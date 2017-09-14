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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10561105621056310564

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 22:48

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:З.и. ви не побачили різниці!!!
Коли скінчиться війна - зараз купа прогнозистів з прогнозами. Обгрунтуваннями. Купа куп....
А мова була про що? Про те, що отой автор зробив і обгрунтував війну, коли про її можливість ніхто не те що не заікався, навіть думок не було.
а то что утонет титаник было написано Морганом Робертсоном в новелле Крушение "Титана" в 1898 году

З яким обгрунтуванням?
Тому що назва Тітанік, тому що корабель залізний, тому що маршрут, ...
Які обгрунтування?
Власне це корінець, принцип, брил'янт.
А не сам влучний прогноз.

І до чого ви притулили розповідь про якийсь корабель? Де аналогія з прогнозом стосовно конкретних країн? Тобто конкретних суб'єктів.

Ви розумієте, що Блінкен у тому році прямо заявив, що - ми не можемо допустити наближення роісі до нашого кордону (через захоплення України).
Фактично це слова отого автора статті...
А росся ще й практично підтвердила.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 22 жов, 2024 22:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 22:54

  detroytred написав:Які обгрунтування?
я хорошо помню швеца накануне вторжения как он ОЧЕНЬ УМНО И ОБОСНОВАННО доказывал что вторжения не будет. Загуглите Швец. Ютуб февраль 2022.

к чему это я? Если бы вторжения не было, так же нашелся бы форумчанин который бы нахваливал Швеца за ум и проницательность. Делайте разные прогнозы, обязательно обосновывайте и возможно какой нибудь сбудется)
  detroytred написав:Де аналогія з прогнозом стосовно конкретних країн? Тобто конкретних суб'єктів.
если вы её не увидели значит такой нейронной связи в вашем мозге нет.
  detroytred написав:що Блінкен у тому році прямо заявив, що - ми не можемо допустити наближення роісі до нашого кордону (через захоплення України).
и где войско Блинкена вместо бусификации хромых/слепых и полудохлых? трепло он, так и передайте.
Wirująświatła
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