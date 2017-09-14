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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10559105601056110562

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 19:38

andrijk777

От не можу знайти гарну статтю на сайті українських націоналістів.
Де автор на доволі високому аналітичному рівні дуже чітко пояснив і показав:
- якщо рфія візьме під контроль Україну і наблизиться до кордону НАТО (через Україну), то НАТО буде вимушено військовим шляхом відсувати отаку загрозу;
- і навпаки: якщо Україна піде в НАТО, то треба готуватися до військового нападу рфії.

І що це цілком природньо та логічно.
Не пам'ятаю дату, але стаття автора до 2014 року.
Я викладав тут і цитату, і посилання.

Треба було читати українських націоналістів... Тоді б не здивувався нападу рфії в 2014.
І не вірив би в те, що зелені чоловічки через час зберуть речі та підуть самі. Впевнений був на 99,999%.

Чому таких думок, як в укрнаціоналістів, не було в посадовців, в обов'язках яких відповідальність за обороноздатність тощо держави? Хз...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 19:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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А я вангував пару днів тому.. тікати треба своєчасно, поки не закрили. Заяву про звільнення писати з Європи.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 19:56

  Hotab написав:А я вангував пару днів тому.. тікати треба своєчасно, поки не закрили. Заяву про звільнення писати з Європи.

в Європу шлях для них закритий. їм заблокують все що можна. вони і неділі там не протягнуть. таким тільки на росію, білорусь тікать
Бетон
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