3 млн руб, а тепер треба йти помирати безкоштовно. в їх мобілізації ризиків дуже багато й для них теж
а 2023 рік лише показав, що ми цінуємо життя людей, й м'ясні штурми робити не будемо. якби наступали за лекалами Московії, то зовсім не очевидно, де була б лінія фронту...
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Додано: Вів 22 жов, 2024 16:43
ЛАД написав: sashaqbl написав: ЛАД написав:
"Ракеты закончатся через неделю-две".
Ну хоч ви не прикидайтесь ідіотом...
Не притворяюсь.
Но разговоры о "виснаженні РФ через 2-3 роки" мне очень напоминают те самые "прогнозы" о ракетах. Война "на виснаження" явно не в нашу пользу. Даже если надеяться, что помощь партнёров действительно будет столько, "скільки треба".
Я, например, не очень понимаю, почему ракетные удары, сильно разрушившие нашу электро- и теплогенерацию (в Харькове практически уничтожившие) РФ нанесла весной 2024, а не осенью 2023, когда это было бы значительно болезненнее. Возможно из-за нехватки ракет, накапливали нужное количество? И у меня нет никакой уверенности, что они не накапливают ракеты сейчас, чтобы повторить такие удары, например, в декабре.
Кроме того, "виснаження" это не только об оружии. И andrijk777
правильно сказал о "бусифікації (тобто тотальному небажанні людей йти на війну)". Если с оружием мы можем надеяться на продолжение западной помощи, то с людьми Запад нам явно не поможет, войск НАТО здесь не будет, разве то в совсем уж крайней ситуации, и то вряд ли. А людские ресурсы у РФ явно в разы больше.
По виснаженню хороший пример с началом отопительного сезона. Раньше была просто дата - 15 октября. Потом появилось требование - 3 дня среднесуточная температура ниже +8°C. Сейчас я уже встретил условие, что после этого должна быть "тенденция к дальнейшему понижению температуры". Как это будут оценивать? По метеопрогнозам?
В Харькове уже Синегубов заявил, что отопительный сезон для жилых домов области начнется не раньше 1 ноября.
Якщо це не перші ознаки виснаження, то що це?
є виснаження, хто заперечує. але ж треба дивитися й виснаження противника, а не шукати у нас лише проблеми, а у них лише гаразди
й перехід від 15 числа до 3 днів пройшов, коли газ став дорогим. на приватних підприємствах - опалювальний сезон починається в листопаді, а закінчується в березні.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 16:43
andrijk777 написав:
.............
Стаття вірна на свій час але нічого такого особливого у ній немає.
Зокрема
Бедная Грузия тратит в 5 раз больше средств на одного военного, чем куда более зажиточная Украина. Грузия на протяжении последних лет приобрела сотни единиц новой военной техники, Украина – почти ничего.
Грузія програла за тиждень.
Україна воює вже 3 роки, а може й 10, залежно як рахувати.
Многие из них будут с цветами встречать оккупантов.
Существует и другой, "ментальный" аспект отечественной обороноспособности. "Три украинца – это партизанский отряд с предателем".
Но, опыт Грузии свидетельствует и о другом. Даже увеличив военный бюджет за 4 года почти в 30 раз (!), вышколив целую генерацию профессиональных и преданных воинов, закупив достаточно техники и сплотив нацию, все же невозможно продолжительное время противостоять на равных в десятки раз превосходящей военной машине большого государства-агрессора. Поэтому улучшение обороноспособности – крайне необходимо, но недостаточно.
Виявилось можна.
Майже очевидний його прогноз результату війни - "Київ за 3 дні" виявився абсолютно не вірним.
Передёргиваете.
Нельзя сравнивать Грузию и Украину. Разница в количестве населения - в 10 раз, в территории - почти в 9 раз.
И "виявилось можна" - можно, с огромной помощью Запада, уверенности в которой не было не то что в 2008, но и за несколько дней до вторжения росс. войск в Украину. Да и после вторжения не в первый день появилась.
Так что статья Александра Сушко даёт очень хороший прогноз (в смысле качества). Другое дело, что, согласен с вами, когда есть очень много самых разных прогнозов, один из них может сбыться.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 17:02
ЛАД написав:
По виснаженню хороший пример с началом отопительного сезона. Раньше была просто дата - 15 октября. Потом появилось требование - 3 дня среднесуточная температура ниже +8°C. Сейчас я уже встретил условие, что после этого должна быть "тенденция к дальнейшему понижению температуры".
Наприклад, в Мико три доби температура була нижче +8, а потім за добу стрибнула вгору до +17. Питання на засипку: чи варто вмикати опалення? До речі цього року обіцяють теплий листопад.
Економія
ЛАД написав:
Якщо це не перші ознаки виснаження, то що це?
за рахунок врахування глобального потепління (метеопрогнозів). Крім того, багато квартир все ще порожні, бо мешканці (особливо прифронтових міст) виїхали та невідомо коли повернуться і, відповідно комуналку не сплачують. Опалювати порожняк, щоб загнати у збитки енергетичну галузь?
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Додано: Вів 22 жов, 2024 17:05
ЛАД написав:
В Харькове уже Синегубов заявил, что отопительный сезон для жилых домов области начнется не раньше 1 ноября.
Якщо це не перші ознаки виснаження, то що це?
У нас в ЖК і до повномасштабної опалення вмикали з листопада (є така можливість). Це питання економічної доцільності
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Додано: Вів 22 жов, 2024 17:06
Shaman написав:
й так бронетехніка вже йок. нам поки не треба нападати, нам треба закріпитися. в чому зараз перевага - це КАБ (от їх багато). тому так, треба вирішувати питання з літаками. якщо вирішити питання з КАБами, то їх наступ захлинеться відразу. чи в 2025 році й так захлинеться бо м'ясо скінчиться. є ризики, якщо вони почнуть проводити ще одну мобілізацію - але коли почнуть, тоді й поговоримо. бо вони не пояснять своїм громадянам, чому до цього платили 3 млн руб, а тепер треба йти помирати безкоштовно. в їх мобілізації ризиків дуже багато й для них теж
Я більш ніж впевнений, що мобілізації в них не буде. Надто велика нестача людей в економіці...
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Додано: Вів 22 жов, 2024 17:16
fler написав: ЛАД написав:
По виснаженню хороший пример с началом отопительного сезона. Раньше была просто дата - 15 октября. Потом появилось требование - 3 дня среднесуточная температура ниже +8°C. Сейчас я уже встретил условие, что после этого должна быть "тенденция к дальнейшему понижению температуры".
Наприклад, в Мико три доби температура була нижче +8, а потім за добу стрибнула вгору до +17. Питання на засипку: чи варто вмикати опалення? До речі цього року обіцяють теплий листопад.
Економія
ЛАД написав:
Якщо це не перші ознаки виснаження, то що це?
за рахунок врахування глобального потепління (метеопрогнозів). Крім того, багато квартир все ще порожні, бо мешканці (особливо прифронтових міст) виїхали та невідомо коли повернуться і, відповідно комуналку не сплачують. Опалювати порожняк, щоб загнати у збитки енергетичну галузь?
Згоден .
Херсон , одна кліматична зона.. Якщо в будинку живе 20-30 сімей з 120+ квартир, то вже третю воєнну зиму прийняли (он-лайн) рушення не пускати в будинок теплоносій.
Бо хто буде оплачувати втрати ? 30 сімей, чи всі 120+, яких нема? 30 не потягнуть, а для решти 90 це виглядає несправедливо.
Тому юзають електрообігрів у різних його проявах, від кондиціонерів (дешевше) , до електрообігрівачів (дорожче).
Ну і звичайно вистрілює на початку опалювального сезону постійна проблема : десь рвуть «американки». Забудовник явно зекономив, і поки всі поступово не будуть поміняні, будуть рвати,
А без жильців, коли інколи ще й тамбури на замках, не те що квартири, вирішити такі питання форс-мажорні - неможливо.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 17:26
sashaqbl написав: Banderlog написав:
піждіть, з часом то значить що буде поступальний рух?
Чи ковбаса пропаде
і тільки ті хто 40 років пройде по пустелі доживуть до благодатних часів?)))) Підіждем поки вмре останній совок?
Ну так воно вже не довго осталось років 6?
Не вмре. Нових ростять. Гляньте не вибори у молдаван)))) ПРям як в нас в 19 - європейці не справились, давайте виберем назло їм якесь гівно...
Під лежачий камінь вода не тече...
то покращення з ковбасою поки не буде? Треба тепер іще ждати поки нове покоління совків вмре?
спорна у вас з нобелівським лауреатом теорія. Японія, китай, вєтнам пішли іншим шляхом) в ірані без контролю демократії з ковбасою краще ніж в іраку який під контролем демократичного світу) а іще кажуть , що коло сша є мексика. Ніби й демократія і сша їм допомагає як нам, боротись з корупцією і наркотрафіком ... вже років 150 як допомагає)
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Додано: Вів 22 жов, 2024 17:32
Banderlog написав:
то покращення з ковбасою поки не буде? Треба тепер іще ждати поки нове покоління совків вмре? спорна у вас з нобелівським лауреатом теорія. Японія, китай, вєтнам пішли іншим шляхом) в ірані без контролю демократії з ковбасою краще ніж в іраку який під контролем демократичного світу) а іще кажуть , що коло сша є мексика. Ніби й демократія і сша їм допомагає як нам, боротись з корупцією і наркотрафіком ... вже років 150 як допомагає)
Нема в Мексиці демократії.
А в Китаї і з ковбасою не дуже. Принаймні років 7 тому було не дуже...
А загалом схема працює так: сьогодні демократія, а завтра ковбаса.
З винятків можна хіба Сингапур назвати...
Тому чеканням поки совки вмруть багато не добєшся...
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