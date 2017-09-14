ЛАД написав:В Харькове уже Синегубов заявил, что отопительный сезон для жилых домов области начнется не раньше 1 ноября. Якщо це не перші ознаки виснаження, то що це?
У нас в ЖК і до повномасштабної опалення вмикали з листопада (є така можливість). Це питання економічної доцільності
Согласен. Тем не менее, раньше включали отопление по критерию "3 дня среднесуточная температура ниже +8°C" и это происходило на несколько дней позже 15 октября (на 3-4 дня). Может, в Киеве октябрь чуть теплее, не знаю.
Hotab написав:............. Згоден . Херсон , одна кліматична зона.. Якщо в будинку живе 20-30 сімей з 120+ квартир, то вже третю воєнну зиму прийняли (он-лайн) рушення не пускати в будинок теплоносій. Бо хто буде оплачувати втрати ? 30 сімей, чи всі 120+, яких нема? 30 не потягнуть, а для решти 90 це виглядає несправедливо. Тому юзають електрообігрів у різних його проявах, від кондиціонерів (дешевше) , до електрообігрівачів (дорожче). ..........
Херсон всё же не показатель. Даже в Харькове такого нет ("живе 20-30 сімей з 120+ квартир"). И не забывайте, эл-энергия в этом году сильно подорожала. Не уверен, что многие херсонцы потянут электроотопление финансово. Но Херсон это юг. Если верить сайту http://ukraine.pogoda360.ru/, то, например, в январе в Херсоне:
Средняя температура днем: 2.9°C Средняя температура ночью: -0.2°C Количество солнечных дней: 6 дней
, а в Харькове:
Средняя температура днем: -2.3°C Средняя температура ночью: -4.7°C Количество солнечных дней: 3 дня
Разница, вроде, небольшая, но заметная. Кстати, в Киеве, действительно, чуть теплее:
Средняя температура днем: -1.0°C Средняя температура ночью: -3.0°C Количество солнечных дней: 3 дня
В ноябре разница примерно такая же. Только в Херсоне почти в 2 раза больше солнечных дней (12 против 7 в Киеве и Харькове) и в Харькове почти в 2 раза больше осадков, чем в Киеве (не знаю, насколько это существенно).
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 22 жов, 2024 17:53, всього редагувалось 1 раз.
панове, щось ви дві сторінки по опалення і температурні стрибки
а новин сьогодні цікавих достатньо))
Забагато фейкових "інвалідів": Зеленський видав указ про реформу всієї системи МСЕК
Згідно з даними Держстату, на початку 2022 року в Україні проживало 2,72 млн осіб з інвалідністю, що дорівнює 6,6% від усього населення країни. Під час повномасштабного вторгнення РФ цей показник збільшився до 3 млн осіб (7,5%).
Кожен п'ятий працівник прокуратури вказав у декларації наявність пенсійних виплат. Цікаво те, що штат органів прокуратури за останні 10 років було зменшено вдвічі, але кількість співробітників держструктури, які отримують пенсії, після початку війни збільшилася на 30%.
Працівники прокуратури мають законне право на пенсію за вислугу років незалежно від їхнього віку, але тільки за наявності 25 років вислуги, зокрема стажу роботи на посадах не менше 15 років.
Джерела в ЕП з економічного блоку уряду поділилися, що всього близько 10% одержувачів пенсії за спеціальним законом "Про прокуратуру" отримують її саме за інвалідністю. При цьому тільки 19% рядових прокурорів вказали її у своїх деклараціях. Для порівняння, 38% керівного складу отримують пенсії. Якщо рахувати членів їхніх сімей, то цей показник виявиться ще більшим.
prodigy написав:панове, щось ви дві сторінки по опалення і температурні стрибки
а новин сьогодні цікавих достатньо))
Забагато фейкових "інвалідів": Зеленський видав указ про реформу всієї системи МСЕК
Згідно з даними Держстату, на початку 2022 року в Україні проживало 2,72 млн осіб з інвалідністю, що дорівнює 6,6% від усього населення країни. Під час повномасштабного вторгнення РФ цей показник збільшився до 3 млн осіб (7,5%).
Кожен п'ятий працівник прокуратури вказав у декларації наявність пенсійних виплат. Цікаво те, що штат органів прокуратури за останні 10 років було зменшено вдвічі, але кількість співробітників держструктури, які отримують пенсії, після початку війни збільшилася на 30%.
Працівники прокуратури мають законне право на пенсію за вислугу років незалежно від їхнього віку, але тільки за наявності 25 років вислуги, зокрема стажу роботи на посадах не менше 15 років.
Джерела в ЕП з економічного блоку уряду поділилися, що всього близько 10% одержувачів пенсії за спеціальним законом "Про прокуратуру" отримують її саме за інвалідністю. При цьому тільки 19% рядових прокурорів вказали її у своїх деклараціях. Для порівняння, 38% керівного складу отримують пенсії. Якщо рахувати членів їхніх сімей, то цей показник виявиться ще більшим.
Він вже розганяв таможні ... чи стало меньше коррупції на таможнях ?
Він же звільняв всіх керівників ТЦК ... чи стало меньше коррупції ? Стало більше корупції та бєспрєдела