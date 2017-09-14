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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10563105641056510566>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 23:14

  detroytred написав:За отой поясніть.
  Wirująświatła написав:если вы её не увидели значит такой нейронной связи в вашем мозге нет.
у меня нет дара влазить в чужой мозг и формировать там нужные нейронные связи. Извините)
  detroytred написав:Предметом було інше.
мало ли что было, а теперь предмет что они могут?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 22 жов, 2024 23:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 23:14

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:и где войско Блинкена вместо бусификации хромых/слепых и полудохлых? трепло он, так и передайте. Хотите совет? Слушайте Шольца. Остальные скажут что угодно ради рейтинга/сенсации/ или чтобы о них написали все СМИ.

Ви тролите?
Навіщо військо Блінкена, якщо в найгіршому випадку - по Дніпру.
В найфантастичному -- макс. до західних областей України.

Ви читаєте всю думку чи реагуєте на шматки і словосполучення?

знову провокаторське іпсо про "по Дніпро ... до західних областей України".
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 23:17

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:За отой поясніть.
  Wirująświatła написав:если вы её не увидели значит такой нейронной связи в вашем мозге нет.
у меня нет дара влазить в чужой мозг и формировать там нужные нейронные связи. Извините)

Ви не себе цитуйте, а те, що я прохав -- напишіть текстом, вказавши цей зв'язок між якимось кораблем і конкретними країнами.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 23:17

  detroytred написав:Тобто повний захват.
Його партнери відворотили. 99,9999%.
не кажи гоп... ситуация развивается не в нашу пользу, чтобы давать такие победные оценки.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 22 жов, 2024 23:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 23:18

  flyman написав:
  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:и где войско Блинкена вместо бусификации хромых/слепых и полудохлых? трепло он, так и передайте. Хотите совет? Слушайте Шольца. Остальные скажут что угодно ради рейтинга/сенсации/ или чтобы о них написали все СМИ.

Ви тролите?
Навіщо військо Блінкена, якщо в найгіршому випадку - по Дніпру.
В найфантастичному -- макс. до західних областей України.

Ви читаєте всю думку чи реагуєте на шматки і словосполучення?

знову провокаторське іпсо про "по Дніпро ... до західних областей України".

Залишилося аргументувати в чому провокаторське.
І не пропустити ключове - в найгіршому випадку.
А про до західних областей - так і овсі найфантастичне.

Ти чмо, флай.
Чмо.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 23:23

  detroytred написав:Ви не себе цитуйте, а те, що я прохав -- напишіть текстом, вказавши цей зв'язок між якимось кораблем і конкретними країнами.
пишу текстом "один из миллиона случайных прогнозов может сбыться". Будущего не знает никто, иначе самым богатым человеком был бы тот кто его знает.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 22 жов, 2024 23:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 23:23

  Wirująświatła написав:не кажи гоп... ситуация развивается не в нашу пользу, чтобы давать такие победные оценки.

І Флай провокаторським іпсо отаку думку не визначить?
Ще й на москальскій.

Ви йому мізки вправте...
Хоча це не виправне. Чмо це суть.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 23:26

  detroytred написав:Ви йому мізки вправте...
Хоча це не виправне. Чмо це суть.
иногда он пишет что то интересное. Тут есть форумчане которые ничего интересного вообще никогда не пишут. Для форума это ценное. А чмо не чмо это нарушение границ, такое дело нас не должно интересовать. Это ж не сайт знакомств, чтобы с каждым заводить личный междусобойчик.
  detroytred написав:Предметом була аналогія кораблів з війною Україна-рфія.
вы прицепились к кораблю, пример с кораблём был о том, что чисто случайно человек может выдать точный прогноз неожиданно для себя и всех. Тот кто знал о широкомасштабной эвакуировал посольства, а не книги/статьи писал или видосики снимал.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 23:43

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Ви йому мізки вправте...
Хоча це не виправне. Чмо це суть.
иногда он пишет что то интересное. Тут есть форумчане которые ничего интересного вообще никогда не пишут. Для форума это ценное. А чмо не чмо это нарушение границ, такое дело нас не должно интересовать. Это ж не сайт знакомств, чтобы с каждым заводить личный междусобойчик.
  detroytred написав:Предметом була аналогія кораблів з війною Україна-рфія.
вы прицепились к кораблю, пример с кораблём был о том, что чисто случайно человек может выдать точный прогноз неожиданно для себя и всех. Тот кто знал о широкомасштабной эвакуировал посольства, а не книги/статьи писал или видосики снимал.

Є інформаційне поле, буває хтось якось може з нього щось зчитувати в якійсь формі.
А є різні методи прогнозування. Різні випадки з Титаніком і статтею від 2014 р.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 23:52

  flyman написав:Є інформаційне поле, буває хтось якось може з нього щось зчитувати в якійсь формі.
нету такого поля, пока у людей есть свобода выбора. Ты хочешь завтра женишься, а не хочешь не женишься. И ни одно поле не знает, чего ты завтра захочешь. Чем меньше свобод, тем больше предсказуемости, как ни странно. Например политических свобод на рф нет, поэтому результаты президентских выборов на 101% предсказуемы. Аналогично предсказуемо то, чем закончится война. Выбор у нас не большой, а значит и вариантов не много.
Wirująświatła
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