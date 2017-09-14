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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 22 жов, 2024 23:14
detroytred написав:
За отой поясніть.
Wirująświatła написав:
если вы её не увидели значит такой нейронной связи в вашем мозге нет.
у меня нет дара влазить в чужой мозг и формировать там нужные нейронные связи. Извините)
detroytred написав:
Предметом було інше.
мало ли что было, а теперь предмет что они могут?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 22 жов, 2024 23:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 23:14
detroytred написав: Wirująświatła написав:
и где войско Блинкена вместо бусификации хромых/слепых и полудохлых? трепло он, так и передайте. Хотите совет? Слушайте Шольца. Остальные скажут что угодно ради рейтинга/сенсации/ или чтобы о них написали все СМИ.
Ви тролите?
Навіщо військо Блінкена, якщо в найгіршому випадку - по Дніпру.
В найфантастичному -- макс. до західних областей України.
Ви читаєте всю думку чи реагуєте на шматки і словосполучення?
знову провокаторське іпсо про "по Дніпро ... до західних областей України".
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Додано: Вів 22 жов, 2024 23:17
Wirująświatła написав: detroytred написав:
За отой поясніть.
Wirująświatła написав:
если вы её не увидели значит такой нейронной связи в вашем мозге нет.
у меня нет дара влазить в чужой мозг и формировать там нужные нейронные связи. Извините)
Ви не себе цитуйте, а те, що я прохав -- напишіть текстом, вказавши цей зв'язок між якимось кораблем і конкретними країнами.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 23:17
detroytred написав:
Тобто повний захват.
Його партнери відворотили. 99,9999%.
не кажи гоп... ситуация развивается не в нашу пользу, чтобы давать такие победные оценки.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 22 жов, 2024 23:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 23:18
flyman написав: detroytred написав: Wirująświatła написав:
и где войско Блинкена вместо бусификации хромых/слепых и полудохлых? трепло он, так и передайте. Хотите совет? Слушайте Шольца. Остальные скажут что угодно ради рейтинга/сенсации/ или чтобы о них написали все СМИ.
Ви тролите?
Навіщо військо Блінкена, якщо в найгіршому випадку - по Дніпру.
В найфантастичному -- макс. до західних областей України.
Ви читаєте всю думку чи реагуєте на шматки і словосполучення?
знову провокаторське іпсо про "по Дніпро ... до західних областей України".
Залишилося аргументувати в чому провокаторське.
І не пропустити ключове - в найгіршому випадку.
А про до західних областей - так і овсі найфантастичне.
Ти чмо, флай.
Чмо.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 23:23
detroytred написав:
Ви не себе цитуйте, а те, що я прохав -- напишіть текстом, вказавши цей зв'язок між якимось кораблем і конкретними країнами.
пишу текстом "один из миллиона случайных прогнозов может сбыться". Будущего не знает никто, иначе самым богатым человеком был бы тот кто его знает.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 22 жов, 2024 23:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 23:23
Wirująświatła написав:
не кажи гоп... ситуация развивается не в нашу пользу, чтобы давать такие победные оценки.
І Флай провокаторським іпсо отаку думку не визначить?
Ще й на москальскій.
Ви йому мізки вправте...
Хоча це не виправне. Чмо це суть.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 23:26
detroytred написав:
Ви йому мізки вправте...
Хоча це не виправне. Чмо це суть.
иногда он пишет что то интересное. Тут есть форумчане которые ничего интересного вообще никогда не пишут. Для форума это ценное. А чмо не чмо это нарушение границ, такое дело нас не должно интересовать. Это ж не сайт знакомств, чтобы с каждым заводить личный междусобойчик.
detroytred написав:
Предметом була аналогія кораблів з війною Україна-рфія.
вы прицепились к кораблю, пример с кораблём был о том, что чисто случайно человек может выдать точный прогноз неожиданно для себя и всех. Тот кто знал о широкомасштабной эвакуировал посольства, а не книги/статьи писал или видосики снимал.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 23:43
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Ви йому мізки вправте...
Хоча це не виправне. Чмо це суть.
иногда он пишет что то интересное. Тут есть форумчане которые ничего интересного вообще никогда не пишут. Для форума это ценное. А чмо не чмо это нарушение границ, такое дело нас не должно интересовать. Это ж не сайт знакомств, чтобы с каждым заводить личный междусобойчик.
detroytred написав:
Предметом була аналогія кораблів з війною Україна-рфія.
вы прицепились к кораблю, пример с кораблём был о том, что чисто случайно человек может выдать точный прогноз неожиданно для себя и всех. Тот кто знал о широкомасштабной эвакуировал посольства, а не книги/статьи писал или видосики снимал.
Є інформаційне поле, буває хтось якось може з нього щось зчитувати в якійсь формі.
А є різні методи прогнозування. Різні випадки з Титаніком і статтею від 2014 р.
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flyman
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Додано: Вів 22 жов, 2024 23:52
flyman написав:
Є інформаційне поле, буває хтось якось може з нього щось зчитувати в якійсь формі.
нету такого поля, пока у людей есть свобода выбора. Ты хочешь завтра женишься, а не хочешь не женишься. И ни одно поле не знает, чего ты завтра захочешь. Чем меньше свобод, тем больше предсказуемости, как ни странно. Например политических свобод на рф нет, поэтому результаты президентских выборов на 101% предсказуемы. Аналогично предсказуемо то, чем закончится война. Выбор у нас не большой, а значит и вариантов не много.
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