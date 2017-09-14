от і узнаємо, що нас чекає
Сибіга провів закриту зустріч з президентом Туреччини Ердоганом
|
|
|
Додано: Вів 22 жов, 2024 21:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 22 жов, 2024 21:47
они же и обвалят польский рынок недвижимости когда резко станут продавать.
так читайте сейчас, когда по их мнению закончится война? или все ванги задним числом. Вопрос из разряда почему не один ясновидящий не выиграл в лотерею.
Додано: Вів 22 жов, 2024 21:58
ти живеш в світі, де лише одні хабарники?.. погано тобі. в світ моїх знайомих люди гроші заробляють.
а як поламати гарантовано систему - питання цікаве. але це можливо, ми в цьому сенсі не унікальна нація. але так 70 років розвитку втратили, ще й отримали певні погані звички.
Додано: Вів 22 жов, 2024 21:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Стефанішина: Команда Зеленського принесла очищення в систему влади. Він став феноменом європейської політики
Віцепрем’єрка – міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що команда президента Володимира Зеленського принесла очищення в систему влади, нову культуру. Про це вона сказала в інтерв’ю Наталії Мосейчук.
“Ми забуваємо кілька важливих речей. Перше, президент Зеленський до президентства не мав ніякого стосунку ні до влади, ні до держактивів. Він не займав ніяких посад, тобто він абсолютно не зв’язаний усім минулим, про яке ми говоримо. Та команда (Зеленського. – Ред.) – це можливо не ідеальна команда, не команда мрії, але вона принесла очищення в систему влади, нову культуру. Для мене феноменом було, що його (Зеленського. – Ред.) обожнювали всі європейські лідери, просто за замовчуванням. Його обожнювали, хотіли спілкуватися, налагоджувати стосунки, тому що він став феноменом європейської політики та демократії”, – сказала вона.
За словами Стефанішиної, не вважалось нормальним, що в демократичній країні за одну людину зможуть віддати 73% голосів.
“Це був такий цікавий феномен. Ми не маємо права про це забувати. І за цей час він з точки зору своїх переконань не змінився. Не все ідеально в державі”, – додала віцепрем’єрка.
Додано: Вів 22 жов, 2024 22:23
Событиям 2014 я не удивлялся. А вот полномасштабного в 2022 не ожидал.
Это как раз понятно.
"Ситуація не стандартна" для нас. Для мира ничего особо нового - не в первый раз и не в последний.
Додано: Вів 22 жов, 2024 22:25
Яким би ганебним явищем не виглядала прокурорська історія про інвалідність..
Але на мій погляд це черговий пшик...., така собі технологія відвертання уваги.
Отже
перевірили 9000 декларацій прокурорів( з 9200 існуючих станом на 2024 рік), знайшли близько 1800 інвалідів....
Проценти звичайно зашкальні - 20%.... ,
в той час коли в Україні всього 3 млн інвалідів на 40 млн населення(7,5%)
А тепер просто давайте глянемо в грошах.
Припущення з довідника стеля.
В Україні
- 10,3 млн пенсіонерів з середньою 5816 =59,9млрд грн/місяць
-1800 фіктивних інвалідів по 50 000 =0,09млрд грн
Тепер уявимо таку фантазію , що всі незаконні прокурорські інваліди ПОГОДИЛИСЬ що їх пенсії фіктивні і без втручання БЕБ СБУ і суду - погодились з зняттям інвалідності.
Що зміниться?
Отже - було 5816
стало (59,9+0,09)/10,3млн=5825....
Отже від цієї дії середньостатистичний отримає плюс цілих 9 грн/місяць...( це приумові що на розвінчання цих інвалідів-прокурорів не буде витрачено ні копійки)
Так справедливість ( віртуальна) досягнена
А ефективність ?
Тому ще раз
На моє тверде переконання
але пошуки абсолютної справедливості наносять Україні в рази більше шкоди ніж війна з педерацією.
Додано: Вів 22 жов, 2024 22:27
не знаю как ракеты а масло на болотах уже закончилось
Додано: Вів 22 жов, 2024 22:29
Ну и всякие мелочи
Додано: Вів 22 жов, 2024 22:37
А ви не помітили, що я читаю всіх...
І саме для того, щоб в тоннах інформації знаходити брил'янти.
В даному випадку отим брил'янтом був принцип, який сформулював, аргументував автор отої статті.
І не заднім числом, а навпаки.
З.и. ви не побачили різниці!!!
Коли скінчиться війна - зараз купа прогнозистів з прогнозами. Обгрунтуваннями. Купа куп....
А мова була про що? Про те, що отой автор зробив і обгрунтував війну, коли про її можливість ніхто не те що не заікався, навіть думок не було. Можливістю події навіть не пахло.
(Ну може там ще Дудаєв і пара осіб. Які теж не були на слуху з отаким прогнозом).
Не знаю...як ви не помічаєте нюансів, різниці по суті, а постійно заганяєте все в стандартний шаблон і на підставі цього звісно отримуєте картинко, що опонент, м'яко кажучи, десь рівня учня молодших класів.
Це вже десь п'ятий отакий випадок)))
Додано: Вів 22 жов, 2024 22:44
а то что утонет титаник было написано Морганом Робертсоном в новелле Крушение "Титана" в 1898 году
жду от вас эмоции восторга... или он у вас избирательный?
вот именно. А когда она закончится найдётся никому не известная ванга чей прогноз окажется ближе всех. Но тогда его ценность будет равна нулю, а сейчас имя этой ванги неизвестно. Вот такая диллема.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 22 жов, 2024 22:50, всього редагувалось 2 разів.
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|