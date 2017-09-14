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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10559105601056110562>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 18:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:проблема президента в тому, що в 2019р він навіть не намавгався ломати систему, бо вже років 10 був "маленьким гвінтиком"

Якось у нього взагалі вийшло з точністю до навпаки
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 18:29

У 2024 році 64 посадовці медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще 9 осіб уже засуджено. Було скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність, оформлених за фіктивними документами.

Про це сказав голова Служби безпеки України Василь Малюк за підсумками засідання РНБО. Він повідомив, що скасовано 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів, щоб людина не потрапила під мобілізацію. Крім того, СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями. На сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2,4 тис. таких осіб.

"Служба безпеки системно протидіє загрозам державній безпеці, зокрема тим, які шкодять обороноздатності країни. В тому числі – активно відпрацьовує факти зловживань у системі МСЕК, які вкрай негативно впливають на мобілізаційні процеси. Вже маємо результати і будемо надалі максимально жорстко протидіяти подібним ганебним явищам", – підкреслив Малюк.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 18:32

  Faceless написав:
  prodigy написав:проблема президента в тому, що в 2019р він навіть не намавгався ломати систему, бо вже років 10 був "маленьким гвінтиком"

Якось у нього взагалі вийшло з точністю до навпаки


Змій (Богдан) спокусив , а потім зник
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 18:42

  prodigy написав:
  pesikot написав:Тепер МСЄК ... "терзают смутные сомнения"

що тепер нічого не помічати? президент каже-що "це реально внутрішній ворог"

Да треба помічати, треба про це казати і щось робити ...

Але ж ... воно стає тільки гірше після таких "реформ" і проблема не вирішується

Я вважаю, що після такої "реформи", буде налаштована чітка негласна система поборів, з передачею бабла знизу до самого верху
Расцінки, скільки, кому, на яких рівнях буде йти відсоток

Ось я про що
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 18:45

Податківиця-"слуга" Хотенко позичила майже 3 млн грн у 12-річного сина та отримала дві квартири в подарунок від матері - громадянки РФ :lol:

Олена Хотенко - є депутатом Рівненської міськради від "Слуги народу". Із серпня 2024-го "слуга" з Рівненської міськради керує податковою Сумської області. 8)

Як зазначає голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець, також Хотенко займається волонтерством і є експерткою з питань фіскальної політики. :lol:

https://censor.net/ua/news/3516213/rozs ... tnogo_syna

дякуємо успішним маргіналам за вибір 2019 :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 18:50

  prodigy написав:а новин сьогодні цікавих достатньо))

Забагато фейкових "інвалідів": Зеленський видав указ про реформу всієї системи МСЕК


Ой біда, "тарифи" МСЕК знову зростуть.
Тепер реальному інваліду буде нереально оформити інвалідність. Не потяне фінансово. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 18:51

За минулий рік українці купили у Польщі 7700 квартир
Загальна площа придбаної нерухомості – майже 380 тис. м²
https://zaxid.net/ukrayintsi_kupili_may ... k_n1596204

певно будуть здавати пшекам, а самі сі вернут відбудовувати неньку :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 19:04

А що, всі вже забули? :D що вирішили у 23-му році Хтось потужно на камеру імітує діяльність
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 19:24

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:самому тяжко додуматися, чи має товаріщ політрук на політінформації розтлумачити політку партії

Це ти живеш у світі, де на інфі без будь-яких об'єктивних даних (навіть посадовця не названо) або *сам додумаєшся*, або *політрук має розтлумачити*.

Те, що ти обрав для себе на пустому місці *самому додумуватися* не означає, що ти далеко уйшов від отих, кому *політрук повинен розтлумачити*. Одного рівня...

Правда, ти чомусь ще розтлумачення політрука Соскіна потребуєш)))

навіщо тоді задаєш провокаційні запитання? підпрацьовуєш провокатором?

Дивний ти.
Спочатку хрєнь про потребу розтлумачення замполітом встромив.
Тепер про провокативність питання затулив.
В чому провокативність? Напруж булки та аргументуй, якщо претензію отаку висуваєш.

Є стаття на євроінтенрейшен.
Цілком логічне питання появи отаких спогадів саме зараз -- до виборів в Грузії автор вигадав чи справді отаке було?
Може в кого є додаткова інфо або міркування на підтвердження першого чи другого варіанту причини.
Провокація в чому?

А ти замість предмету, на який я звернув увагу, поліз до мене.
Бачиш - ти знов одну строчку дурних претензій сунеш...
Ти собі тоді питання задай "може підпрацьовуєш провокатором?"
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 19:29

  d44 написав:А що, всі вже забули? :D що вирішили у 23-му році Хтось потужно на камеру імітує діяльність

"Боже, як невдобно вийшло" (с) анекдот )
pesikot
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