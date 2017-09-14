У 2024 році 64 посадовці медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще 9 осіб уже засуджено. Було скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність, оформлених за фіктивними документами.
Про це сказав голова Служби безпеки України Василь Малюк за підсумками засідання РНБО. Він повідомив, що скасовано 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів, щоб людина не потрапила під мобілізацію. Крім того, СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями. На сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2,4 тис. таких осіб.
"Служба безпеки системно протидіє загрозам державній безпеці, зокрема тим, які шкодять обороноздатності країни. В тому числі – активно відпрацьовує факти зловживань у системі МСЕК, які вкрай негативно впливають на мобілізаційні процеси. Вже маємо результати і будемо надалі максимально жорстко протидіяти подібним ганебним явищам", – підкреслив Малюк.
flyman написав:самому тяжко додуматися, чи має товаріщ політрук на політінформації розтлумачити політку партії
Це ти живеш у світі, де на інфі без будь-яких об'єктивних даних (навіть посадовця не названо) або *сам додумаєшся*, або *політрук має розтлумачити*.
Те, що ти обрав для себе на пустому місці *самому додумуватися* не означає, що ти далеко уйшов від отих, кому *політрук повинен розтлумачити*. Одного рівня...
Правда, ти чомусь ще розтлумачення політрука Соскіна потребуєш)))
навіщо тоді задаєш провокаційні запитання? підпрацьовуєш провокатором?
Дивний ти. Спочатку хрєнь про потребу розтлумачення замполітом встромив. Тепер про провокативність питання затулив. В чому провокативність? Напруж булки та аргументуй, якщо претензію отаку висуваєш.
Є стаття на євроінтенрейшен. Цілком логічне питання появи отаких спогадів саме зараз -- до виборів в Грузії автор вигадав чи справді отаке було? Може в кого є додаткова інфо або міркування на підтвердження першого чи другого варіанту причини. Провокація в чому?
А ти замість предмету, на який я звернув увагу, поліз до мене. Бачиш - ти знов одну строчку дурних претензій сунеш... Ти собі тоді питання задай "може підпрацьовуєш провокатором?"