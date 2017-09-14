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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10563105641056510566

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 76
до кінця 2024 року
20%
15
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
33
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 00:28

:roll:

❗️Припинення росією ударів по енергетичних об’єктах може призвести до мирних переговорів, – FT з посиланням на Зеленського.

«Ми побачили під час першого саміту, що може бути рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не атакуємо їхню енергетичну інфраструктуру, вони не атакують нашу. Чи може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я думаю, що так».

https://www.ft.com/content/b3281f4f-731 ... dec0e8b933
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 00:44

  budivelnik написав:Яким би ганебним явищем не виглядала прокурорська історія про інвалідність..
Але на мій погляд це черговий пшик...., така собі технологія відвертання уваги.
Отже
перевірили 9000 декларацій прокурорів( з 9200 існуючих станом на 2024 рік), знайшли близько 1800 інвалідів....
Проценти звичайно зашкальні - 20%.... ,
в той час коли в Україні всього 3 млн інвалідів на 40 млн населення(7,5%)

А тепер просто давайте глянемо в грошах.
Припущення з довідника стеля.
В Україні
- 10,3 млн пенсіонерів з середньою 5816 =59,9млрд грн/місяць
-1800 фіктивних інвалідів по 50 000 =0,09млрд грн
Тепер уявимо таку фантазію , що всі незаконні прокурорські інваліди ПОГОДИЛИСЬ що їх пенсії фіктивні і без втручання БЕБ СБУ і суду - погодились з зняттям інвалідності.
Що зміниться?
Отже - було 5816
стало (59,9+0,09)/10,3млн=5825....
Отже від цієї дії середньостатистичний отримає плюс цілих 9 грн/місяць...( це приумові що на розвінчання цих інвалідів-прокурорів не буде витрачено ні копійки)

А вбивства "розочкою" (розбитою пляшкою) на грунті ревнощів це лише 0.003% від всіх вбивств (Припущення з довідника підлога). Тому давайте не розслідувати вбивства і не карати вбивць... - логіка твого-ж рівня.

Нехай %% справжніх інвалідів серед прокурорів теж 7.5% (навіть не будемо враховувати, що вірогідність стати інвалідім сидячи в теплому офісі значно менша, ніж працюючи в шахті, на будівництві, а тим-більше в окопі).
Маємо 1500 фіктивних інвалідів лише серед прокурорів.
Добавим "лікарів" із МСЕК, які надаючи подібні "послуги" про себе теж не забули.
Добавим суддів які виносили рішення по справах про призначення таких пенсій.
Добавим керівників ПФ які ці завідомо неправомірні рішення не намагались оскаржувати.
Добавим податківців та правоохоронців які "не помічали" таких аномалій.
Добавим керівників ТЦК які "не помічали" що таким чином їх позбавляють мобресурсу.
Це тільки ті хто ймовірно причетні до схеми і могли отримати фіктивну інвалідність навіть без прямої корупції, просто "по бартеру за послуги".
І вже викриті 1500 перетворюються на 15 000 дуже ймовірних.

Тепер згадаєм про те, що ці фіктивні пенсіонери виходять на пенсію не в 60+, а в 40-45, та і живуть в середньому довше ніж "пересічні". Відповідно і пенсію отримують десь втричі довше. (Довідник "Комерсант" з посиланням на офіційну статистику ПФУ)

І от "цілих 9 грн/місяць" перетворились вже в 9*10*2.5=230, або 4% від середньої пенсії...
А якщо поділити не на всіх пенсіонерів, а саме віддати справжнім інвалідам - то вони отримають додатково понад ~3200 грн/місяць. Щось мені підказує що для більшості з них це буде подвоєнням їх пенсії...

І це лише одна (хоча можливо і найбільша) "схема"...

Все ще впевнене, що боротись з цим не варто?

Тепер уявимо таку фантазію , що всі незаконні прокурорські інваліди ПОГОДИЛИСЬ що їх пенсії фіктивні і без втручання БЕБ СБУ і суду - погодились з зняттям інвалідності.
А ефективність ?

"БЕБ СБУ і суду" - утримуються за рахунок платників податків типу мене, незалежно від того, чим саме вони займаються. Тому коли вони зайняті чимось дійсно корисним - їх ефективність перевищує 100%
candle645
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 08:42

  whois2010 написав:
  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Ще один ключовий момент в Портнікова -- пу піде на припинення, не коли набібуліна йому скаже "все. грошей йок", а - "через рік в нас грошей йок".

Хз. В мене таке враження що пу не дуже слухає її

Це якщо прийняти, що пу переймається за населення (по знищенню населенних пунктів в курськ.обл., бачимо, що ні). Пу не цікавить, що буде с населенням рф. Війна для нього це вже діло збереження існуючої вертікалі. Нарід рфії варять потрохи і запас там ще великий. Якщо "зненацька" не стане коштів, то повернуться в ніщєту для усіх, як було в срср і більша частина населення жила в тих умовах, або є живий приклад - півн.корея. З гаслами "весь світ проти нас", можна існувати дуже довго, доводячи населення до зубожіння і патріотичного екстазу водночас. Коштів від продажів нафти-газу навіть на мінімалках вистачить для вертикалі та силовіків.


А вот и следующие цели озвучены на росии. Медленно продвигаемся к установлению паритета с агрессором в вопросах экспорта. Экспорт кремлевской нефти против экспорта Украинского зерна. :D

Хотя на самом деле, как мне кажется вопрос экспорта и денег не может интересовать путина так как он имеет возможность напечатать их столько сколько душе угодно. Опыт СССР перед развалом легко можно применить с целью сохранить свое существование на троне. Помню цены в магазинах менялись по несколько раз на день. Такая скорость была печатания денег.

Судя по темпам развития электротранспорта мир легко переживет отсутствие росийской нефти на рынке. Сегодня даже в прифронтовом украинском городе при грубой оценке электромобили составляют порядка 10%!!!! от общего объема легкового транспорта на дорогах. И этот процент может вырасти на порядок.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 08:46

  katso написав:
  whois2010 написав:Пише Полтавське ТЦК:
21 жовтня в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку. Слідів насилля виявлено не було. На місце події відразу було викликано правохоронців, які розпочали слідчі дії.
На пункт попереднього збору військовозобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови. За даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України.
Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні усі документи.



Во первых - как это "было выявлено" - у них что отловленные кандидаты на уголовку там без присмотра гуляют по зданию? Во вторых почему не указали в какое именно техническое помещение, не потому ли что это было неблагозвучное слово "подвал"? Ну не бойлерная же там и не гараж? В третьих - у них там в штате судмедэксперт есть что они так сразу определили что следов насилия нет? Короче после такого пресс-релиза в традиционом стиле "он сам" вопросов еще больше.

Полтавське тцк, це те, де звичайна баба у віконці прийому бумажок, в обідню перерву їздить похавать на тюнінгованому! порше панамера. У бідних нещасних в черзі очі на лоба вилазять. Мій робітник особисто стояв три дні і бачів. (Доречі так і не достоявся)
Як цим людям можна не вірити, от поясніть?
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 09:04

  katso написав:
  whois2010 написав:Пише Полтавське ТЦК:
21 жовтня в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку. Слідів насилля виявлено не було. На місце події відразу було викликано правохоронців, які розпочали слідчі дії.
На пункт попереднього збору військовозобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови. За даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України.
Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні усі документи.



Во первых - как это "было выявлено" - у них что отловленные кандидаты на уголовку там без присмотра гуляют по зданию? Во вторых почему не указали в какое именно техническое помещение, не потому ли что это было неблагозвучное слово "подвал"? Ну не бойлерная же там и не гараж? В третьих - у них там в штате судмедэксперт есть что они так сразу определили что следов насилия нет? Короче после такого пресс-релиза в традиционом стиле "он сам" вопросов еще больше.


Класика: два постріла собі в голову під час епілептичного нападу.
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23-річна дівчина з Білої Церкви, яка живе за кордоном, отримала від держави 6,6 мільйона гривень за послуги з організації чемпіонату України зі спортивної гімнастики. :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/23/7480927/
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 09:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  candle645 написав:А вбивства "розочкою" (розбитою пляшкою) на грунті ревнощів це лише 0.003% від всіх вбивств (Припущення з довідника підлога). Тому давайте не розслідувати вбивства і не карати вбивць... - логіка твого-ж рівня.

Нехай %% справжніх інвалідів серед прокурорів теж 7.5% (навіть не будемо враховувати, що вірогідність стати інвалідім сидячи в теплому офісі значно менша, ніж працюючи в шахті, на будівництві, а тим-більше в окопі).
Маємо 1500 фіктивних інвалідів лише серед прокурорів.
Добавим "лікарів" із МСЕК, які надаючи подібні "послуги" про себе теж не забули.
Добавим суддів які виносили рішення по справах про призначення таких пенсій.
Добавим керівників ПФ які ці завідомо неправомірні рішення не намагались оскаржувати.
Добавим податківців та правоохоронців які "не помічали" таких аномалій.
Добавим керівників ТЦК які "не помічали" що таким чином їх позбавляють мобресурсу.
Це тільки ті хто ймовірно причетні до схеми і могли отримати фіктивну інвалідність навіть без прямої корупції, просто "по бартеру за послуги".
І вже викриті 1500 перетворюються на 15 000 дуже ймовірних.

Budivelnik пропонує інгорувати, не карати, не розслідувати існування цілої корупційної системи яка зухвало обкрадає буджет і наносить безпосередню величезну шкоду обороноздатності (по вже вказаним вами вище причинам).
Budivelnik "прєдатєль" чи його невістки працюють у МСЕК або прокуратурі?)) В кого які варіанти
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 09:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Те, кому здесь всё нравится - корупционеры. Они заодно с системой
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Слава героям!
Добра стаття про Меся:
https://pravda.if.ua/druzhyna-ta-pobrat ... e_vignette

__________________________
З неї:
"Ніхто із нас не спасував, хоча і розуміли, що служба навряд чи буде спокійною. Хіба кримчани… Їм одразу дали вибір. На жаль, більшість пропозицією скористались. В казармі моє ліжко було поруч із ліжком курсанта, який зараз бомбить нашу країну. Та були й інші приклади – Сашко Корпан, він із Севастополя, сказав, що до останнього буде з нами. "

Отак і спливає реальна інфа, про яку не просто офіційно не говорять, а навіть знайомі, друзі мовчать наглухо.
Тобто навіть не в Криму отоді кримчанам всл було запропоновано вибір. Вибір. "Їм одразу дали вибір. На жаль, більшість пропозицією скористались."

Ну і хто ж надав вибір?
Отож...
Матриця. Шпектакль. "Кровавий пастор". Рішуче, дозвіл застосувати, зрадники траляля...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 09:24

  Wirująświatła написав:Хотите совет? Слушайте Шольца. Остальные скажут что угодно ради рейтинга/сенсации/ или чтобы о них написали все СМИ.

Дуже дякую за пораду. Киньте, будь-ласочка, посилання на Шольца, яке на вашу думку, варте уваги.
fler
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