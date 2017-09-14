prodigy написав:а новин сьогодні цікавих достатньо))
Забагато фейкових "інвалідів": Зеленський видав указ про реформу всієї системи МСЕК
Ой біда, "тарифи" МСЕК знову зростуть. Тепер реальному інваліду буде нереально оформити інвалідність. Не потяне фінансово.
ти живеш в світі, де лише одні хабарники?.. погано тобі. в світ моїх знайомих люди гроші заробляють.
а як поламати гарантовано систему - питання цікаве. але це можливо, ми в цьому сенсі не унікальна нація. але так 70 років розвитку втратили, ще й отримали певні погані звички.
Навіть знайомі з певних органів сказали мені, що це схема по обезжирюванню. Вам роблять бумажки щоб могли далі працювати в Україні. І тут під виглядом боротьби, все спочатку. І так буде, поки не випотрошать всіх комерсів. Коло за колом. Спочатку 1500..3000$. Потім 15..20 к$. Тепер 50$. Потім, хто пустий - виїде. І так по колу. Ви в якій країні живете взагалі, хоч уявляєте? Я взагалі дивуюсь як країна з такою корупцією, де ви тільки на секунду уявіть, голова!!верховного суду бере хабарі!!!, проіснувала досі. Це ж нонсенс
21 жовтня в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку. Слідів насилля виявлено не було. На місце події відразу було викликано правохоронців, які розпочали слідчі дії. На пункт попереднього збору військовозобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови. За даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України. Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні усі документи.
Во первых - как это "было выявлено" - у них что отловленные кандидаты на уголовку там без присмотра гуляют по зданию? Во вторых почему не указали в какое именно техническое помещение, не потому ли что это было неблагозвучное слово "подвал"? Ну не бойлерная же там и не гараж? В третьих - у них там в штате судмедэксперт есть что они так сразу определили что следов насилия нет? Короче после такого пресс-релиза в традиционом стиле "он сам" вопросов еще больше.
21 жовтня в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку. Слідів насилля виявлено не було. На місце події відразу було викликано правохоронців, які розпочали слідчі дії. На пункт попереднього збору військовозобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови. За даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України. Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні усі документи.
Во первых - как это "было выявлено" - у них что отловленные кандидаты на уголовку там без присмотра гуляют по зданию? Во вторых почему не указали в какое именно техническое помещение, не потому ли что это было неблагозвучное слово "подвал"? Ну не бойлерная же там и не гараж? В третьих - у них там в штате судмедэксперт есть что они так сразу определили что следов насилия нет? Короче после такого пресс-релиза в традиционом стиле "он сам" вопросов еще больше.
❗️Припинення росією ударів по енергетичних об’єктах може призвести до мирних переговорів, – FT з посиланням на Зеленського.
«Ми побачили під час першого саміту, що може бути рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не атакуємо їхню енергетичну інфраструктуру, вони не атакують нашу. Чи може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я думаю, що так».