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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1055810559105601056110562>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 17:43

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:"Ракеты закончатся через неделю-две".

Ну хоч ви не прикидайтесь ідіотом...

Так а кто заканчивается?
Статистику по выпущенным ракетам по годам сморел?
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 17:50

  Faceless написав:
  ЛАД написав:В Харькове уже Синегубов заявил, что отопительный сезон для жилых домов области начнется не раньше 1 ноября.
Якщо це не перші ознаки виснаження, то що це?

У нас в ЖК і до повномасштабної опалення вмикали з листопада (є така можливість). Це питання економічної доцільності

Согласен.
Тем не менее, раньше включали отопление по критерию "3 дня среднесуточная температура ниже +8°C" и это происходило на несколько дней позже 15 октября (на 3-4 дня). Может, в Киеве октябрь чуть теплее, не знаю.
  Hotab написав:.............
Згоден .
Херсон , одна кліматична зона.. Якщо в будинку живе 20-30 сімей з 120+ квартир, то вже третю воєнну зиму прийняли (он-лайн) рушення не пускати в будинок теплоносій.
Бо хто буде оплачувати втрати ? 30 сімей, чи всі 120+, яких нема? 30 не потягнуть, а для решти 90 це виглядає несправедливо.
Тому юзають електрообігрів у різних його проявах, від кондиціонерів (дешевше) , до електрообігрівачів (дорожче).
..........

Херсон всё же не показатель. Даже в Харькове такого нет ("живе 20-30 сімей з 120+ квартир"). И не забывайте, эл-энергия в этом году сильно подорожала. Не уверен, что многие херсонцы потянут электроотопление финансово.
Но Херсон это юг.
Если верить сайту http://ukraine.pogoda360.ru/, то, например, в январе в Херсоне:
Средняя температура днем: 2.9°C
Средняя температура ночью: -0.2°C
Количество солнечных дней: 6 дней
,
а в Харькове:
Средняя температура днем: -2.3°C
Средняя температура ночью: -4.7°C
Количество солнечных дней: 3 дня

Разница, вроде, небольшая, но заметная.
Кстати, в Киеве, действительно, чуть теплее:
Средняя температура днем: -1.0°C
Средняя температура ночью: -3.0°C
Количество солнечных дней: 3 дня

В ноябре разница примерно такая же. Только в Херсоне почти в 2 раза больше солнечных дней (12 против 7 в Киеве и Харькове) и в Харькове почти в 2 раза больше осадков, чем в Киеве (не знаю, насколько это существенно).
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 22 жов, 2024 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Тому юзають електрообігрів у різних його проявах, від кондиціонерів (дешевше) , до електрообігрівачів (дорожче).
У нас вже два тижня 170 вольт у розетці, яка нафіг електрика. В області повна дупа з "критичною інфраструктурою" (шахеди як дома, цілодобово), тому газом топити доцільніше, для держави так точно.
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 17:54

  d44 написав:
  Hotab написав:Тому юзають електрообігрів у різних його проявах, від кондиціонерів (дешевше) , до електрообігрівачів (дорожче).
У нас вже два тижня 170 вольт у розетці, яка нафіг електрика. В області повна дупа з "критичною інфраструктурою" (шахеди як дома, цілодобово), тому газом топити доцільніше, для держави так точно.

Это где?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 18:01

  ЛАД написав:
  d44 написав:
  Hotab написав:Тому юзають електрообігрів у різних його проявах, від кондиціонерів (дешевше) , до електрообігрівачів (дорожче).
У нас вже два тижня 170 вольт у розетці, яка нафіг електрика. В області повна дупа з "критичною інфраструктурою" (шахеди як дома, цілодобово), тому газом топити доцільніше, для держави так точно.

Это где?
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 18:08

Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку

панове, щось ви дві сторінки по опалення і температурні стрибки

а новин сьогодні цікавих достатньо))

Забагато фейкових "інвалідів": Зеленський видав указ про реформу всієї системи МСЕК


Згідно з даними Держстату, на початку 2022 року в Україні проживало 2,72 млн осіб з інвалідністю, що дорівнює 6,6% від усього населення країни. Під час повномасштабного вторгнення РФ цей показник збільшився до 3 млн осіб (7,5%).

Кожен п'ятий працівник прокуратури вказав у декларації наявність пенсійних виплат. Цікаво те, що штат органів прокуратури за останні 10 років було зменшено вдвічі, але кількість співробітників держструктури, які отримують пенсії, після початку війни збільшилася на 30%.

Працівники прокуратури мають законне право на пенсію за вислугу років незалежно від їхнього віку, але тільки за наявності 25 років вислуги, зокрема стажу роботи на посадах не менше 15 років.

Джерела в ЕП з економічного блоку уряду поділилися, що всього близько 10% одержувачів пенсії за спеціальним законом "Про прокуратуру" отримують її саме за інвалідністю. При цьому тільки 19% рядових прокурорів вказали її у своїх деклараціях. Для порівняння, 38% керівного складу отримують пенсії. Якщо рахувати членів їхніх сімей, то цей показник виявиться ще більшим.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 18:13

По суСЕКам...))

1)За матеріалами СБУ підозру вже отримали 64 посадовця МСЕК, а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність, - Василь Малюк

2)Головний прокурор Костін подав у відставку.
Цікаво, скільки прокурорів-"інвалідів" виявили по всій країні?

Всіх цих би "інвалідів" в окопи, на відпрацювання отриманих коштів за інвалідність, щоб іншим неповадно було..
fler
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 18:13

  prodigy написав:панове, щось ви дві сторінки по опалення і температурні стрибки

а новин сьогодні цікавих достатньо))

Забагато фейкових "інвалідів": Зеленський видав указ про реформу всієї системи МСЕК


Згідно з даними Держстату, на початку 2022 року в Україні проживало 2,72 млн осіб з інвалідністю, що дорівнює 6,6% від усього населення країни. Під час повномасштабного вторгнення РФ цей показник збільшився до 3 млн осіб (7,5%).

Кожен п'ятий працівник прокуратури вказав у декларації наявність пенсійних виплат. Цікаво те, що штат органів прокуратури за останні 10 років було зменшено вдвічі, але кількість співробітників держструктури, які отримують пенсії, після початку війни збільшилася на 30%.

Працівники прокуратури мають законне право на пенсію за вислугу років незалежно від їхнього віку, але тільки за наявності 25 років вислуги, зокрема стажу роботи на посадах не менше 15 років.

Джерела в ЕП з економічного блоку уряду поділилися, що всього близько 10% одержувачів пенсії за спеціальним законом "Про прокуратуру" отримують її саме за інвалідністю. При цьому тільки 19% рядових прокурорів вказали її у своїх деклараціях. Для порівняння, 38% керівного складу отримують пенсії. Якщо рахувати членів їхніх сімей, то цей показник виявиться ще більшим.

Він вже розганяв таможні ... чи стало меньше коррупції на таможнях ?

Він же звільняв всіх керівників ТЦК ... чи стало меньше коррупції ?
Стало більше корупції та бєспрєдела

Тепер МСЄК ... "терзают смутные сомнения"
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 18:16

у голови Миколаїського МСЄКу знайшли російський паспорт сина

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 18:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Тепер МСЄК ... "терзают смутные сомнения"

що тепер нічого не помічати? президент каже-що "це реально внутрішній ворог"

проблема президента в тому, що в 2019р він навіть не намавгався ломати систему, бо вже років 10 був "маленьким гвінтиком" , ще з часів коли працював
генеральним продюсером телеканалу «Інтер» (2010—2012).


механізм налагоджений, працює як BMW (краще не втручатись)

що буде далі в країні після завершення (припинення) війни, що за країну ми залищемо нашим нащадкам?
prodigy
 
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