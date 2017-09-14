От не можу знайти гарну статтю на сайті українських націоналістів. Де автор на доволі високому аналітичному рівні дуже чітко пояснив і показав: - якщо рфія візьме під контроль Україну і наблизиться до кордону НАТО (через Україну), то НАТО буде вимушено військовим шляхом відсувати отаку загрозу; - і навпаки: якщо Україна піде в НАТО, то треба готуватися до військового нападу рфії.
І що це цілком природньо та логічно. Не пам'ятаю дату, але стаття автора до 2014 року. Я викладав тут і цитату, і посилання.
Треба було читати українських націоналістів... Тоді б не здивувався нападу рфії в 2014. І не вірив би в те, що зелені чоловічки через час зберуть речі та підуть самі. Впевнений був на 99,999%.
Чому таких думок, як в укрнаціоналістів, не було в посадовців, в обов'язках яких відповідальність за обороноздатність тощо держави? Хз...