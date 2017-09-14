Wirująświatła написав:а то что утонет титаник было написано Морганом Робертсоном в новелле Крушение "Титана" в 1898 году
З яким обгрунтуванням?
Тому що назва Тітанік, тому що корабель залізний, тому що маршрут, ...
Які обгрунтування?
Власне це корінець, принцип, брил'янт.
А не сам влучний прогноз.
І до чого ви притулили розповідь про якийсь корабель? Де аналогія з прогнозом стосовно конкретних країн? Тобто конкретних суб'єктів.
Ви розумієте, що Блінкен у тому році прямо заявив, що - ми не можемо допустити наближення роісі до нашого кордону (через захоплення України).
Фактично це слова отого автора статті...
А росся ще й практично підтвердила.