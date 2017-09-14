От не можу знайти гарну статтю на сайті українських націоналістів. Де автор на доволі високому аналітичному рівні дуже чітко пояснив і показав: - якщо рфія візьме під контроль Україну і наблизиться до кордону НАТО (через Україну), то НАТО буде вимушено військовим шляхом відсувати отаку загрозу; - і навпаки: якщо Україна піде в НАТО, то треба готуватися до військового нападу рфії.
І що це цілком природньо та логічно. Не пам'ятаю дату, але стаття автора до 2014 року. Я викладав тут і цитату, і посилання.
Треба було читати українських націоналістів... Тоді б не здивувався нападу рфії в 2014. І не вірив би в те, що зелені чоловічки через час зберуть речі та підуть самі. Впевнений був на 99,999%.
Чому таких думок, як в укрнаціоналістів, не було в посадовців, в обов'язках яких відповідальність за обороноздатність тощо держави? Хз...
А який толк з тих статей укрнаціоналістів? Треба було читати кому? Ось вам і треба було читати в 2014 і виносити на цей форум. Обговорювати це.
Окрім того ви сильно перебільшуєте значення "думки". Мало мати думку, потрібно вміти зацікавити/переконати її інших людей. Ось ці укрнаціоналісти могли б переконати жителя Донецька в своїх ідеях - непевно ні.
andrijk777 написав:А який толк з тих статей укрнаціоналістів? Треба було читати кому? Ось вам і треба було читати в 2014 і виносити на цей форум. Обговорювати це.
Окрім того ви сильно перебільшуєте значення "думки". Мало мати думку, потрібно вміти зацікавити/переконати її інших людей. Ось ці укрнаціоналісти могли б переконати жителя Донецька в своїх ідеях - непевно ні.
Дик, я за себе і написав. Що мені треба було отоді це взнати і не був тоді отак здивований.
Але головне не мені, а отим посадовцям, у яких в прямих функціональних посадових обов'язках є - відповідають за ... держави. В мене цікавитись взнавати є лише типу хоббі тимчасового. А вони за безпосередньо це гроші, пільги отримують. Робота. В них і інструменти впливу на маси, на суспільство, на інших посадовців.
Україна готова до обговорення всіх можливих варіантів вирішення конфлікту, за умови дотримання міжнародного права і поваги до її територіальної цілісності, – Єрмак.
БРИКС у Казані якусь свою формулу миру виведе. Пишуть, що вона буде оприлюднена у підсумковій декларації саміту. Гадаю, що це китайська формула, можливо трохи з поправками. Цікаво, хто підпишеться під цим із 33 країн-учасниць? Невже Ердоган підпише?
Україна готова до обговорення всіх можливих варіантів вирішення конфлікту, за умови дотримання міжнародного права і поваги до її територіальної цілісності, – Єрмак.
БРИКС у Казані якусь свою формулу миру виведе. Пишуть, що вона буде оприлюднена у підсумковій декларації саміту. Гадаю, що це китайська формула, можливо трохи з поправками. Цікаво, хто підпишеться під цим із 33 країн-учасниць? Невже Ердоган підпише?
По барабану це рфії.
Ключове - з оркостану не вдалося зробити країну-ізгоя. І навіть Ердоган туди поперся. Мудень... А оце і овсі дніще: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... briks.html За його словами, «генеральний секретар бере участь у саміті БРІКС, як він це робив раніше в Південній Африці, оскільки це є стандартною практикою для участі в засіданнях організацій з великою кількістю важливих держав-членів, таких як G7 та G20», Гак додав, що «ця зустріч має велике значення для роботи ООН з країнами БРІКС, що представляють близько половини населення земної кулі», і генсек скористається можливістю провести низку двосторонніх зустрічей з лідерами, котрі візьмуть участь у саміті. ____________________ І навіть отака відмазка не міняє суті: *«Що стосується вашого запитання про зустріч з президентом Путіним, то генеральний секретар підтвердить свою добре відому позицію стосовно війни в Україні та умов справедливого миру, заснованого на Статуті ООН, міжнародному праві та резолюціях ООН», - наголосив заступник речника.*
Стандартна практика((( І пофіг, що ситуація не стандартна.