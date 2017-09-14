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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10561105621056310564>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 21:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Невже Ердоган підпише?
от і узнаємо, що нас чекає
Сибіга провів закриту зустріч з президентом Туреччини Ердоганом
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 21:47

  jump написав: За минулий рік українці купили у Польщі 7700 квартир
Загальна площа придбаної нерухомості – майже 380 тис. м²
https://zaxid.net/ukrayintsi_kupili_may ... k_n1596204

певно будуть здавати пшекам, а самі сі вернут відбудовувати неньку :lol:

они же и обвалят польский рынок недвижимости когда резко станут продавать.
  detroytred написав:Треба було читати українських націоналістів... Тоді б не здивувався нападу рфії в 2014.
так читайте сейчас, когда по их мнению закончится война? или все ванги задним числом. Вопрос из разряда почему не один ясновидящий не выиграл в лотерею.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 21:58

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:а новин сьогодні цікавих достатньо))

Забагато фейкових "інвалідів": Зеленський видав указ про реформу всієї системи МСЕК


Ой біда, "тарифи" МСЕК знову зростуть.
Тепер реальному інваліду буде нереально оформити інвалідність. Не потяне фінансово. :D :D

ти живеш в світі, де лише одні хабарники?.. погано тобі. в світ моїх знайомих люди гроші заробляють.

а як поламати гарантовано систему - питання цікаве. але це можливо, ми в цьому сенсі не унікальна нація. але так 70 років розвитку втратили, ще й отримали певні погані звички.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 21:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Стефанішина: Команда Зеленського принесла очищення в систему влади. Він став феноменом європейської політики

Віцепрем’єрка – міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що команда президента Володимира Зеленського принесла очищення в систему влади, нову культуру. Про це вона сказала в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

“Ми забуваємо кілька важливих речей. Перше, президент Зеленський до президентства не мав ніякого стосунку ні до влади, ні до держактивів. Він не займав ніяких посад, тобто він абсолютно не зв’язаний усім минулим, про яке ми говоримо. Та команда (Зеленського. – Ред.) – це можливо не ідеальна команда, не команда мрії, але вона принесла очищення в систему влади, нову культуру. Для мене феноменом було, що його (Зеленського. – Ред.) обожнювали всі європейські лідери, просто за замовчуванням. Його обожнювали, хотіли спілкуватися, налагоджувати стосунки, тому що він став феноменом європейської політики та демократії”, – сказала вона.

За словами Стефанішиної, не вважалось нормальним, що в демократичній країні за одну людину зможуть віддати 73% голосів.

“Це був такий цікавий феномен. Ми не маємо права про це забувати. І за цей час він з точки зору своїх переконань не змінився. Не все ідеально в державі”, – додала віцепрем’єрка.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 22:23

  detroytred написав:...............
Треба було читати українських націоналістів... Тоді б не здивувався нападу рфії в 2014.
І не вірив би в те, що зелені чоловічки через час зберуть речі та підуть самі. Впевнений був на 99,999%.

Событиям 2014 я не удивлялся. А вот полномасштабного в 2022 не ожидал.

Чому таких думок, як в укрнаціоналістів, не було в посадовців, в обов'язках яких відповідальність за обороноздатність тощо держави? Хз...
Это как раз понятно.

Стандартна практика(((
І пофіг, що ситуація не стандартна.
"Ситуація не стандартна" для нас. Для мира ничего особо нового - не в первый раз и не в последний.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 22:25

Яким би ганебним явищем не виглядала прокурорська історія про інвалідність..
Але на мій погляд це черговий пшик...., така собі технологія відвертання уваги.
Отже
перевірили 9000 декларацій прокурорів( з 9200 існуючих станом на 2024 рік), знайшли близько 1800 інвалідів....
Проценти звичайно зашкальні - 20%.... ,
в той час коли в Україні всього 3 млн інвалідів на 40 млн населення(7,5%)

А тепер просто давайте глянемо в грошах.
Припущення з довідника стеля.
В Україні
- 10,3 млн пенсіонерів з середньою 5816 =59,9млрд грн/місяць
-1800 фіктивних інвалідів по 50 000 =0,09млрд грн

Тепер уявимо таку фантазію , що всі незаконні прокурорські інваліди ПОГОДИЛИСЬ що їх пенсії фіктивні і без втручання БЕБ СБУ і суду - погодились з зняттям інвалідності.
Що зміниться?
Отже - було 5816
стало (59,9+0,09)/10,3млн=5825....
Отже від цієї дії середньостатистичний отримає плюс цілих 9 грн/місяць...( це приумові що на розвінчання цих інвалідів-прокурорів не буде витрачено ні копійки)
Так справедливість ( віртуальна) досягнена
А ефективність ?

Тому ще раз
На моє тверде переконання
але пошуки абсолютної справедливості наносять Україні в рази більше шкоди ніж війна з педерацією.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 22:27

не знаю как ракеты а масло на болотах уже закончилось

Сливочное масло убирают с полок питерских магазинов из-за воровства и дефицита — местные СМИ

Сейчас на месте масла в магазинах остались только ценники, чтобы получить масло нужно обратиться к сотрудникам.

Ранее производители объявили о сокращении поставок, повышении цен и приостановке производства.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 22:29

Ну и всякие мелочи
На поле боя все еще выглядит мрачно. Россия добивается значительного прогресса, одновременно наступая в нескольких точках вдоль 1000-километровой линии фронта, несмотря на ошеломляюще высокие потери, которые, по американским оценкам, уже превысили 600 000 убитых и раненых. Россия находится в процессе окружения Покровска, важного логистического узла на востоке Украины, и продвигается дальше на юг, взяв под контроль высоты вокруг Вугледара.

Высокопоставленный украинский чиновник говорит, что следующей целью России может стать наступление на город Запорожье, крупный промышленный центр на юге Украины, расположенный недалеко от оккупированной Россией атомной электростанции. Тот же источник предполагает, что Россия, возможно, уже вернула себе около половины территории, которую Украина захватила в Курской области в августе 2024 года, что является единственным значительным наступлением Украины после провалившегося контрнаступления 2023 года.

https://www.economist.com/europe/2024/1 ... imir-putin
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 22:37

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Треба було читати українських націоналістів... Тоді б не здивувався нападу рфії в 2014.
так читайте сейчас, когда по их мнению закончится война? или все ванги задним числом. Вопрос из разряда почему не один ясновидящий не выиграл в лотерею.

А ви не помітили, що я читаю всіх...
І саме для того, щоб в тоннах інформації знаходити брил'янти.

В даному випадку отим брил'янтом був принцип, який сформулював, аргументував автор отої статті.
І не заднім числом, а навпаки.

З.и. ви не побачили різниці!!!
Коли скінчиться війна - зараз купа прогнозистів з прогнозами. Обгрунтуваннями. Купа куп....
А мова була про що? Про те, що отой автор зробив і обгрунтував війну, коли про її можливість ніхто не те що не заікався, навіть думок не було. Можливістю події навіть не пахло.
(Ну може там ще Дудаєв і пара осіб. Які теж не були на слуху з отаким прогнозом).

Не знаю...як ви не помічаєте нюансів, різниці по суті, а постійно заганяєте все в стандартний шаблон і на підставі цього звісно отримуєте картинко, що опонент, м'яко кажучи, десь рівня учня молодших класів.
Це вже десь п'ятий отакий випадок)))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 22:44

  detroytred написав:З.и. ви не побачили різниці!!!
Коли скінчиться війна - зараз купа прогнозистів з прогнозами. Обгрунтуваннями. Купа куп....
А мова була про що? Про те, що отой автор зробив і обгрунтував війну, коли про її можливість ніхто не те що не заікався, навіть думок не було.
а то что утонет титаник было написано Морганом Робертсоном в новелле Крушение "Титана" в 1898 году
роман был написан ещё до того, как «Титаник» был построен, между вымышленным «Титаном» и реальным судном есть некоторые сходства, показавшиеся сверхъестественными и растиражированные прессой после переиздания книги в 1912 году. Как и «Титаник», вымышленный корабль затонул в апреле в Северной Атлантике, и на всех его пассажиров не хватило спасательных шлюпок. Есть также сходство в размерах судов («Титан» достигает в длину 800 футов (244 м), «Титаник» — 882 фута и 9 дюймов (269 м)), скорости (25 узлов и 75 000 л.с. в книге и 23 узла и 55 000 л.с. у «Титаника») и спасательном оборудовании (в книге 24 на 500 человек и 20 на 1178 человек на «Титанике»). После гибели «Титаника» многие люди называли Робертсона ясновидящим, что тот отрицал
жду от вас эмоции восторга... или он у вас избирательный?
  detroytred написав:Коли скінчиться війна - зараз купа прогнозистів з прогнозами. Обгрунтуваннями. Купа куп....
вот именно. А когда она закончится найдётся никому не известная ванга чей прогноз окажется ближе всех. Но тогда его ценность будет равна нулю, а сейчас имя этой ванги неизвестно. Вот такая диллема.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 22 жов, 2024 22:50, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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