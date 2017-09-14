Додано: Сер 23 жов, 2024 00:44

budivelnik написав: Яким би ганебним явищем не виглядала прокурорська історія про інвалідність..

Але на мій погляд це черговий пшик...., така собі технологія відвертання уваги.

Отже

перевірили 9000 декларацій прокурорів( з 9200 існуючих станом на 2024 рік), знайшли близько 1800 інвалідів....

Проценти звичайно зашкальні - 20%.... ,

в той час коли в Україні всього 3 млн інвалідів на 40 млн населення(7,5%)



А тепер просто давайте глянемо в грошах.

Припущення з довідника стеля.

В Україні

- 10,3 млн пенсіонерів з середньою 5816 =59,9млрд грн/місяць

-1800 фіктивних інвалідів по 50 000 =0,09млрд грн

Тепер уявимо таку фантазію , що всі незаконні прокурорські інваліди ПОГОДИЛИСЬ що їх пенсії фіктивні і без втручання БЕБ СБУ і суду - погодились з зняттям інвалідності.

Що зміниться?

Отже - було 5816

стало (59,9+0,09)/10,3млн=5825....

Отже від цієї дії середньостатистичний отримає плюс цілих 9 грн/місяць...( це приумові що на розвінчання цих інвалідів-прокурорів не буде витрачено ні копійки) Яким би ганебним явищем не виглядала прокурорська історія про інвалідність..Але на мій погляд це черговий пшик...., така собі технологія відвертання уваги.Отжеперевірили 9000 декларацій прокурорів( з 9200 існуючих станом на 2024 рік), знайшли близько 1800 інвалідів....Проценти звичайно зашкальні - 20%.... ,в той час коли в Україні всього 3 млн інвалідів на 40 млн населення(7,5%)А тепер просто давайте глянемо в грошах.Припущення з довідника стеля.В Україні- 10,3 млн пенсіонерів з середньою 5816 =59,9млрд грн/місяць-1800 фіктивних інвалідів по 50 000 =0,09млрд грнТепер уявимо таку фантазію , що всі незаконні прокурорські інваліди ПОГОДИЛИСЬ що їх пенсії фіктивні і без втручання БЕБ СБУ і суду - погодились з зняттям інвалідності.Що зміниться?Отже - було 5816стало (59,9+0,09)/10,3млн=5825....Отже від цієї дії середньостатистичний отримає плюс цілих 9 грн/місяць...( це приумові що на розвінчання цих інвалідів-прокурорів не буде витрачено ні копійки)

Тепер уявимо таку фантазію , що всі незаконні прокурорські інваліди ПОГОДИЛИСЬ що їх пенсії фіктивні і без втручання БЕБ СБУ і суду - погодились з зняттям інвалідності.

А ефективність ?



А вбивства "розочкою" (розбитою пляшкою) на грунті ревнощів це лише 0.003% від всіх вбивств (Припущення з довідника підлога). Тому давайте не розслідувати вбивства і не карати вбивць... - логіка твого-ж рівня.Нехай %% справжніх інвалідів серед прокурорів теж 7.5% (навіть не будемо враховувати, що вірогідність стати інвалідім сидячи в теплому офісі значно менша, ніж працюючи в шахті, на будівництві, а тим-більше в окопі).Маємо 1500 фіктивних інвалідів лише серед прокурорів.Добавим "лікарів" із МСЕК, які надаючи подібні "послуги" про себе теж не забули.Добавим суддів які виносили рішення по справах про призначення таких пенсій.Добавим керівників ПФ які ці завідомо неправомірні рішення не намагались оскаржувати.Добавим податківців та правоохоронців які "не помічали" таких аномалій.Добавим керівників ТЦК які "не помічали" що таким чином їх позбавляють мобресурсу.Це тільки ті хто ймовірно причетні до схеми і могли отримати фіктивну інвалідність навіть без прямої корупції, просто "по бартеру за послуги".І вже викриті 1500 перетворюються на 15 000 дуже ймовірних.Тепер згадаєм про те, що ці фіктивні пенсіонери виходять на пенсію не в 60+, а в 40-45, та і живуть в середньому довше ніж "пересічні". Відповідно і пенсію отримують десь втричі довше. (І от "цілих 9 грн/місяць" перетворились вже в 9*10*2.5=230, або 4% від середньої пенсії...А якщо поділити не на всіх пенсіонерів, а саме віддати справжнім інвалідам - то вони отримають додатково понад. Щось мені підказує що для більшості з них це буде подвоєнням їх пенсії...І це лише одна (хоча можливо і найбільша) "схема"...Все ще впевнене, що боротись з цим не варто?"БЕБ СБУ і суду" - утримуються за рахунок платників податків типу мене, незалежно від того, чим саме вони займаються. Тому коли вони зайняті чимось дійсно корисним - їх ефективність перевищує 100%