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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 22 жов, 2024 22:54
detroytred написав:
Які обгрунтування?
я хорошо помню швеца накануне вторжения как он ОЧЕНЬ УМНО И ОБОСНОВАННО доказывал что вторжения не будет. Загуглите Швец. Ютуб февраль 2022.
к чему это я? Если бы вторжения не было, так же нашелся бы форумчанин который бы нахваливал Швеца за ум и проницательность. Делайте разные прогнозы, обязательно обосновывайте и возможно какой нибудь сбудется)
detroytred написав:
Де аналогія з прогнозом стосовно конкретних країн? Тобто конкретних суб'єктів.
если вы её не увидели значит такой нейронной связи в вашем мозге нет.
detroytred написав:
що Блінкен у тому році прямо заявив, що - ми не можемо допустити наближення роісі до нашого кордону (через захоплення України).
и где войско Блинкена вместо бусификации хромых/слепых и полудохлых? трепло он, так и передайте. Хотите совет? Слушайте Шольца. Остальные скажут что угодно ради рейтинга/сенсации/ или чтобы о них написали все СМИ.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 22 жов, 2024 23:02, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 23:00
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Які обгрунтування?
я хорошо помню швеца накануне вторжения как он ОЧЕНЬ УМНО И ОБОСНОВАННО доказывал что вторжения не будет. Загуглите Швец. Ютуб февраль 2022.
к чему это я? Если бы вторжения не было, так же нашелся бы форумчанин который бы нахваливал Швеца за ум и проницательность. Делайте разные прогнозы, обязательно обосновывайте и возможно какой нибудь сбудется)
Мені повторювати вище вже написане?))
Да мільйон прогнозів було, що не буде вторгнення, буде вторгнення.
Це обговорювали всі...
А мова про те, коли ніхто навіть не припускає можливості події. Повна тиша про це.
А якийсь чел піднімає, обгрунтовано доводить.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 23:02
detroytred написав:
А мова про те, коли ніхто навіть не припускає можливості події. Повна тиша про це.
ну я допускал когда сбежал чивакуня и шо? уже ж обо всём договорились и тут он сбегает. Ясно что не просто так. И не на острова куда то, а к Путину.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 22 жов, 2024 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 23:03
Wirująświatła написав:
если вы её не увидели значит такой нейронной связи в вашем мозге нет.
Може й нема. Це неважливо.
Прочитати ваш текст, де ви вкажете цей зв'язок, я можу без проблем.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 23:05
Wirująświatła написав: detroytred написав:
А мова про те, коли ніхто навіть не припускає можливості події. Повна тиша про це.
ну я допускал когда сбежал чивакуня и шо?
Ви тролите?
Стаття задовго до 2014 року. Я на це вказав вже.
Ну дійсно... знов заганяєте під зручні вам умови.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 23:07
detroytred написав: Wirująświatła написав:
если вы её не увидели значит такой нейронной связи в вашем мозге нет.
Може й нема. Це неважливо.
Прочитати ваш текст, де ви вкажете цей зв'язок, я можу без проблем.
вот венок упавший на януковича. его можно интерпретировать как большую беду, которую со своей головы (майдан) он переложил на нашу (аннексия Крыма, война на Донбассе). на медведева венок не упал, хотя по виду они одинаковые и на обои дул одинаковый ветер.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 22 жов, 2024 23:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 23:09
Wirująświatła написав:
и где войско Блинкена вместо бусификации хромых/слепых и полудохлых? трепло он, так и передайте. Хотите совет? Слушайте Шольца. Остальные скажут что угодно ради рейтинга/сенсации/ или чтобы о них написали все СМИ.
Ви тролите?
Навіщо військо Блінкена, якщо в найгіршому випадку - по Дніпру.
В найфантастичному -- макс. до західних областей України.
Ви читаєте всю думку чи реагуєте на шматки і словосполучення?
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Додано: Вів 22 жов, 2024 23:11
detroytred написав:
Блінкен у тому році прямо заявив, що - ми не можемо допустити наближення роісі до нашого кордону (через захоплення України).
detroytred написав:
Навіщо військо Блінкена,
допустить не могут и войска ввести тоже не могут. А что могут?
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Додано: Вів 22 жов, 2024 23:11
Wirująświatła написав: detroytred написав: Wirująświatła написав:
если вы её не увидели значит такой нейронной связи в вашем мозге нет.
Може й нема. Це неважливо.
Прочитати ваш текст, де ви вкажете цей зв'язок, я можу без проблем.
вот венок упавший на януковича. его можно интерпретировать как большую беду, которую со своей головы (майдан) он переложил на нашу (аннексия Крыма, война на Донбассе). на путина венок не упал, хотя по виду они одинаковые и на обои дул одинаковый ветер.
Предметом була аналогія кораблів з війною Україна-рфія.
Навіщо тепер ще новий предмет?
За отой поясніть.
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detroytred
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Додано: Вів 22 жов, 2024 23:13
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Блінкен у тому році прямо заявив, що - ми не можемо допустити наближення роісі до нашого кордону (через захоплення України).
detroytred написав:
Навіщо військо Блінкена,
допустить не могут и войска ввести тоже не могут. А что могут?
До чого тут ввід військ або що можуть?
Предметом було інше.
Наближення - це вихід рфії на західний кордон України. Тобто повний захват.
Його партнери відворотили. 99,9999%.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 22 жов, 2024 23:15, всього редагувалось 1 раз.
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