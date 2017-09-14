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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1056010561105621056310564>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 19:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зображення

А я вангував пару днів тому.. тікати треба своєчасно, поки не закрили. Заяву про звільнення писати з Європи.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 19:56

  Hotab написав:А я вангував пару днів тому.. тікати треба своєчасно, поки не закрили. Заяву про звільнення писати з Європи.

в Європу шлях для них закритий. їм заблокують все що можна. вони і неділі там не протягнуть. таким тільки на росію, білорусь тікать
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 20:14

  Бетон написав:
  Hotab написав:А я вангував пару днів тому.. тікати треба своєчасно, поки не закрили. Заяву про звільнення писати з Європи.

в Європу шлях для них закритий. їм заблокують все що можна. вони і неділі там не протягнуть. таким тільки на росію, білорусь тікать

Так через це, ти все ще в Україні ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 20:15

  detroytred написав:andrijk777

От не можу знайти гарну статтю на сайті українських націоналістів.
Де автор на доволі високому аналітичному рівні дуже чітко пояснив і показав:
- якщо рфія візьме під контроль Україну і наблизиться до кордону НАТО (через Україну), то НАТО буде вимушено військовим шляхом відсувати отаку загрозу;
- і навпаки: якщо Україна піде в НАТО, то треба готуватися до військового нападу рфії.

І що це цілком природньо та логічно.
Не пам'ятаю дату, але стаття автора до 2014 року.
Я викладав тут і цитату, і посилання.

Треба було читати українських націоналістів... Тоді б не здивувався нападу рфії в 2014.
І не вірив би в те, що зелені чоловічки через час зберуть речі та підуть самі. Впевнений був на 99,999%.

Чому таких думок, як в укрнаціоналістів, не було в посадовців, в обов'язках яких відповідальність за обороноздатність тощо держави? Хз...

А який толк з тих статей укрнаціоналістів?
Треба було читати кому?
Ось вам і треба було читати в 2014 і виносити на цей форум. Обговорювати це.

Окрім того ви сильно перебільшуєте значення "думки". Мало мати думку, потрібно вміти зацікавити/переконати її інших людей. Ось ці укрнаціоналісти могли б переконати жителя Донецька в своїх ідеях - непевно ні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 20:30

:roll:

Україна готова до обговорення всіх можливих варіантів вирішення конфлікту, за умови дотримання міжнародного права і поваги до її територіальної цілісності, – Єрмак.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 20:30

  andrijk777 написав:А який толк з тих статей укрнаціоналістів?
Треба було читати кому?
Ось вам і треба було читати в 2014 і виносити на цей форум. Обговорювати це.

Окрім того ви сильно перебільшуєте значення "думки". Мало мати думку, потрібно вміти зацікавити/переконати її інших людей. Ось ці укрнаціоналісти могли б переконати жителя Донецька в своїх ідеях - непевно ні.

Дик, я за себе і написав.
Що мені треба було отоді це взнати і не був тоді отак здивований.

Але головне не мені, а отим посадовцям, у яких в прямих функціональних посадових обов'язках є - відповідають за ... держави.
В мене цікавитись взнавати є лише типу хоббі тимчасового.
А вони за безпосередньо це гроші, пільги отримують. Робота.
В них і інструменти впливу на маси, на суспільство, на інших посадовців.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 20:47

  Xenon написав::roll:

Україна готова до обговорення всіх можливих варіантів вирішення конфлікту, за умови дотримання міжнародного права і поваги до її територіальної цілісності, – Єрмак.

БРИКС у Казані якусь свою формулу миру виведе. Пишуть, що вона буде оприлюднена у підсумковій декларації саміту. Гадаю, що це китайська формула, можливо трохи з поправками. Цікаво, хто підпишеться під цим із 33 країн-учасниць? Невже Ердоган підпише?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 21:07

  fler написав:
  Xenon написав::roll:

Україна готова до обговорення всіх можливих варіантів вирішення конфлікту, за умови дотримання міжнародного права і поваги до її територіальної цілісності, – Єрмак.

БРИКС у Казані якусь свою формулу миру виведе. Пишуть, що вона буде оприлюднена у підсумковій декларації саміту. Гадаю, що це китайська формула, можливо трохи з поправками. Цікаво, хто підпишеться під цим із 33 країн-учасниць? Невже Ердоган підпише?

По барабану це рфії.

Ключове - з оркостану не вдалося зробити країну-ізгоя.
І навіть Ердоган туди поперся. Мудень...
А оце і овсі дніще:
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... briks.html
За його словами, «генеральний секретар бере участь у саміті БРІКС, як він це робив раніше в Південній Африці, оскільки це є стандартною практикою для участі в засіданнях організацій з великою кількістю важливих держав-членів, таких як G7 та G20»,
Гак додав, що «ця зустріч має велике значення для роботи ООН з країнами БРІКС, що представляють близько половини населення земної кулі», і генсек скористається можливістю провести низку двосторонніх зустрічей з лідерами, котрі візьмуть участь у саміті.
____________________
І навіть отака відмазка не міняє суті:
*«Що стосується вашого запитання про зустріч з президентом Путіним, то генеральний секретар підтвердить свою добре відому позицію стосовно війни в Україні та умов справедливого миру, заснованого на Статуті ООН, міжнародному праві та резолюціях ООН», - наголосив заступник речника.*

Стандартна практика(((
І пофіг, що ситуація не стандартна.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 21:09

  fler написав:
  Бетон написав:Якщо тебе турбує корупція в країні - чемодан - вокзал - Варшава


Бетон, ми тут стільки чули про твій відїзд... а шо це ти досі в Україні? Коли вже на Варшаву?))

Країна має знати своїх героїв:
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 21:22

  jump написав: За минулий рік українці купили у Польщі 7700 квартир
Загальна площа придбаної нерухомості – майже 380 тис. м²
https://zaxid.net/ukrayintsi_kupili_may ... k_n1596204

певно будуть здавати пшекам, а самі сі вернут відбудовувати неньку :lol:
Що таке 7700 квартир за рік? Тільки біженців там 965000+.... Нехай квартира на 3 то купили житло 23 000 осіб що становить 2,4% ..кожен сороковий....
budivelnik
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